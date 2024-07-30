Дуров объявил себя отцом более 100 биологических детей. «Новичок», — оценил Маск Маск назвал сто детей Дурова уровнем новичка и вспомнил о Чингисхане

Создатель Telegram Павел Дуров заявил, что у него более 100 биологических детей в 12 странах. Все потому, что 15 лет назад он стал донором спермы. Теперь бизнесмен решил открыть свой ДНК-код, чтобы детям было легче найти друг друга. Ранее в сети ходили разные слухи о детях Дурова, а Ирина Болгар из Петербурга заявила, что у нее от Павла трое детей. Тем временем Илон Маск, у которого, по оценкам СМИ, не менее 12 детей от разных женщин, пошутил, что 100 детей Дурова — это «уровень новичка».

Создатель Telegram Павел Дуров сообщил, что как донор спермы стал биологическим отцом более чем 100 детей. Об этом он рассказал в своем Telegram-канале.

«Мне только что сказали, что у меня более 100 биологических детей. Как это возможно для парня, который никогда не был женат и предпочитает жить один?» — написал Дуров.

По его словам, 15 лет назад один из его друзей рассказал, что они с женой не могут иметь детей, и уговорил Дурова сдать сперму в клиникe.

«Я хохотал до упаду, прежде чем понял, что он совершенно серьезен», — признался Дуров.

В клинике ему сказали, что «высококачественный донорский материал» в дефиците, и что его «гражданский долг — сдавать больше спермы, чтобы анонимно помочь большему числу пар».

«Это прозвучало достаточно безумно, чтобы заставить меня записаться на донорство спермы», — добавил основатель Telegram.

По словам Дурова, к 2024 году его донорский материал помог более чем 100 парам из 12 стран стать родителями. Он отметил, что как минимум в одной клинике по-прежнему есть его замороженная сперма.

«Теперь я планирую открыть доступ к своей ДНК, чтобы моим биологическим детям было легче найти друг друга. Конечно, есть риск, но я не жалею, что стал донором. Нехватка здоровой спермы становится все более серьезной проблемой во всем мире, и я горжусь тем, что внес свой вклад в ее решение», — заявил бизнесмен.

Он признался, что хочет «дестигматизировать» понятие донорства спермы и побудить больше здоровых мужчин заниматься этим.

«Бросьте вызов условностям — измените норму!» — призвал Дуров.

Дети Павла Дурова

Ранее в СМИ появилась информация о том, что у Дурова есть дети, зачатые «традиционным» способом. О том, что миллионер — отец ее троих детей, заявила петербурженка Ирина Болгар.

«Лея Дурова 2013 года рождения, Даниэль Дуров 2016 года рождения и Давид Дуров 2017 года рождения. Мы живем в Швейцарии. Наш брак с Павлом не был зарегистрирован официально, являясь гражданским браком по сути, но дети признаны официально и носят фамилию отца», — сказала она kp.ru.

Официально никто не подтвердил, что заявления Болгар правдивы, а сама она сказала, что у нее есть фото с Павлом, но без его согласия она не может их показывать.

В разговоре с «Газетой.Ru» женщина рассказала, что их дети были зачаты «естественным путем».

«К счастью, наша с Павлом пара не испытывала проблем с репродукцией, чтобы прибегать к помощи специалистов в данном вопросе. Все наши дети были зачаты и рождены естественным путем. И да, как я уже сообщала ранее, дети были признаны официально, согласно свидетельствам о признании отцовства и свидетельствам о рождении», — отметила она и заявила, что знает об участии Дурова в донорской программе.

«Поскольку донорство генетического материала анонимно, я не имела ничего против. Надо сказать, что я с уважением отношусь к любым решениям и жизненным выборам других людей, оставляя за собой право принять свое решение и сделать свой выбор», — добавила Болгар.

«Новичок»

Сообщения о донорстве Дурова породили в Интернете волну мемов и даже стали причиной создания мемкоина Durov's Sperm Prime (SPERM), название которого можно дословно перевести как «Цена спермы Дурова».

Американский предприниматель Илон Маск ответил шуткой на новость о том, что у Дурова больше сотни биологических детей.

«Уровень новичка — Чингисхан», — написал Маск в соцсети X.

Это отсылка к информации о том, что у основателя Монгольской империи было 600 детей. Точное число детей Чингисхана неизвестно. Официально у него было по меньшей мере пятеро дочерей и четверо сыновей от первой жены. При этом, согласно оценкам историков, у правителя было около 500 жен.

У самого Маска как минимум 12 детей от разных женщин, сообщал Bloomberg.