В ЕС обсуждает идею пересмотреть статус уже выданных гражданам России виз и ВНЖ

Государства Европейского союза обсуждают идею пересмотреть решения об уже выданных россиянам шенгенских виз и видов на жительство (ВНЖ). Об этом, ссылаясь на источник в дипломатических кругах, сообщает ТАСС.

По словам собеседника агентства, кроме уже имеющихся ограничений для российских дипломатов, с марта-апреля обсуждается идея пересмотра действующих шенгенских виз и ВНЖ, которые ранее выдали российским гражданам. В частности, статуса хотят лишить тех россиян, которые работали в компаниях РФ или заявляли, что поддерживают специальную военную операцию, или же,наоборот, не поддерживают политику властей стран Евросоюза. Источник пояснил, что такие меры могут быть приняты по «соображениям безопасности», но пока в ЕС об этом договориться не смогли.

17 июня вице-президент Альянса туристических агентств России Алексан Мкртчян сообщил, что россиянам стали чаще одобрять получение шенгенских виз — за этот год доля таких случаев выросла на 12%. Из 700 заявителей отказ получают не более 5%.

Ранее эксперт объяснила потерю интереса российских туристов к шенгену.