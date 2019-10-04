«Добрая девочка»: как Путин повлиял на Грету Тунберг

Шведская экоактивистка Грета Тунберг изменила описание своего профиля в твиттере после того, как ее выступление в ООН прокомментировал президент России Владимир Путин. Об этом сообщают РИА «Новости».

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«Добрая, но плохо информированная девочка», – написано теперь в описании твиттера Тунберг. Ранее там находилась фраза президента США Дональда Трампа: «Очень счастливая девочка, которая предвкушает светлое и прекрасное будущее».

Российский лидер Владимир Путин ранее высказался по поводу стремительно набирающей популярность в мире шведской школьницы. Соответствующее заявление он сделал на пленарном заседании III Международного форума «Российская энергетическая неделя».

«Я, может быть, вас разочарую, но я не разделяю общих восторгов от выступления Греты Тунберг», – отметил Путин. Он подчеркнул, что считает правильным, когда молодежь обращает внимание на экологические проблемы. Однако добавил, что использование детей и подростков в чьих-то интересах «достойно только осуждения». По словам президента РФ,

Грета Тунберг – «добрая и очень искренняя девочка», которой никто не объяснил, насколько «сложен и многообразен» современный мир.

23 сентября в Нью-Йорке открылся саммит ООН по мерам в области климата. На нем выступила 16-летняя шведская экоактивистка Грета Тунберг, слова вызвали большой общественный резонанс.

«Вы украли мои мечты и мое детство своими пустыми обещаниями, но мне еще повезло. Люди страдают, люди умирают, целые экосистемы рушатся, мы стоим на пороге массового вымирания, а все, о чем вы можете говорить, — это деньги и сказки о бесконечном экономическом росте. Как вы смеете?» — заявила Тунберг.

Она в обвинительной манере подчеркнула, что об угрозе глобального потепления ученые говорят уже несколько десятков лет, однако каких-либо значимых шагов по борьбе с изменениями климата не делается — и ее сверстники, как и последующее поколение, «столкнутся» с экологической катастрофой.

«Молодежь начинает понимать, что вы предатели. На вас обращены взоры будущих поколений. И если вы подведете нас, обещаю, мы никогда этого не простим. Мир просыпается. Перемены наступают, хотите вы этого или нет», — резюмировала шведская школьница.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков вскоре после этого заявил, что Россия учитывает экологические и климатические вопросы, затронутые Гретой Тунберг во время выступления в ООН. Он напомнил, что Россия в том числе подписала Парижское соглашение по климату.

«Экология является составной частью наших национальных проектов, отдельным направлением, поэтому Россия много внимания уделяет этой теме», — заявил Песков.

Активную деятельность по борьбе с изменениями климата Грета Тунберг начала летом прошлого года — после грандиозных лесных пожаров. В знак протеста она решила не ходить в школу вплоть до сентябрьских выборов в Швеции. Каждый день в течение двух недель юная шведка сидела у здания парламента страны с плакатом «Skolstrejk for klimatet» («Школьная забастовка за климат»).

Среди требований Греты Тунберг было снижение выбросов парниковых газов в Швеции в рамках Парижского соглашения.

За пару дней до выборов Тунберг объявила, что продолжит бастовать каждую пятницу, пока Стокгольм не начнет соблюдать Парижское соглашение по климату. Вскоре к забастовкам присоединились другие города Швеции и иных государств. За последовавший далее год в них приняли тысячи школьников по всей планете — в основном, в западных странах. Движение было поддержано многими учеными и общественными деятелями.

ООН — не единственная международная площадка, на которой выступала экоактивистка. В апреле 2019 на встрече с представителями Европейского парламента в Страсбурге она раскритиковала присутствующих «за три срочных саммита из-за Brexit и ноль срочных саммитов из-за разрушения климата и окружающей среды». После окончания речи Тунберг зал разразился овацией.