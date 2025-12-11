От соцработы к госпиталям Донбасса. Номинант «Знание.Премия» рассказала о работе в зоне СВО

Сестра милосердия Патриаршей гуманитарной миссии Ирина Худякова прошла путь от социального работника в Москве до медсестры в военных госпиталях Донбасса. Перенеся тяжелый COVID-19 и завершив курсы младших медицинских сестер в начале 2022 года, она почти сразу отправилась в зону СВО. Сегодня Худякова не только оказывает помощь раненым, но и ведет просветительскую деятельность, рассказывая о жизни тех, кого редко замечают, — пожилых, раненых, женщин прифронтовых городов. За эту работу она номинирована на «Знание.Премия-2025».

«После ковида я просто не смогла вернуться к прежней жизни»

История Ирины Худяковой начинается буквально с больничной койки. После тяжелого эпизода COVID-19 она лежала в госпитале — и очень остро увидела, как мало вокруг рук, которые могут облегчить боль и элементарно быть рядом.

После выписки она пришла в больницу Святителя Алексия митрополита Московского и окончила курсы младших медицинских сестер по уходу. В начале февраля 2022 года ей вручили диплом, и почти сразу началась СВО. Тем, у кого уже была подготовка, предложили идти в госпитали; Ирина пошла.

Ее первая смена в военном госпитале — 29 марта 2022 года. Там, в рабочей суете между перевязками и тяжелыми ранениями, она впервые надела белый платок сестры милосердия с красным крестом — как знак того, что теперь ее жизнь неразрывно связана с этим служением.

Решение поехать непосредственно в зону боевых действий не было для нее «романтическим порывом». До этого она длительное время работала в тылу, в Донецке. Очень хорошо просветитель помнит одну из смен: больницу на окраине Донецка буквально трясло от обстрелов, сестры и медики держали руками окна, как будто могли таким образом защитить палату от взрывной волны. Худякова увидела женщин-врачей и медсестер, у которых в этой войне уже погибли мужья и сыновья и которые все равно шли через весь город на смену. Тогда она впервые ясно почувствовала: вернуться к обычной московской должности она уже не сможет.

В зоне боевых действий страх никуда не исчезает — он становится фоном. Сначала каждое попадание, каждый взрыв воспринимается как угроза, от которой сводит мышцы. Потом организм привыкает: тело все равно вздрагивает от громких звуков, но парализующего ужаса уже нет. Ирина говорит, что спасает работа «в руках» и молитва.

Она много раз видела моменты, когда жизнь висит на нескольких миллиметрах. Молодой боец, который убежден, что справился «сам», смотрит на снимок: осколок остановился буквально в двух миллиметрах от бедренной артерии. Хирург спокойно говорит ему, что еще чуть-чуть — и через минуту он бы умер от кровопотери. Для Худяковой в таких историях всегда соединяются три силы: профессионализм медиков, молитва тех, кто за него переживает, и незаметный, но реальный труд сестер милосердия.

Путь к «милосердию без границ»

До белого платка, госпиталей и Донбасса у Худяковой была длинная «подготовительная» жизнь — 18 лет социальной работы. Она приходила к своим подопечным — пожилым людям, часто одиноким и беспомощным, у которых никто больше не спрашивал: «Вам больно? Вам страшно?». Переломный момент случился, когда одна из подопечных умирала в боли: не было адекватной обезболивающей терапии, устроить ее в хоспис в Москве оказалось почти невозможно. Страдание подопечной оказалось почти собственной болью. Тогда она впервые написала эмоциональный пост о том, что происходит с такими людьми.

Она все больше понимала: пожилые люди, старики — самый «неудобный» контент. Их страдания не вызывают массового возмущения, они не «вирусятся», как котики и милые дети. Но ей хотелось, чтобы именно этих незаметных людей увидели. Так появились ее тексты о пожилых людях, о том, как они живут, болеют, ждут и очень редко просят.

С началом ковида Худякова стала писать уже и о госпитале — чтобы люди знали, что происходит, и чтобы те, у кого есть силы и возможности, поняли, как могут помочь. Она не агитировала, а просто показывала конкретных людей и их ситуации. В ответ стали приходить сообщения: кто-то пошел на курсы сестер милосердия, кто-то — в госпиталь, кто-то стал помогать беженцам. Люди признавались, что пришли в помощь «через ее истории».

«В моем лице люди видят, что их не оставила церковь»

Главный повод для профессиональной гордости Худякова формулирует очень просто: быть сестрой милосердия патриаршей гуманитарной миссии. Не «волонтером сам по себе», а человеком, с которым в разрушенные города и села приходит помощь церкви.

Когда она приносит обогреватель в холодный дом, делает перевязку, приносит тарелку горячего супа, люди часто говорят: «Мы молились — и вот вы приехали». Для нее важно именно это — не личная признательность, а ощущение, что через ее руки люди чувствуют: Бог их не забыл, церковь их не оставила.

Просветительская деятельность для Худяковой — продолжение ее ежедневной работы. Она ведет блог, для которого пишет тексты, снимает видео о людях, которых встречает в новых регионах, о раненых и женщинах, которые выживают в прифронтовых городах.

Ее задача как просветителя — не просто «показывать ужас», а давать тем, кто живет в тишине и тепле, возможность увидеть тех, кто сейчас живет совсем иначе. Часто это становятся не только истории о боли, но и приглашение к действию: многие, прочитав ее тексты, находят свой формат помощи. За просветительскую деятельность в сфере традиционных ценностей Худякова номинирована на награду «Знание.Премия-2025».