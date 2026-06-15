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Политика

Финляндия и Швеция предложила не пускать россиян на европейские пляжи

Глава МИД Финляндии: необходимо усложнить выдачу туристам из РФ шенгенских виз
Владимир Сергеев/РИА Новости

Хельсинки и Стокгольм выступают за ужесточение правил выдачи шенгенских виз гражданам России. Об этом глава МИД Финляндии Элина Валтонен заявила на своей странице в социальной сети X.

Она отметила, что в связи с началом летнего сезона тысячи тысячи российских туристов направляются на пляжи стран Европейского союза. В связи с этим, по словам Валтонен, нельзя «позволить российским туристам наслаждаться свободами и развлечениями европейской жизни».

Министр сообщила, что Финляндия и Швеция уже направили соответствующие предложения уже направлены на рассмотрение в Европейскую комиссию. Валтонен указала, что ограничительные меры должны коснуться прежде всего туристических поездок в предстоящий период отпусков.

10 июня Ассоциация туроператоров России (АТОР) сообщила, что в 2025 году около 43 тыс. граждан России получили отказ в выдаче шенгенской визы, из-за этого потеряв на консульских и сервисных сборах более €4,5 млн.

Ранее россиянам назвали последнюю страну-лазейку для получения шенгенской визы.

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