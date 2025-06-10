Израиль депортировал Грету Тунберг, пытавшуюся попасть в сектор Газа

Шведская активистка Грета Тунберг, пытавшаяся попасть в сектор Газа, депортирована из Израиля. Об этом сообщил израильский МИД на своей странице в соцсети Х.

«Грета Тунберг только что вылетела из Израиля рейсом в Швецию (через Францию)», — говорится в сообщении.

До этого в ведомстве сообщали, что остальных задержанных также доставили в аэропорт Бен-Гурион, чтобы они могли вернуться в свои родные страны.

Накануне ночью стало известно, что израильские силы провели досмотр и задержание судна Madleen, направлявшегося к берегам сектора Газа в составе коалиции «Флотилия свободы». На борту находились 12 человек, включая Тунберг, а также граждане Франции, Турции, Бразилии и Швеции.

После этого шведская активистка выступила с обвинениями против властей Израиля, утверждая, что была похищена.

Она призвала своих сторонников и близких оказывать давление на правительство Швеции с целью скорейшего освобождения ее и остальных членов экипажа судна.

Ранее в Израиле решили показать Грете Тунберг фильм об атаке ХАМАС в 2023 году.