«Забивал скот и привык»: в Екатеринбурге сын убил мать и спрятал ее голову

В Екатеринбурге поймали убийцу женщины, которую обезглавили в лесопарке
Telegram-канал Baza
В Екатеринбурге задержали молодого человека, который убил и обезглавил женщину, оставив ее тело в лесопарке. Им оказался родной сын жертвы. Парень был уверен, что его не вычислят, так как «отчленил голову и спрятал одежду», сообщили в МВД. Причиной убийства могли стать частые ссоры сына с матерью, из-за которых молодой человек «решил раз и навсегда прекратить упреки в свой адрес».

В Екатеринбурге задержали молодого человека 2004 года рождения, который убил и обезглавил женщину, оставив ее тело в лесопарке. Как сообщили в Следственном комитете (СК) по Свердловской области, убийцей оказался сын жертвы, он уже дал признательные показания.

«Он точно указал не только место обнаружения тела, но и местонахождение отчлененной головы потерпевшей и личных вещей убитой. Они находились в пакете, там же в Юго-Западном лесопарке, приблизительно в 200 метрах от места обнаружения тела убитой», — говорится в сообщении ведомства.

Как уточнил официальный представитель ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, подозреваемого задержали в квартире, где он жил с четырьмя соседями. По предварительным данным, причиной убийства стали «неприязненные отношения» между матерью и сыном. Baza отметила, что они часто ругались на бытовой почве.

Горелых уточнил, что, по одной из версий, молодой человек мог заманить женщину в парк якобы для того, чтобы проводить ее до новой съемной квартиры, но по пути «решил раз и навсегда прекратить упреки в свой адрес».

«Он был уверен, что полиция его не вычислит, так как отчленил голову и спрятал одежду», — отметил представитель регионального МВД.

Обезглавленное тело в лесопарке случайный прохожий обнаружил во время утренней пробежки 30 октября.

«Тело женщины было полностью нагим и находилось недалеко от АЗС. На одном из пальцев сыщики обнаружили кольцо. Тщательно изучается информация о безвестных исчезновениях женщин и других возможных происшествиях, которые могли бы иметь отношение к данному инциденту», — заявили в МВД.

Baza писала, что срез на шее женщины был ровным, и СК сразу возбудил уголовное дело об убийстве (ч. 1 ст. 105 УК РФ).

Предварительно, оно было совершено в ночь на 20 октября. Однако следователи прорабатывают и другие версии. Выяснилось, что подозреваемый рассказал о случившемся родственникам, но те побоялись обратиться в полицию.

Что известно о жертве и подозреваемом?

По данным следователей, погибшей оказалась гражданка одной из стран Центральной Азии 1984 года рождения, приехавшая в Россию в 2023-м. Женщина работала в торговом центре Екатеринбурга.

Подозреваемый — ее сын 2004 года рождения, который также недавно приехал в РФ, однако нигде официально не работал.

Официальный представитель областного МВД Валерий Горелых сообщил, что жили мать и сын раздельно. Женщина снимала квартиру на улице Начдива Онуфриева, а молодой человек — на Решетникова. Несмотря на это, они все равно достаточно часто ссорились.

«Когда сыщики спросили, как у него поднялась рука на родную мать, горе-сынок ответил в том духе, что он ранее неоднократно забивал домашний скот и к этому процессу привык», — добавил Горелых.

