Ключи от частной переписки

Telegram уже штрафовали на 800 тыс. рублей за отказ предоставить «ключи шифрования». Верховный суд России также отклонил иск Telegram к ФСБ о незаконности передачи спецслужбам ключей шифрования со ссылкой на Конституцию и тайну переписки. ФСБ аргументировала свои возражения тем, что в данном случае об охране тайны переписке речи быть не может, поскольку вопрос стоит о национальной безопасности. Это был «последний звонок», но в руководстве мессенджера его не услышали.

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Позиция Telegram заключается в том, что, во-первых, требования ФСБ предоставить доступ к частной переписке пользователей неконституционны, а во-вторых и в-главных — технически неисполнимы. Telegram использует оконечное (end-to-end) шифрование. В этом случае ключи для расшифровки сообщений чата хранятся только на устройствах пользователей и не отправляются на внешние серверы. То есть получить доступ к переписке могут только пользователи, так как ключей для расшифровки нет даже у администрации Telegram. Аналогичные методы шифрования используют все крупнейшие мессенджеры, включая WhatsApp, Viber и iMessage. Так что, следуя логике РКН и ФСБ, следующим шагом должна стать блокировка всех этих мессенджеров на территории России.

Судя по всему,

логика действий «контролеров» и «силовиков», выбравших первой жертвой именно Telegram, заключается в том, что он как бы «свой, отечественный» (хотя Павел Дуров давно уже живет за границей), а ведет себя непозволительно дерзко. Да еще позволяет себе периодически критические высказывания в адрес российских властей.

Требование «ключей шифрования» от мессенджера, администрация которого их не имеет чисто технически, со ссылкой на известные «законы Яровой» лишний раз свидетельствует, что эти законы писали люди, мало того, что «несовременные», думающие категориями прошлого, но и технически не очень грамотные. Требование таких «ключей» — далеко не единственный недостаток «пакета Яровой» в части регулирования интернета и требований хранить все данные его пользователей на территории России. Последнее положение, кстати, полностью вступает в силу летом этого года. Однако у специалистов-исполнителей до сих пор нет полной ясности о том, в каком объеме придется выполнять это требование. Если в полном — то никаких денег ни у одного оператора не хватит. У пользователей тоже.

Специалисты телекоммуникационной отрасли и даже Минсвязи пытались было возражать, что многие положения «пакета Яровой» неисполнимы. В том числе говорили и о том, что применительно к оконечной системе шифрования надо как-то идти навстречу здравому смыслу и поменять закон вместо того, чтобы блокировать все подряд. Оставив россиян вообще без мессенджеров, заставив перейти на старые добрые СМС, которые ФСБ читать, конечно, удобнее. Однако что такое какое-то Минкомсвязи против ФСБ! Накануне это ведомство устами своего директора Александра Бортникова сделало важный намек: дескать, террористы при подготовке терактов используют мессенджеры, а теракт в питерском метро в апреле прошлого года был конкретно подготовлен с использованием Telegram. РКН намек понял и тотчас подал в суд. Хотя вслед заявлению Бортникова уже последовали ехидные замечания в соцсетях что, мол, террористы до мессенджеров использовали мобильные телефоны и СМС, а до того — другие средства связи, включая голубиную почту, а еще ранее бумагу и устную речь. Террористы и преступники всегда используют при подготовке своих злодеяний те или иные технические достижения человечества. Все их ради безопасности запретить невозможно.

Кстати сказать, в странах, где Telegram на сегодня заблокирован, не заморачивались по поводу требований каких-то «ключей», которых нет, а откровенно, совершенно не скрывая этого, заблокировали мессенджер именно по политическим причинам, истолкованным как «угроза национальной безопасности». Это такие, например, страны, как Китай, Бахрейн, Пакистан и целый ряд других с авторитарными, теократическими или тоталитарными режимами. К 20 апреля планируется заблокировать мессенджер в Иране, где он имеет 40 млн пользователей, включая 3 млн, которые им пользуются в бизнес-целях. Блокируют (окончательное решение еще не вынесено) на том основании, что якобы мессенджером активно пользовались участники массовых беспорядков в этой стране в начале этого года.

Последствия блокировки Telegram в России будут гораздо более масштабными, нежели скажем, от блокировки Blackberry-мессенджера или соцсети LinkedIn. Последняя до сих пор остается одной из наиболее масштабных, не связанной с защитой авторских прав (как в случае с бит-торрентом Rutracker), борьбой с детской порнографией (а на деле уже практически с любой, на вкус цензоров РКН) или пропагандой суицида. Блокировка Linkedin, например, затронула менее миллиона пользователей.

Telegram по всему миру имеет около 200 млн активных пользователей в месяц. В России число пользователей превысило 7 млн человек. Важно то, что Telegram в России, как, кстати, и в Иране, является для определенных категорий населения (в среднем его аудитория более образована и состоятельна, чем пользователей, скажем, «ВКонтакте» или «Одноклассников») главным или, по крайней мере, одним из важных источников получения «неофициозной» политической и другой информации. По оперативности и качеству информации ряд телеграм-каналов уже успешно конкурируют со многими СМИ, особенно с государственными. И часто являются при этом источником «неудобной властям» информации. Так было, например, в случае с недавней трагедией в Кемерово. Официальные СМИ часто сами черпают информацию из телеграм-каналов.

Уход Telegram из информационного поля страны станет еще одним шагом к деградации его качества и многообразия. Это сократит полноту получаемой многими россиянами картины происходящего в стране.

Российская аудитория Telegram в высокой степени политизирована. Новости и политика интересуют в первую очередь примерно 45% пользователей мессенджера в Москве и остальной России. Этим мессенджером активно пользуется российский политический класс, в том числе для проведения определенной информационной политики в интересах официальных властей. С запретом мессенджера многим обитателям Кремля и Белого дома на Краснопресненской попросту нечего будет читать и неоткуда узнавать, так сказать, настоящие новости страны. Их информационная картина тоже обеднеет. Telegram для многих служил своего рода аналогом так называемого «красного ТАССа», представлявшего в советское время информацию ДСП для избранных представителей номенклатуры, которая (в основном речь шла о зарубежной) не предназначалась для простого советского народа, поскольку не совсем вписывалась в официальную картину мира, пропагандируемую КПСС.

А «прокремлевским», как, впрочем, и «некремлевским» политтехнологам придется перейти на другие, в настоящее время уже менее популярные у политизированной публики платформы. А потом, возможно, по мере запрета других мессенджеров и платформ общения, и на «бумажные носители».

Многие официальные ведомства давно обзавелись своими «телеграмм-каналами», выйдя через них на качественно новую аудиторию. Придется отрабатывать назад. Они, как и многие рядовые пользователи, не станут переходить на VPN-сервисы, которые к тому же формально, по запросу того же Роскомнадзора, должны будут блокировать Telegram — или их самих заблокируют. На VPN-сервисы, скорее всего, перейдут террористы, из-за которых все вроде затевается. А аудитория обычных пользователей Telegram упадет в разы. Наконец, среди пользователей Telegram много госслужащих, в том числе высокого уровня. Мессенджер использует даже пресс-служба Кремля. Так что получится, что глава Роскомнадзора Александр Жаров отчасти теперь заблокирует Дмитрия Пескова. Впрочем, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков уже заявил, что «закон есть закон» и в случае блокировки придется искать альтернативу.

Ни в одной европейской стране, а также в других демократических странах мессенджер не заблокирован. И надо сказать, как-то тамошние спецслужбы справляются со своими задачами без всяких так называемых «ключей».

На последний тезис отечественные сторонники жесткого подхода к регулированию интернета вам возразят: мол, в Америке все ведущие мессенджеры, как и в Китае из числа тамошних, отечественных, сотрудничают – официально или неофициально — со спецслужбами. И чуть ли те же Viber, Whatsapp или Facebook Messenger контролируются АНБ США и активно помогают ФБР. Павел Дуров, кстати, уверяет, что в свое время он отказал ФБР в сотрудничестве. И дешифровке в США Telegram не поддается. Никакого другого именно «российского мессенджера», кстати, не существует в природе.

В отличие от Ирана, впрочем, возможно, нынешняя решительная попытка поставить Telegram под надзор «компетентных органов» имеет приоритетом не только (а возможно, даже и не столько) политическую цензуру (хотя и ее тоже), сколько происходит в рамках программы антитеррористической подготовки к чемпионату мира по футболу в России. Вопросам безопасности во время чемпионата придается настолько повышенное внимание, что, например, в спецслужбах до августа отменены все отпуска и уже введено негласное «особое положение». В соответствующих структурах сейчас царит настоящий мандраж по поводу возможных эксцессов, а также провокаций, которых мы, как известно, всегда ждем от наших «партнеров-врагов». Так что противостоять таким аргументам со стороны ФСБ сторонникам «разумного подхода» к блокировке и поиску неких компромиссов на законодательном уровне будет непросто. Кстати, сдержанность (пока) в отношении, скажем, «американских мессенджеров» может быть продиктована тем, что наши «органы» надеются на помощь в борьбе с террористами от иностранных коллег. Может быть, в том числе именно за этим в начале года посетили США с неожиданным визитом сразу три главы наших спецслужб: СВР, ФСБ и ГРУ?

Чисто гипотетически (хотя вероятность, прямо скажем, невелика) владельцы и топ-менеджеры Telegram могли бы тоже «договориться по-хорошему» и неформально, в досудебном порядке о некоем взаимодействии с отечественными спецслужбами.

В этой связи, возможно, стоит обратить внимание на одно весьма неожиданное назначение. В Telegram на днях перешел работать бывший вице-президент социальной сети «ВКонтакте» Илья Перекопский. Он займет должность вице-президента и будет отвечать, судя по его записи в соцсетях, за «развитие бизнеса». По неподтвержденным данным, Перекопский также отвечает за ICO Telegram. Перекопский в свое время учился в вузе вместе с Павлом Дуровым. И сразу же перешел к нему на работу в созданную Дуровым сеть «ВКонтакте». Однако затем между ними произошел резкий конфликт. И вот теперь — неожиданное примирение?

По социальную сеть «ВКонтакет», между тем, известно, что она едва ли не охотнее всех других соответствующих интернет-ресурсов идет на сотрудничество со спецслужбами, раскрывая им интересующую их информацию. Возможно ли внедрение такой практики в Telegam, или же мессенджер пожертвует бизнесом с России ради остального мира? А затем по его пути уже пойдут другие ведущие мессенджеры, а также Facebook, Twitter и, наконец, Google.