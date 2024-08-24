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Стало известно, при каких обстоятельствах арестовали Дурова

LCI: Дурова арестовали, когда он вышел из своего самолета в аэропорту Ле Бурже

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Global Look Press

Основатель социальной сети Telegram Павел Дуров был арестован сегодня около 8 часов вечера, когда он вышел из своего частного самолета на взлетной полосе в аэропорту Ле Бурже. Об этом сообщает телеканал LCI.

Отмечается, что задержание провели жандармы. Дурова сопровождала женщина и телохранитель. Он прилетел во Францию из Азербайджана.

Дурова задержан около 20.00 (21.00 мск) 24 августа, когда он вышел из своего частного самолета на взлетной полосе в парижском аэропорту Ле Бурже. Задержание провели жандармы. Дуров прилетел во Францию из Азербайджана, его сопровождали женщина и телохранитель.

20 августа сообщалось, что президент России Владимир Путин отказался встречаться с Павлом Дуровым в Баку.

Путин и Дуров одновременно находились в Баку. За несколько дней до визита Путина в Азербайджан сотрудники администрации президента предложили ему организовать встречу с основателем Telegram Павлом Дуровым, но Путин отказался, утверждают источники Baza. О причинах отказа и теме несостоявшейся встречи неизвестно.

Ранее в Сочи задержали мужчину, находящегося в международном розыске.

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