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Общество

Несколько миллиардеров из списка Forbes попросили не считать их россиянами

Дуров попросил Forbes не называть его российским миллиардером

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Павел Дуров

Павел Дуров

Global Look Press
Ряд бизнесменов, которые родились и выросли в России, на фоне санкций США, Британии и ЕС попросили Forbes не называть их российскими миллиардерами. В их числе оказался основатель Telegram Павел Дуров, уехавший из страны восемь лет назад.

Некоторые бизнесмены, «связанные с Россией», попросили американский журнал Forbes не называть их российскими миллиардерами. Об этом сообщается в публикации самого издания.

В последние несколько месяцев число соответствующих обращений растет на фоне санкций из-за событий на Украине, отмечается в материале.

В частности, с такой просьбой к Forbes обратился основатель соцсети «ВКонтакте» и мессенджера Telegram Павел Дуров, который уехал из России «много лет назад и не собирается возвращаться», указал его представитель.

В апреле 2014 года свое решение покинуть страну сам Дуров объяснил в тексте «Семь причин не возвращаться». Среди них он назвал отсутствие честных и независимых судов и обилие противоречащих друг другу законов. В 2013 году Дуров получил гражданство островного государства Сент-Китс и Невис, а осенью 2021-го стал также обладателем французского паспорта. В последние годы он живет в Дубае, где находится штаб-квартира Telegram, пишет РБК.

Дуров занимает третье место среди богатейших россиян — по оценкам Forbes, его состояние на данный момент оценивается в $15,1 млрд.

В рейтинге он уступает совладельцу «Норильского никеля» Владимиру Потанину ($17,3 млрд) и совладельцу Новолипецкого металлургического комбината Владимиру Лисину ($18,4 млрд).

Дурову — 37 лет. Отмечая свой день рождения в прошлом году, он опубликовал список из трех недооцененных и семи переоцененных вещей в жизни. В одном из пунктов основатель Telegram указал, что социальные сети «загромождают наши умы непрерывным потоком мусора», и это снижает «наше счастье и творческие способности».

Другие бизнесмены, связанные с РФ...

Не называть их российскими бизнесменами также попросили братья Игорь и Дмитрий Бухманы, которые в 2004 году основали в Вологде компанию Playrix, разработчика мобильных игр. Они являются гражданами Израиля, куда эмигрировали в 2016 году. Сейчас братья живут в Лондоне. Их состояние оценивается в $8,1 млрд у каждого.

С аналогичной просьбой к Forbes обратились сооснователь технологической компании Revolut Николай Сторонский (подданный Великобритании, состояние — $7,1 млрд) и глава инвестиционной компании Millhouse Евгений Швидлер (имеющий гражданство США и Великобритании, состояние — $1,7 млрд).

...и с Украиной

Еще один предприниматель в этом списке — уроженец Украинской ССР Леонард Блаватник. По данным издания, он «разбогател в партнерстве с Виктором Вексельбергом», который находится под санкциями США и Великобритании за «тесные связи» с президентом РФ Владимиром Путиным.

Блаватник инвестировал в Warner Music, нефтехимическую компанию LyondellBasell, делал пожертвования Стэнфордскому, Гарвардскому и Оксфордскому университетам. Его представитель заявил Forbes, что бизнесмен «никогда не был россиянином и не является олигархом», у него есть американское и британское гражданство. Состояние бизнесмена в апреле 2022 года оценивается в $34,3 млрд.

24 февраля РФ начала специальную военную операцию на Украине. В ответ на это США, Канада, страны ЕС, Великобритания, а также ряд других государств ввели санкции против российских физических и юридических лиц. Кроме того, были заморожены более половины (60% или примерно $350 млрд) золотовалютных резервов России — такие данные привела глава британского МИДа Лиз Трасс.

ЕС, США, Великобритания, Швейцария и другие страны ввели рестрикции в отношении российских бизнесменов, их активы оказались заморожены.

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