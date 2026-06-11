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Общество

Посольство Кипра прекратит работу визовых центров в России

Посольство Кипра прекращает работу визовых центров в РФ с 15 июня
Reuters

Посольство Республики Кипр в Москве с понедельника, 15 июня 2026 года, будет принимать заявления на въездные визы только в своих консульских учреждениях. Об этом сообщается на официальном сайте дипмиссии.

Как пояснили в посольстве, 13 июня истекает срок действия договора с компанией BLS International, поэтому с этой даты ее офисы прекращают прием документов. Заявителям, которые успели подать материалы в визовые центры BLS до 11 июня включительно, необходимо забрать готовые паспорта там же, уточнили в посольстве. Там добавили, что в ближайшее время ожидается подписание нового контракта с другим внешним поставщиком визовых услуг.

Заявления на визу теперь будут принимать в Консульском отделе Посольства в Москве, а также в Генеральных консульствах в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Краснодаре. Подать документы необходимо лично, предоставив полный комплект — как оригиналы, так и копии. Для каждого заявителя требуется отдельный пакет бумаг. В посольстве также рекомендуют обращаться за визой минимум за 15 дней до планируемой поездки.

Россияне могут въезжать на Кипр по шенгенской либо национальной визе. Упрощенная электронная виза, действовавшая до 2022 года, для граждан РФ в настоящее время недоступна.

Ранее россияне потеряли миллионы евро из-за отказов в шенгене.

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