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Генсек ООН: человечество открыло врата ада

Генсек ООН Гутерриш заявил об открытии человечеством врат ада

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Carlo Allegri/Reuters

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш на саммите по проблемам климата выступил с речью, критикующей неспособность добиться прогресса в борьбе с изменением климата, передает ABC News.

«Наше внимание здесь сосредоточено на решениях проблем климата – и наша задача неотложна. Человечество открыло врата ада. Ужасающая жара имеет ужасающие последствия. Бушуют пожары. Борьба с изменением климата меркнет по сравнению с масштабом проблемы», — сказал Гутерриш во время своего выступления.

Он предупредил, что если ничего не изменится, то температура повысится на 2,8 градуса, что приведет «к опасному и нестабильному миру».

Генсек ООН подчеркнул, что мировое сообщество должно наверстать время, упущенное из-за «неприкрытой жадности» тех, кто зарабатывает миллиарды на ископаемом топливе.

«Предлагаемый Пакт климатической солидарности призывает крупнейших производителей выбросов – которые больше всего выиграли от ископаемого топлива – приложить дополнительные усилия по сокращению выбросов, а богатые страны — поддержать развивающиеся экономики в этом», — указал он и выразил благодарность активистам по борьбе с изменением климата и коренным народам за их активность, а также руководителям предприятий, мэрам и правительствам, которые предпринимают важные шаги по поэтапному отказу от ископаемого топлива.

Ранее министр экономического развития Максим Решетников заявил, что России необходимо уделять больше внимания адаптации экономики к изменению климата.

Ранее ученые выяснили, что пожары на Земле ежегодно выжигают превышающую размеры Индии площадь.

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