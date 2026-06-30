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Политика

В ЕК рассматривают возможность полного запрета туристических виз для россиян

«Известия»: Еврокомиссия обсуждает полный запрет виз для российских туристов
Владимир Сергеев/РИА Новости

Европейская комиссия обсуждает возможность полностью запретить выдачу виз российским туристам. Об этом газете «Известия» рассказал европейский источник.

По его словам, такое предложение рассматривается в координации с государствами — членами Евросоюза.

Пока неизвестно, в какие конкретные сроки возможно введение запрета. Мало того, вообще непонятно, удастся ли добиться консенсуса по этому вопросу.

Депутат Европарламента от Люксембурга Фернан Картхайзер заявил «Известиям», что целью обсуждаемых визовых запретов является дестабилизация российского общества перед выборами в Государственную думу РФ.

18 июня сообщалось, что государства Европейского союза обсуждают идею пересмотреть решения об уже выданных гражданам Российской Федерации шенгенских виз и видов на жительство.

Ранее эксперт объяснила потерю интереса российских туристов к шенгену.

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