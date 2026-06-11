В Германии призвали Европу не выдавать туристические визы россиянам

Представители немецкого правящего блока ХДС/ХСС в Европарламенте призвали Европу прекратить выдачу россиянам шенгенских виз, которые позволяют посещать европейские страны. Об этом написано на официальной странице фракции ХДС/ХСС в Европарламенте в соцсети Х.

«В прошлом году почти 500 тысяч граждан России провели отпуск в Европе. <...> Пришло время прекратить выдачу шенгенских туристических виз российским туристам. Отпуск в ЕС — привилегия, а не право для граждан страны, которая ведет наступательную войну на нашем континенте», — говорится в сообщении фракции ХДС/ХСС.

6 июня официальный представитель Еврокомиссии (ЕК) Маркус Ламмерт заявил, что руководство ЕС рассматривает дополнительные меры по ужесточению визового режима для граждан России.

Также издание Politico писало, что ужесточить визовую политику для россиян призвали представители 11 стран, а именно Латвии, Литвы, Эстонии, Чехии, Дании, Финляндии, Нидерландов, Польши и Швеции, а также не входящих в состав ЕС Исландии и Норвегии.

9 июня глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен рассказала, что в 21-й пакет антироссийских санкций включат запрет на въезд в страны ЕС для российских военных, которые служили в армии с начала спецоперации.

В июне Ассоциация туроператоров России (АТОР) также сообщила, что около 43 тыс. российских граждан в 2025 году получили отказ в выдаче шенгенской визы.

Ранее эксперт заметила любопытный момент в призыве стран ЕС запретить шенгенские визы россиянам.