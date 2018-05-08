Право cлушать: Telegram пожаловался на ФСБ

Telegram vs. ФСБ

Представители интересов мессенджера Telegram направили жалобу в Апелляционную коллегию Верховного суда РФ. Они требуют отменить решение суда от 20 марта 2018 года, согласно которому приказ ФСБ о предоставлении ключей шифрования для декодирования личной переписки был признан законным. Об этом «Газете.Ru» сообщил Дмитрий Колбасин, представитель Международной правозащитной группы «Агора», защищающей интересы Telegram.

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Юристы компании Павла Дурова просят признать приказ ФСБ недействительным. Как пояснил Колбасин, основной вопрос в этом деле заключался в том, относятся ли ключи шифрования к особо охраняемой информации, которая подлежит выдаче на основании судебной санкции.

«В своем решении 20 марта Верховный суд указал, что на эту информацию гарантии судебного контроля не распространяются. Мы обжаловали это решение, так как не согласны с таким толкованием законодательства. Речь идет о ключах дешифрования, которые дадут доступ к переписке всех пользователей мессенджера», — сообщил представитель «Агоры».

Адвокаты указывают на тот факт, что приказ ФСБ был принят неуполномоченным органом с превышением полномочий.

Кроме того, этот орган установил внесудебный способ получения контроля за перепиской неопределенного круга лиц и содержал в себе широкие пределы усмотрения для правоприменителя, угрожающие безопасности граждан.

«В апелляционной жалобе мы просим полностью отменить решение Верховного суда России от 20 марта и принять новое решение: признать Приказ ФСБ от 19 июля 2016 года недействующим и несоответствующим пяти федеральным законам и Уголовно-процессуальному кодексу РФ», — заявил собеседник «Газеты.Ru».

Дмитрий Колбасин отметил, что

рассмотрение апелляционной жалобы может занять до трех месяцев.

Когда жалоба поступит в Верховный суд, суд разошлет ее копии другим участникам — Министерству юстиции, ФСБ и Генпрокуратуре --, после чего установит им срок для предоставления возражений.

Все эти материалы будут переданы в апелляционную коллегию, которая назначит дату рассмотрения жалобы, если признает, что все формальные процедурные требования соблюдены.

«Газета.Ru» направила запрос в ФСБ с просьбой прокомментировать жалобу Telegram.

Иску перекрыли дорогу

В конце апреля в Арбитражный суд Москвы был подан иск, напрямую связанный с блокировкой Telegram в России. Предприниматель Александр Вихарев потребовал от Роскомнадзора компенсацию в размере 5 млн руб. из-за репутационных потерь его компании — по мнению бизнесмена, «ковровые блокировки» ведомства нарушили работу серверов его компании, из-за чего он понес денежные убытки.

Тем не менее, Вихареву придется немного подождать — Арбитражный суд установил, что исковое заявление было подано с нарушением требований, и решил остановить его без движения до 7 июня 2018 года.

Об этом свидетельствует документ из картотеки дел московского суда.

В течение указанного срока заявитель должен устранить все ошибки в документе. Если же нарушения останутся, то суд будет вынужден вернуть заявление обратно истцу.

Ранее Роскомнадзор заявил, что от блокировки Telegram так или иначе пострадали всего 400 интернет-ресурсов.

«Из поступивших на сегодняшний день на «горячую линию» Роскомнадзора обращений только в 1,3 тысячи указаны конкретные интернет-ресурсы или IP-адреса. Проверки показали, что нештатная работа 400 ресурсов, указанных в этих 1,3 тысячи обращениях, была тем или иным образом связана с мерами, предпринимаемыми Роскомнадзором и операторами связи для выполнения решения суда по Telegram», — говорится в сообщении надзорного органа.

Роскомнадзор также отметил, что несколько десятков сообщений, которые поступили на «горячую линию», были либо спамом, либо не содержали в себе никакой конкретики.

Ведомство приступило к блокировке мессенджера Telegram в России 16 апреля 2018 года на основании решения суда. В рамках действий по ограничению доступа к приложению Роскомнадзор заблокировал несколько миллионов IP-адресов, принадлежащих компаниям Amazon и Google, которыми пользовался Telegram. Это привело к перебоям в работе нескольких десятков российских компаний, которые никак не связаны с мессенджером Павла Дурова.