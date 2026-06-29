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Общество

Испанский визовый центр увеличил сроки выдачи виз россиянам

BLS: Испания увеличила сроки выдачи виз россиянам до 45 дней
elements.envato.com

Визовый центр Испании увеличил срок рассмотрения заявлений на шенгенские визы для россиян в связи с увеличением числа обращений. Об этом говорится в предупреждении на сайте официального партнера посольства Испании BLS.

Теперь сроки рассмотрения визовых заявлений могут составлять до 45 дней с момента поступления документов в консульство страны.

«Рекомендуем подавать документы на визу заблаговременно с учетом увеличения сроков рассмотрения», — говорится в сообщении.

До этого вице-президент Альянса туристических агентств России Алексан Мкртчян рассказал, что россиянам стали чаще одобрять получение шенгенских виз. За этот год доля таких случаев выросла на 12%. Из 700 заявителей отказ получают не более 5%.

По его словам, желающих податься на визу много, однако не все соответствуют параметрам, в первую очередь — по уровню зарплаты и сумме денег на счету. Мкртчян напомнил, что 95% шенгенских виз россиянам выдают пять стран — Франция, Италия, Испания, Греция и Венгрия, еще 5% приходятся на Германию, Австрию, Данию и другие страны.

Ранее Япония в пять раз повышает стоимость виз для иностранцев.

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