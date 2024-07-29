Дуров заявил, что у него больше 100 детей

Основатель Telegram Павел Дуров объявил, что является биологическим отцом больше 100 детей, потому что 15 лет назад пожертвовал много спермы. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Дуров рассказал, что 15 лет назад к нему обратился друг, который не мог иметь детей, и попросил сдать сперму, чтобы они с супругой могли завести ребенка. По словам Дурова, сначала он воспринял эту просьбу несерьезно.

«Руководитель клиники сказал мне, что «высококачественный донорский материал» в дефиците и что мой гражданский долг — сдавать больше спермы, чтобы анонимно помогать большему количеству пар», — рассказал Дуров.

Он сообщил, что к 2024 году его донорский материал помог более чем 100 парам из 12 стран стать родителями. Бизнесмен добавил, что его материал еще остался в одной клинике. Он также объявил о планах раскрыть свой генетический код, чтобы его биологические дети смогли найти друг друга.

26 июля подруга Дурова заявила, что родила ему троих детей. Она рассказала, что их брак с бизнесменом якобы был гражданским, но дети признаны официально и носят фамилию отца.

Ранее зачавший сотни детей мужчина из Нидерландов рассказал, почему стал донором спермы.