«Школьница, изменившая мир». Грете Тунберг — 20

Получившая мировую известность экологическая активистка Грета Тунберг сегодня отмечает 20-летие. Она родилась 3 января 2003 года в Стокгольме, в семье оперной певицы и актера. По словам самой Греты, впервые она услышала об изменении климата в 8 лет, но не могла понять, почему никто не пытается что-то с этим сделать.

В августе 2018 года, когда ей было 15 лет, Тунберг начала протестовать возле шведского парламента с плакатом «Школьная забастовка за климат», призывая к незамедлительным действиям по борьбе с экологическими проблемами. Ее акция нашла отклик по всему миру, породив массовые мероприятия, известные как «Пятницы ради будущего». Грета даже выступила на конференции ООН по изменению климата, ее фраза «Как вы смеете», произнесенная с трибуны всемирной организации, стала мемом. «Школьница, изменившая мир» — так о Тунберг писали в прессе.

За свою деятельность Тунберг получила множество наград, в 2019 году она попала в список 100 самых влиятельных людей мира по версии журнала «Time» и была признана «человеком года». Кроме того, Грету уже дважды номинировали на Нобелевскую премию мира. В 2020 году в прокат вышел документальный фильм «Я – Грета». О ее жизни и деятельности – в фотогалерее «Газеты.Ru»