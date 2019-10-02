«Не разделяю восторгов»: Путин о выступлении Греты Тунберг в ООН

Президент России Владимир Путин оценил выступление 16-летней шведской экоактивистки Греты Тунберг в ООН. По его мнению, нельзя использовать детей и подростков даже для достижения благородных целей.

«Грета добрая девочка и искренняя очень, но взрослые должны сделать все, чтобы не заводить подростков и детей в какие-то крайние ситуации, должны оградить их от излишних эмоций, которые могут разрушить личность», — отметил российский лидер.

Он также добавил, что, в целом, нельзя не поддержать те идеи, которые связаны с развитием возобновляемых источников энергии.

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«Я не разделяю общих восторгов по поводу выступления Греты Тунберг. Вы знаете, от того, что молодые люди, подростки, обращают внимание на острые проблемы сегодняшнего дня, в том числе на проблемы экологии, это правильно и это очень хорошо, и их, безусловно, нужно поддержать. Но когда детей и подростков кто-то использует в своих интересах, это достойно только осуждения», — сказал Путин.

С данным заявлением президент России выступил на пленарном заседании форума «Российская энергетическая неделя». В ходе встречи он также высказался о «вмешательстве» Москвы в американские выборы. Отвечая на соответствующий вопрос журналиста, Путин в шутку заявил, что Россия «обязательно будет это делать» и попросил никому не говорить.

«Вы знаете, у нас своих проблем хватает, мы занимаемся решением внутренних проблем и, прежде всего, нацелены на это. Ну что нам вмешиваться в какие-то выборы в каких-то странах? Мы внимательно следим за тем, что происходит в мировой экономике и в мировой политике <…> Наш крупнейший партнер в Европе — Германия, а вообще Евросоюз — крупнейший торговый партнер в целом. Значит, нас тут и интересует, что там будет происходить <…> А какие там выборы будут, нас совсем не интересует», — добавил президент России.

По его словам, Москва готова работать с «любым партнером, с любым президентом, которого изберет американский народ».

«Если это будет господин Трамп, значит, будем с ним работать, если нет — значит, нет», — подчеркнул Путин.

Говоря о расследовании «вмешательства России» в американские президентские выборы 2016 года, которое вел спецпрокурор США Роберт Мюллер, Путин отметил, что доказательств сговора между Трампом и Москвой не было найдено.

«Highly likely — мы это уже слышали. Он не нашел никаких доказательств нашего сговора с Трампом в прежние времена, но высказал опасения, что мы можем это сделать в будущем. Это смешно, или было бы смешно, если бы не было так грустно.

Потому что все то, что мы видим сейчас во внутриполитической сфере США, нарушает российско-американские отношения. И я уверен, идет во вред самим США», — отметил Путин.

Отношения же с Дональдом Трампом Путин охарактеризовал как только деловые, в которых «никогда не было никакой близости».

«Близость отношений между мной и президентом Трампом никак не повлияла на внутриполитические дрязги в США <…> Эти все скандалы внутри США возникли до того, как мы познакомились с Трампом, какая же здесь близость?» — подчеркнул Путин.

Говоря о телефонном разговоре Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским, который стал поводом для импичмента в отношении американского лидера, российский лидер заявил, что в нем нет ничего компрометирующего.

«Из того, что мы знаем, я вообще не вижу ничего компрометирующего, президент Трамп обратился к своему коллеге с просьбой расследовать возможные коррупционные сделки бывших сотрудников администрации, в принципе, так обязан был поступить любой руководитель государства.

Все должны знать... во всяком случае, в Штатах имеют право люди знать, были коррупционные там ситуации созданы или нет сотрудниками бывшей администрации, чего здесь такого?» — заметил Путин.

По его словам, в ходе этого разговора Трамп не угрожал Зеленскому и не требовал «компромата любой ценой». Он также отметил, что всегда готов к тому, что любой его разговор может быть опубликован.

«Прежняя моя жизнь приучила меня к тому, что любой мой разговор может быть опубликован, и я всегда исхожу из этого», — подытожил Путин.

При этом о намерении запустить процедуру импичмента Трампу было объявлено после публикации в The Washington Post и других СМИ информации, что президент США якобы мог оказывать давление на Зеленского, требуя провести расследование в отношении Хантера Байдена — сына потенциального кандидата в президенты США от Демократической партии Джо Байдена.

В ходе заседания президент России также высказался о нападении на нефтегазовые объекты Саудовской Аравии. По его мнению, это деструктивное событие, которое повлекло за собой серьезные последствия для мирового энергетического рынка.

«Колебания [на рынке] были кратковременными — мы с вами знаем, что в течение недели все восстановилось на мировых рынках, и цена Brent упала ниже $60 за баррель. Поэтому они (нападения) не приводят к нужному эффекту для тех, кто планирует подобное осуществлять, подобные акции, но вредят мировой экономике и потребителям в том числе», — считает Путин.

Россия против того, чтобы перекладывать на Иран ответственность за нападения на энергообъекты Саудовской Аравии, добавил российский лидер.

«Разведывательные службы США обслуживают нынешнюю политику этой страны. Но они пока не представили никаких доказательств. И мы разговаривали с руководством Саудовской Аравии, я лично разговаривал с наследным принцем. И я так понял своего собеседника, что и Саудовская Аравия стремится к тому, чтобы получить неопровержимые доказательства по поводу причастности той или иной страны к этим событиям», — подчеркнул Путин.

Речь идет об инциденте, который произошел 14 сентября, тогда около 10 беспилотников атаковали НПЗ саудовской госкомпании Saudi Aramco. Ответственность за нападение взяли на себя йеменские повстанцы-хуситы, однако США утверждают, что за атакой якобы стоит Иран. Тегеран же последовательно опровергает все обвинения.