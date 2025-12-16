День Героев Отечества: как «Движение Первых» сохраняет историческую память

— История героя (из прошлого или современности), которую должны знать все — какая и почему?

— День Героев Отечества — это в первую очередь про нашу историческую память. Про людей, которые, невзирая ни на что, шли на риск и часто отдавали свою жизнь ради того, чтобы мы сегодня могли спокойно жить, проводить время с семьями. Они не думали о себе, когда действовали. Не рассуждали, станут ли героями. Просто шли и выполняли свою задачу. У каждого из них своя история, свое дело, своя любовь к родной земле, стране, семье.

Для меня совершенно уникальна история Юрия Алексеевича Гагарина. Человека, который готовился к полету в космос, но не мог быть на сто процентов уверен, что вернется. Он не знал будущего, как все пройдет, сработает ли правильно система, реализуется ли задуманный план, сможет ли он благополучно приземлиться. По сути, он летел в неизвестность и при этом был морально готов. Одним своим «Поехали!» простой русский парень вдохновил весь мир. И это наш космонавт.

У него было непростое детство: он застал войну, и если посмотреть старые фотографии, то никто бы и не подумал, что этот мальчишка лет девяти, который сидит на лавке среди других ребят, станет легендой и Героем Советского Союза. Обычный деревенский парень, который совершил настоящий прорыв для всего человечества, всегда оставался простым, искренним человеком. Именно таким его увидел весь мир.

— Были ли моменты, когда вы сомневались в своем выборе? Что помогло продолжить путь?

— Конечно, были. Думаю, у каждого бывали моменты, когда сделал что-то, а потом сидишь и думаешь: «Зачем я вообще это начал? Может, мне стоит попробовать что-то другое?». Жизнь — штука гибкая и многогранная: бывают взлеты, бывают падения. И каждый по-своему переживает стресс, неуверенность, растерянность. Иногда человек просто «отключает голову» и ни к кому не прислушивается. Хотя советоваться, честно говоря, нужно всегда. Правильный выбор часто рождается в обсуждении. Сложные моменты бывают у всех. Это нормально. Это жизнь. И я уверен, — каждый с этим сталкивался.

— Как разговаривать с обществом о героизме без пафоса и штампов?

— Надо быть искренним и честным, чтобы тебе доверяли. Делиться реальным опытом, приводить такие жизненные примеры, которые воспринимаются по-настоящему. Формализм никогда не находит отклика.

Я регулярно общаюсь с детьми и молодежью, участниками «Движения Первых». Когда говоришь от души, — сразу видишь реакцию: улыбки, живой взгляд аудитории. В этот момент понимаешь, что вы на одной волне и ребятам действительно интересно. Особенно когда они начинают задавать вопросы — настоящие из их жизни, то, что их сейчас волнует. В общении важны открытость и умение оставаться человеком.

— Что вы хотели бы сказать молодым, кто только ищет свое дело?

— Важно не бояться браться за дело, идти на обдуманный риск и знакомиться с чем-то новым. Обязательно советуйтесь с людьми, которые вас окружают, даже если они младше вас. Никогда не стесняйтесь задавать вопросы и спрашивать совета. Постарайтесь найти наставника: с ним будет легче справляться с трудностями, а для него это возможность передать вам свои знания и опыт.

Блиц:

— Смелость — это?

— Действие.

— Мой девиз?

— Быть человеком!

— Книга/фильм, который помогает держаться.

— «Лестница в небо».

— Самый важный навык?

— Сдержанность.

— Кому вы бы сказали «спасибо» сегодня?

— Маме и папе.