Участников СВО хотят поименно включить в «черный список» ЕС

Еврокомиссия предлагает поименно включить участников спецоперации в черный список ЕС, после чего они не смогут въехать на территорию Евросоюза. Об этом заявила глава евродипломатии Кая Каллас на встрече глав МИД стран ЕС в Люксембурге, пишет ТАСС.

«Мы конечно имеем разведданные о лицах, которые участвовали в войне, нам нужно будет просто включить их всех в черный список, чтобы они не могли въехать в Евросоюз. Я не эксперт, но специалисты говорят, что это возможно», — сказала Каллас.

В июне глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что в 21-й пакет антироссийских санкций войдет запрет на въезд в страны ЕС для российских военных, которые служили в армии с начала спецоперации. Также она заявила, что 21-й пакет санкций может затронуть энергетику, финансовый сектор, криптоторговлю и рыбный промысел.

Кроме того, в июне представитель Еврокомиссии по вопросам миграции Маркус Ламмерт сообщил о планах ЕС ужесточить правила выдачи шенгенских виз российским гражданам. Газета Politico писала, что представители 11 европейских государств призвали ужесточить визовую политику для россиян.

В Госдуме заявили, что российским военным не нужен заграничный туризм.