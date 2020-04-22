В Госдуме предложили разблокировать Telegram

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Депутаты Госдумы от «Справедливой России» Федот Тумусов и Дмитрий Ионин подготовили законопроект о снятии блокировки с заблокированного Роскомнадзором мессенджера Telegram. Они заявили, что блокировка наносит урон «престижу государственной власти», сообщает газета «Коммерсант».

«Сформировано широкое предложение бесплатных средств обхода блокировок. Дальнейшая декларативная блокировка мессенджера, таким образом, наносит урон не его развитию, а престижу государственной власти РФ», — заявили авторы законопроекта.

Они отметили, что в настоящее время Telegram стал «официальный сервисом» для ряда государственных органов. В частности, он используется оперштабами правительств Москвы и Подмосковья для информирования о текущей ситуации с коронавирусом.

Текст инициативы депутаты направили премьер-министру России Михаилу Мишустину, а также главе Минкомсвязи Максуту Шадаеву.

Telegram был заблокирован в апреле 2018 года решением Таганского суда Москвы по требованию Роскомнадзора из-за того, что владелец мессенджера Павел Дуров отказался предоставить ФСБ ключи для дешифровки сообщений пользователей. Свое решение Дуров аргументировал технической невозможностью передачи ключей и нарушением, по его словам, 23 статьи Конституции России о тайне частной переписки.

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