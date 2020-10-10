Не пей и живи один: Павел Дуров рассказал, как сохранить молодость

10 октября создателю «ВКонтакте» и Telegram Павлу Дурову исполняется 36 лет. В честь этого события миллиардер решил дать советы касательно того, как выглядеть моложе своего настоящего возраста.

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По словам Дурова, чтобы сохранить молодость, необходимо соблюдать семь правил. Прежде всего, не употреблять алкогольные напитки.

«Могут быть редкие исключения, но в целом алкоголь (как и другие вызывающие зависимость субстанции) делают людей менее здоровыми и заставляют выглядеть визуально старше», — пишет бизнесмен.

Также он советует регулярно высыпаться, так как во время сна организм восстанавливает сам себя. При этом отсыпаться на выходных после недосыпа во время будних дней — не настолько эффективно, как здоровый сон на протяжении всей недели.

Павел Дуров также рекомендует не переедать, так как лишний вес старит человека, а также способствует появлению большого количества болезней. Он добавил, что сам употребляет пищу два или даже один раз в день, не позволяя себе перекусывать.

«Есть три или больше раз в день — это всего лишь (плохая) привычка», — считает Дуров.

При этом миллиардер не рекомендует есть красное мясо животных, выращенных на ферме, но одобряет морепродукты и дикую рыбу — ту, которая живет в естественной среде и ест натуральный корм.

Не будут лишними также физические упражнения — не интенсивные, но регулярные.

«Лично я не делаю много кардио (предпочитаю гулять/ездить на велосипеде/плавать на воздухе) и использую средние веса», — признался гендиректор Telegram.

Для продления молодости также необходимо избегать стресса, чему содействуют некоторые ментальные практики, например, быть уверенным в том, что все, что происходит, случается к лучшему. Этому, по мнению Дурова, также способствует жизнь на природе.

Заключительным правилом Павла Дурова, позволяющим сохранить молодость, является жизнь в одиночестве.

«Удивительно, но все молодо выглядящие мужчины средних лет, с которыми я встречался, жили одни большую часть своих жизней», — отметил бизнесмен, предположив, что их здоровый внешний вид может быть вызван отсутствием зависимости от привычек другого человека.

По словам Дурова, большинству из его советов есть научные объяснения, в том числе и проживанию в одиночестве, так как это, по меньшей мере, точно улучшает качество сна.

«Я следую этим правилам уже более 10 лет, при этом здоровый сон дается мне тяжелее всего из-за особенностей моей работы», — уточнил Павел Дуров.

В конце своего сообщения он также дал совет молодежи.

«Если вы вдвое моложе меня и ищете ключевую рекомендацию, то вот она: никогда не пейте алкоголь. Как только вы бросите пить, то перестанете глушить свою интуицию, которая сама подскажет вам, что для вас хорошо, а что плохо. Вы сможете самостоятельно понять все про себя и не будете зависеть от советов других людей», — подытожил глава Telegram.

Ранее на этой неделе Павел Дуров заявил, что Apple требует запретить ряд оппозиционных белорусских Telegram-каналов. Американская компания считает, что опубликованные в них данные о правоохранителях только разжигают ненависть и приводят к конфликтам. В самой Apple ответили, что просили лишь убрать персональные данные из каналов.