Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Ирина Болгар: Павел Дуров, говоря о детях, просил «предъявить собак»

Блогерша Болгар заявила, что Дуров называл их детей собаками

close
missbolgar/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Блогерша Ирина Болгар, называющая себя матерью троих детей основателя Telegram Павла Дурова, сделала новое заявление о предпринимателе.

Отвечая на вопрос одного из подписчиков ее страницы в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), она заявила, что воссоединение невозможно. Общение с детьми отец якобы прервал в конце 2022 года.

«К сожалению, я не смогла посодействовать его общению с детьми, когда он вышел на связь через полгода блокировок, интересуясь, «когда я ему предъявлю собак» — дословная цитата», — написала она.

На тот момент, добавила Болгар, общение отца с детьми уже было ограничено судом, и встречи были возможны в присутствии куратора. По словам Болгар, Дуров якобы ни разу не вышел на связь с кураторами, несмотря на их многочисленные попытки.

На сообщение, утверждает блогерша, она отвечать не стала.

Павел Дуров не комментировал высказывания Болгар на свой счет.

В конце июля Болгар, проживающая в Швейцарии, сообщила в соцсетях, что воспитывает троих детей Дурова и долгое время жила с ним семейной жизнью. Она пожаловалась на то, что миллиардер отказался содержать свою неофициальную семью. По ее словам, это произошло после того, как Дуров потребовал, чтобы Болгар с детьми переехала в Объединенные Арабские Эмираты. В последующие месяцы она регулярно делала заявления, в которых предъявляла бизнесмену претензии, — и даже намекала, что хочет добиться признания Telegram совместно нажитым имуществом.

Ранее Болгар заявила, что тратила только на отпуск €1 млн.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами