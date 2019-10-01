Грету в Думу: шведскую экоактивистку пригласили в Россию

Депутат Государственной думы, первый заместитель председателя комитета по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Василий Власов пригласил шведскую экоактивистку Грету Тунберг приехать в Россию. Как сообщает РИА «Новости», парламентарий предложил известной на весь мир школьнице выступить в Госдуме.

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Письмо с приглашением депутат передал в посольство Швеции в Москве. Власов подчеркнул, что он — самый молодой из российских депутатов. Кроме того, парламентарий восхитился «силой воли и энергией», с которой Тунберг «борется за спасение планеты».

«Мы как представители молодого поколения не должны молчать, когда дело касается нашего будущего, и не позволим обречь нас на вымирание», — подчеркнул депутат от ЛДПР.

По словам Власова, молодежь в России также обеспокоена проблемами глобальной экологии, а «взрослые политики» не всегда могут найти «компромисс в жизненно важных вопросах».

Депутат направил письмо послу Швеции в России Малене Мард, попросив «в связи с отсутствием информации о точном месте проживания» Греты Тунберг передать ей послание.

Директор Всероссийского института природы Андрей Пешков в свою очередь призвал депутата Власова заняться «реальными делами» в борьбе за экологию, а не «пиариться», передает НСН.

«Да конечно, депутат, которого никто не знает, делает себе рекламу. А польза, я думаю, от этой девочки больной, вряд ли будет. Нам надо делом заниматься, а не пиариться. Он бы что-нибудь полезное сделал для своих избирателей. А активистов у нас своих достаточно много. Ну, она [Грета Тунберг] не активистка, а больной человек, которого используют. Я думаю, что грешно использовать больных людей», — подчеркнул Пешков.

23 сентября в Нью-Йорке открылся саммит Организации объединенных наций (ООН) по мерам в области климата. На нем выступила в том числе 16-летняя шведская экоактивистка Грета Тунберг. Ее выступление вызвало большой ажиотаж в мире, мнения людей по поводу слов шведки разделились.

«Вы украли мои мечты и мое детство своими пустыми обещаниями, но мне еще повезло. Люди страдают, люди умирают, целые экосистемы рушатся, мы стоим на пороге массового вымирания, а все, о чем вы можете говорить, — это деньги и сказки о бесконечном экономическом росте. Как вы смеете?» — крайне эмоционально заявила Тунберг.

Она подчеркнула, что об угрозе глобального потепления ученые говорят уже несколько десятилетий, но серьезных шагов по борьбе с ним не принимается — и ее поколению, как и последующему, очевидно, придется столкнуться с экологической катастрофой.

«Молодежь начинает понимать, что вы предатели. На вас обращены взоры будущих поколений. И если вы подведете нас, обещаю, мы никогда этого не простим. Мир просыпается. Перемены наступают, хотите вы этого или нет», — подытожила Тунберг.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков вскоре после этого заявил, что РФ учитывает экологические вопросы, которые затронула Грета Тунберг во время выступления в ООН, передает ФАН.

По словам представителя Кремля, российские власти уделяют достаточно внимания проблемам в области климата. Он напомнил, что Россия в том числе подписала Парижское соглашение по климату.

«Экология является составной частью наших национальных проектов, отдельным направлением, поэтому Россия много внимания уделяет этой теме», — подчеркнул Песков.

История Греты Тунберг началась 20 августа 2018 года, после рекордных лесных пожаров. В знак протеста она решила не ходить в школу до выборов в Швеции 9 сентября. Каждый день в течение двух недель она сидела у здания парламента с плакатом «Skolstrejk for klimatet» («Школьная забастовка за климат»).

Среди ее требований было снижение выбросов парниковых газов в Швеции в рамках Парижского соглашения.

7 сентября Тунберг объявила, что продолжит бастовать каждую пятницу, пока Швеция не начнет соблюдать Парижское соглашение. Вскоре к забастовкам присоединились другие города и страны. За год в них приняли участие миллионы людей по всему миру. Движение было поддержано многими деятелями науки и лидерами общественного мнения.

При этом выступление Тунберг на саммите ООН вызвало у людей смешанные эмоции. Кроме того, многие обратили внимание, что она уже не в первый раз читает речь с листа.

Нельзя не отметить, что в детстве у Греты Тунберг был диагностирован синдром Аспергера, обсессивно-компульсивное расстройство и селективный мутизм — неспособность разговаривать в определенных ситуациях.