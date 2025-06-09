Грета Тунберг заявила о похищении израильскими властями

Известная шведская активистка в области экологии Грета Тунберг выступила с обвинениями против властей Израиля, утверждая, что была похищена. Заявление было сделано в видеоролике, опубликованном организацией «Флотилия свободы» (The Freedom Flotilla Coalition) в социальной сети X.

По словам Тунберг, судно «Мадлин», принадлежащее указанной коалиции, было перехвачено в международных водах силами, действующими от имени Израиля либо непосредственно израильской стороной. Активистка призвала своих сторонников и близких оказывать давление на правительство Швеции с целью скорейшего освобождения ее самой и остальных членов экипажа судна.

Незадолго до этого израильские военные провели досмотр и задержание судна Madleen, направлявшегося к берегам сектора Газа в составе коалиции «Флотилия свободы». На борту находились 12 активистов, включая Тунберг, а также граждане Франции, Турции, Бразилии и Швеции. Представители коалиции заявили, что судно было перехвачено в международных водах, а часть волонтеров «похищена». Среди задержанных, по их утверждению, — Тунберг, французы Рева Виар и Янис Мамди, турок Суяб Орду и бразилец Тьяго Авила.

Ранее сообщалось, что в Израиле из учебников удалят упоминания о поддержавшей палестинцев Тунберг.