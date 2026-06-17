Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Война США и Израиля против Ирана
Общество

Стало известно о росте выданных россиянам шенгенских виз

Альянс турагенств: в 2026 году выдача шенгена россиянам выросла на 12%
Алексей Куденко/РИА «Новости»

Россиянам стали чаще одобрять получение шенгенских виз – за этот год доля таких случаев выросла на 12%. Из 700 заявителей отказ получают не более 5%, сообщил НСН вице-президент Альянса туристических агентств России Алексан Мкртчян.

На примере он пояснил, что 5% из 700 тыс. заявок – это 35 тыс. человек, которые в среднем тратят порядка 150 евро. Таким образом, с учетом доли отказов в рублях получается около 420 млн, что, по словам эксперта, в реальности можно счесть копейками.

«В среднем один человек теряет 12 тысяч рублей, это не такие огромные деньги. Я бы не стал драматизировать ситуацию, — пояснил он. — У нас в этом году рост по шенгену составляет 12%, выдают больше».

По его словам, желающих податься на визу больше, однако не все соответствуют параметрам, в первую очередь — по уровню зарплаты и сумме денег на счету. Риски не всегда себя оправдывают, предупредил Мкртчян. Он напомнил, что 95% шенгенских виз россиянам выдают пять стран – Франция, Италия, Испания, Греция и Венгрия, еще 5% приходятся на Германию, Австрию, Данию и другие страны.

«Особняком стоит Великобритания, у Великобритании процент отказа всего 2,3%. Это не шенген, но все равно Европа», — заключил эксперт.

Ассоциация туроператоров России (АТОР) до этого сообщила, что около 43 тыс. граждан России получили отказ в выдаче шенгенской визы в 2025 году, из-за чего заявители могли потерять более €4,5 млн на консульских и сервисных сборах. В то же время в АТОР отметили, что доля отказов продолжает снижаться уже третий год подряд, однако финансовые потери россиян по-прежнему остаются значительными.

Эксперт объяснила потерю интереса российских туристов к шенгену.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Почему везение не дар, а навык и как его прокачать? 8 практических советов
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!