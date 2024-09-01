«Пытался заманить в золотую клетку Дубая»: Болгар обвинила Дурова в шантаже

Называющая себя матерью трех детей Павла Дурова Ирина Болгар обвинила бизнесмена в шантаже. По ее словам, миллиардер перестал давать ей деньги на детей, заблокировал карты и заставлял женщину переехать к нему в ОАЭ. Когда та отказалась, Дуров якобы полностью прекратил с ней общаться и материально поддерживать. Сама она живет с детьми в Швейцарии и недавно через местный суд лишила Дурова права опеки. Более того, женщина обвинила его в насилии против младшего сына. Все подробности — в материале «Газеты.Ru».

Бизнесмен Павел Дуров после расставания с матерью своих детей, блогером Ириной Болгар, пытался заставить ее переехать в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), для чего заблокировал ей карты и мешал продлить европейские документы детей. Об этом заявила сама Болгар на своей странице в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«В конце 2022 года Павел Дуров предъявил мне ультиматум, чтобы заставить меня переехать в ОАЭ против моей воли. В то время наши личные отношения уже закончились <...> Дуров заблокировал доступ ко всем картам, которые я много лет использовала для семейных расходов. Он также перестал платить по счетам на детские нужды <...> Когда я сказала, что буду защищать свои права и права детей в юридическом поле, он отказался подписывать согласие на продление европейских иммиграционных документов детям и регистрацию новых. Очевидно, чтобы помешать нам остаться в Европе», — поделилась Болгар.

Женщина уточнила, что до этого предприниматель напрямую платил с собственных счетов за обучение детей, проездные и медицинские расходы. Ранее Болгар уточняла, что также сама могла тратить с карт на семейные расходы до €150 тыс. в месяц. Убеждая ее переехать в ОАЭ, бизнесмен якобы обещал по-прежнему оплачивать потребности детей и поддерживать такой же уровень жизни для них с Болгар. Однако блогер не согласилась, и в итоге Дуров разорвал с ней общение, «заблокировав возможность личного контакта».

Болгар подчеркнула, что теперь судится с Дуровым не ради материальной выгоды или мести, а из принципа. Она заявила, что предприниматель пропагандирует «принцип свободы», однако сам не уважает свободу других, пытался манипулировать ею. Сама же она, по собственному мнению, борется за права женщин.

«Я выбрала свободу, отказавшись от «золотой клетки Дубая», в которую он пытался заманить меня... Я свободная независимая европейская женщина, и никто не имеет права управлять моей жизнью», — резюмировала Болгар.

В свежих Stories блогер также пожаловалась на атаки в свой адрес со стороны «фермы ботов». В частности, те распространяют информацию о том, что Болгар якобы забеременела от Дурова с помощью донорской спермы.

«Уважаемые господа, я бы посоветовала вам отключить бот-ферму. Это только тратит ваши деньги, а также мое время, которое уходит на опровержение чепухи», — указала она.

Юрист из Петербурга: что известно о Болгар

Согласно открытым источникам, Ирине Болгар 44 года, она родилась 24 августа 1980-го в Санкт-Петербурге (Дуров младше женщины на четыре с половиной года). Закончила факультет социальных наук Российского государственного педагогического университета им. А. И. Герцена (отделение юриспруденции, специализация «Гражданское право»).﻿ После окончания вуза пять лет работала ведущим менеджером в мебельной фирме. В 2003 году зарегистрировалась как индивидуальный предприниматель, но спустя примерно два года аннулировала статус. Сейчас Болгар называет себя в Instagram адвокатом и феминисткой.

По ее словам, познакомилась с Дуровым летом 2012 года в Петербурге. К тому моменту созданная им социальная сеть «ВКонтакте» уже стала популярной и сделала Дурова миллиардером, а его компания переехала в знаменитый офис в петербургском Доме Зингера. Через полгода после знакомства пара стала жить вместе. В 2013 году у них родился первый ребенок — дочь Лея, в 2016 году — сын Даниэль, а в 2017-ом — Давид.

«Болгар с детьми до 2018 года жила в Санкт-Петербурге, позже поехала к Дурову в Дубай , но получить вид на жительство не смогла, так как по закону ОАЭ дети, рожденные вне брака, не могли быть легализованы <...> В 2019 году Ирина с детьми переехала в Латвию, а в 2020 году поселилась в Швейцарии <...> По словам Болгар, последние несколько лет они с Дуровым вместе не жили, но часто встречались, путешествовали всей семьей», — писал журнал Forbes.

Пара официально не была в браке, но дети носят фамилию Дурова. Болгар говорит, что бизнесмен не хотел жениться из-за необходимости делить имущество в случае развода. Сам Дуров отмечал, что в принципе «предпочитает жить один».

Впервые об отношениях Болгар и Дурова стало широко известно в начале августа, когда она через СМИ заявила о своих детях от предпринимателя. Перед этим бизнесмен публично рассказал о своем участии в программе донорства спермы, в результате которого у него более родились более 100 биологических детей. По словам женщины, Дуров обсуждал с ней эту программу, Болгар была не против, так не увидела в этом «рисков» — рожденные таким образом дети не могут претендовать на наследство.

«Болгар долгое время оставалась в тени. По ее словам, это не было требованием Дурова — ей самой так было комфортнее <...> Она утверждает, что сделала это (раскрыла отцовство Дурова — «Газета.Ru») ради детей — они обижаются, что про двоих старших [детей от бывшей жены Дурова Дарьи Бондаренко] в интернете пишут, а о них ничего нет», — передавал Forbes.

В то же время эксперты сразу полагали, что причина в деньгах — Болгар о чем-то не смогла договориться с Дуровым и решила вынести все в публичную плоскость.

Арест Дурова и дело о его насилии против сына

Фигура Болгар привлекла новое внимание после неожиданного задержания Дурова во Франции 24 августа, где на него завели дело из-за недовольства властей созданным им мессенджером Telegram. На фоне этого выяснилось, что против бизнесмена идет еще одно уголовное дело в Швейцарии, где Болгар подала в суд и обвинила его в физическом насилии над младшим сыном . Также она требовала лишить Дурова опеки.

Оба иска были поданы еще весной 2023 года, спустя несколько месяцев после того, как Дуров, со слов Болгар, перестал давать деньги на детей.

«В иске говорится, что Дуров пять раз с 2021 по 2022 год применил насилие к своему младшему сыну, родившемуся в сентябре 2017 года. Это привело к травмам, в том числе к сотрясению мозга, а также к проблемам со сном», — писал Forbes.

В качестве доказательств Болгар предоставила медицинскую справку от апреля 2023 года о том, что ребенок страдает от тревожности и нарушений сна, а также свою переписку с бизнесменом. В феврале 2024-го швейцарский суд согласился лишить Дурова опеки. Сам он в разбирательстве не участвовал и до сих пор не комментирует отношения с Болгар.

По данным РИА Новости, власти Франции после задержания Дурова заинтересовались делом о насилии того против ребенка и запросили у Швейцарии соответствующую информацию. При этом в Женеве не подтвердили и не опровергли эту информацию. В прокуратуре Парижа заявили, что бизнесмена не допрашивали по делу о возможном насилии над ребенком.

Сама Болгар при этом подчеркивает, что не хотела осложнить последствия для Дурова во Франции и только защищает свои интересы.

«Я не хотела, чтобы моим детям еще раз причиняли вред, поэтому мне пришлось подать жалобу на уголовное преследование <...> ЯЯ знала, что сражаюсь с человеком, который намного богаче и могущественнее меня, но я делала это ради своих детей <...> Вопреки тому, что предполагают некоторые, я не распространяла информацию о судебных процедурах, чтобы усугубить положение отца моих детей во Франции или извлечь выгоду из этой неприятной ситуации.<...> Сейчас эти материалы привлекли внимание журналистов после задержания г-на Дурова, и информация о них попала в сеть», — писала Болгар в соцсетях.

В итоге во Франции Дурова отпустили под залог, на время расследования он не должен покидать страну. Что касается дела о насилии против сына, первоначально швейцарский суд отказался его возбуждать, так как иск был подан более чем через три месяца после последнего предполагаемого случая. Болгар подавала апелляцию, в октябре 2023-го суд постановил продолжить расследование. Сама Болгар по швейцарским законам не имеет право комментировать это дело.