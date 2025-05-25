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Дуров сделал возлюбленной подарок за $400 тысяч

Павел Дуров купил возлюбленной роль в голливудском фильме за $400 тысяч
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Hubert Boesl/dpa/Global Look Press

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров купил своей возлюбленной Юлии Вавиловой роль в фильме оскароносного режиссера Спайка Ли за $400 тысяч (около 32 млн рублей). Об этом девушка рассказала в своем Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Участие в съемках для Вавиловой предприниматель купил на благотворительном вечере на Каннском фестивале. Режиссер лично поздравил девушку с будущим дебютом в своей картине. Какую именно роль сыграет Юлия в этом фильме, пока не разглашается.

Юлии Вавиловой 25 лет, она является переводчиком с английского, испанского и арабского языков. Отношения с 40-летним Дуровым длятся уже около года. Вавилова, в том числе находилась с бизнесменом во время его ареста во Франции в августе 2024 года.

Тогда она сообщила в соцсетях, что из-за стресса на фоне ареста Дурова потеряла ребенка. Юлия поделилась с подписчиками, что многие обвиняли ее в задержании Павла, из-за чего у нее началась паническая атака.

Вавилова сообщила, что узнала о замершей беременности на десятой неделе. Врачи сказали, что сердце ребенка перестало биться.

Спайк Ли снимает фильмы в Голливуде. Его фильм под названием «Черный клановец» был удостоен премии «Оскар» за лучший адаптированный сценарий.

Ранее сообщалось, что Дуров готов приехать в Румынию и дать показания.

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