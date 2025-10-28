«Сосед пришел переночевать. Был весь в синяках»: в квартире «пермского людоеда» нашли тело

В квартире «пермского людоеда» Михаила Малышева, освободившегося из колонии после длительного заключения, найдено тело мужчины. Подробностей следственные органы не сообщают, отмечая лишь, что «устанавливают обстоятельства смерти». Местные жители предполагают, что сам каннибал жив, а погибший — пенсионер, который приходил к нему выпивать. В 2000 году суд приговорил Малышева к 25 годам лишения свободы по обвинению в двух убийствах. Мужчина освободился из колонии в октябре 2022 года, вернулся в свою старую квартиру, жил тихо и работал в приюте для животных.

В Перми из квартиры каннибала Михаила Малышева, вышедшего из колонии в 2022 году, вынесли тело мужчины, сообщили ТАСС в правоохранительных органах. Личность погибшего к настоящему времени не раскрывается.

«Да, там [было обнаружено тело мужчины]», — сказал собеседник агентства.

Информацию подтвердили в региональном управлении Следственного комитета.

«По предварительным данным, 28 октября 2025 года в одной из квартир по улице Маршала Рыбалко в городе Перми обнаружено тело мужчины 1955 года рождения. В настоящее время следователем проведен осмотр места происшествия, с целью установления причины смерти назначена и проводится судебно-медицинская экспертиза. Опрашиваются очевидцы. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — говорится в сообщении.

Из публикации можно сделать вывод, что погибший — не Малышев, так как известно, что он 1965 года рождения.

Telegram-канал Baza уточняет, что, по словам местных жителей, погибший — сосед «пермского людоеда», с которым тот часто выпивал. По предварительным данным, тело пролежало в квартире несколько суток. Сейчас силовики забрали Малышева на допрос.

Портал «59.ru. Новости Перми» подтверждает, что погибший — пожилой сосед из квартиры на другом этаже, с которым Малышев дружил и употреблял алкоголь.

«Как объяснял сегодня спецслужбам сам Малышев, сосед пришел к нему в гости и попросился переночевать. Мужчина был в синяках. Малышев согласился и положил его спать. Утром хозяин квартиры ушел на работу, думая, что сосед еще просто не проснулся. Когда Малышев понял, что гость умер, он вызвал скорую и полицию», — говорится в публикации.

Так ли это было на самом деле, предстоит выяснить следователям.

Что известно о «пермском людоеде» Малышеве

Михаил Малышев родился в 1965 году в Перми в относительно благополучной семье, в детстве даже учился играть на скрипке в музыкальной школе. Родители развелись. Он окончил ПТУ, служил в армии, работал сварщиком и столяром. Еще в юные годы проявлял склонность к жестокости, убивая кошек и собак. В 1990-е годы скатился к маргинальному образу жизни, много пил, вел антисоциальный образ жизни.

В 1997 и 1998 годах он совершил два доказанных в суде убийства (всего подозревался в восьми). Первой жертвой стала 16-летняя девушка, второй — его приятель по имени Антон. Обоих он зарубил топором в своей квартире, после чего расчленил и употреблял части тел в пищу: делал фарш, готовил пельмени и пирожки.

После второго убийства его задержали. По данным следствия, в квартире Малышева нашли два холодильника, заполненных собачьим мясом и человеческими останками. Его признали вменяемым. В 2000 году каннибал получил 25 лет колонии за убийства с особой жестокостью. Отбывать наказание отправили в исправительную колонию строгого режима. Срок заключения он отбыл полностью.

По данным «АиФ Пермь», в колонии он был занят на развозе еды, что было «достаточно тяжелым трудом, так что на свободу он вышел еще не старым, но отнюдь не здоровым физически».

После освобождения «пермский людоед» вернулся в свою квартиру в микрорайоне Закамск ровно три года назад: 28 октября 2022 года. Жильцы подъезда рассказывали «АиФ Пермь», что Малышев не доставляет неудобств и ничем особо не выделяется. На воле он стал работать в приюте для животных.