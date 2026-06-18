Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Война США и Израиля против Ирана
Политика

В ЕС обсуждает идею пересмотреть статус уже выданных гражданам России виз и ВНЖ

ТАСС: в Евросоюзе хотят пересмотреть статус выданных россиянам шенгенских виз
Владимир Сергеев/РИА Новости

Государства Европейского союза обсуждают идею пересмотреть решения об уже выданных россиянам шенгенских виз и видов на жительство (ВНЖ). Об этом, ссылаясь на источник в дипломатических кругах, сообщает ТАСС.

По словам собеседника агентства, кроме уже имеющихся ограничений для российских дипломатов, с марта-апреля обсуждается идея пересмотра действующих шенгенских виз и ВНЖ, которые ранее выдали российским гражданам. В частности, статуса хотят лишить тех россиян, которые работали в компаниях РФ или заявляли, что поддерживают специальную военную операцию, или же,наоборот, не поддерживают политику властей стран Евросоюза. Источник пояснил, что такие меры могут быть приняты по «соображениям безопасности», но пока в ЕС об этом договориться не смогли.

17 июня вице-президент Альянса туристических агентств России Алексан Мкртчян сообщил, что россиянам стали чаще одобрять получение шенгенских виз — за этот год доля таких случаев выросла на 12%. Из 700 заявителей отказ получают не более 5%.

Ранее эксперт объяснила потерю интереса российских туристов к шенгену.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Почему везение не дар, а навык и как его прокачать? 8 практических советов
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!