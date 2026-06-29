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Общество

Венгрия приостановила прием документов на визы в ряде городов России

В Казани, Самаре и Уфе приостановлен прием документов на венгерские визы
elements.envato.com

В визовых центрах в Казани, Самаре и Уфе приостановили прием документов на получение венгерской визы. Об этом сообщила компания-оператор визовых центров VFS Global на своем сайте.

«С 29 июня 2026 года по распоряжению Генерального Консульства Венгрии в Казани приостанавливается прием документов на визу в Венгрию в визовых центрах Казани, Самары и Уфы. О возобновлении приема будет сообщено дополнительно», — говорится в сообщении.

Прием заявлений по-прежнему доступен в визовых центрах в Москве, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге.

17 июня вице-президент Альянса туристических агентств России Алексан Мкртчян сообщил, что россиянам стали чаще одобрять получение шенгенских виз – за этот год доля таких случаев выросла на 12%. Из 700 заявителей отказ получают не более 5%. Он напомнил, что 95% документов выдают пять стран – Франция, Италия, Испания, Греция и Венгрия, еще 5% приходятся на Германию, Австрию, Данию и другие страны.

Ранее эксперт объяснила потерю интереса российских туристов к шенгену.

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