Даже стрелять не стали: в Москве скрутили террориста, напавшего на полицейских

Напавший на полицейских в Москве оказался членом ИГ, недавно вышедшим из колонии

В Москве на Щелковском шоссе произошел необычный инцидент: мужчина вышел на дорогу, поджег бутылки с зажигательной смесью, стал кричать, а после прибытия полицейских попытался напасть на них с ножом. Его удалось скрутить общими усилиями стражей порядка и проезжавших мимо водителей. Позже выяснилось, что задержанный когда-то был членом ИГ*, отсидел восемь лет по «террористической» статье и лишь недавно освободился из заключения. По предварительным данным, мотивом сегодняшнего нападения стала его «ненависть к полиции».

На севере Москвы полиция и проезжавшие мимо водители задержали мужчину, вышедшего на дорогу с «коктейлями Молотова» и ножом. Пострадавших нет, возбуждено уголовное дело, сообщили в Следственном комитете России.

Инцидент начался с того, что человек вышел на дорогу и стал кричать что-то неразборчивое. Движение приостановилось, образовалась пробка. После прибытия наряда полиции он бросил в их сторону горящие бутылки с зажигательной смесью, а когда полицейские подошли ближе — попытался напасть на них с ножом.

Задержание превратилось в общее дело: помимо полиции в нем приняли участие случайные водители. Судя по записи, опубликованной Telegram-каналом 112, несколько мужчин, держа в руках подручные палки или доски, совместно пытались отогнать нападавшего в сторону.

Общими усилиями его скрутили. Один из участников погони громко призывал полицейских стрелять, «а то он сейчас кого-нибудь убьет».

Открывать огонь стражи порядка не стали, по-видимому, из соображений безопасности: вокруг было много людей.

«Следственными органами СК России по городу Москве возбуждено уголовное дело в отношении иностранного гражданина. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа)», — сообщили в СК РФ.

Статья 317 УК РФ предусматривает наказание вплоть до лишения свободы на срок до 20 лет или пожизненного заключения.

Прокуратура Москвы сообщила, что нападавший — мужчина 1999 года рождения.

По информации Telegram-канала 112, 25-летний Шеравган Кунджумов оказался террористом и членом ИГ (организация запрещена в России). Он вступил в ряды исламистов еще в 2017 году и вместе с группой других таких же радикалов готовил теракты на территории российских регионов. Его роль заключалась в изготовлении взрывных устройств, которые преступники планировали применить на объектах транспорта и в торгово-развлекательных центрах.

Силовики нашли их схрон и задержали всю ячейку. В арсенале преступников имелись автоматы, пистолеты и гранаты.

По данным «МК», Кунджумов получил от своего куратора $200 для изготовления бомбы, а также ключи от дома. Там он изготовил взрывчатое вещество весом 3 кг, но применить не успел: преступника задержали силовики. В ходе расследования он согласился сотрудничать со следствием, и это заметно облегчило работу спецслужб. В рамках оперативного эксперимента он позвонил подельникам и рассказал, в каких именно домовладениях находятся четыре взрывных устройства. Двое сообщников приехали на место и сразу же были задержаны.

«Все участники группы получили серьезные сроки, а сам Кунджумов уехал на строгий режим на восемь лет и лишь недавно вернулся», — сообщил 112.

«Коммерсантъ» уточняет, что приговор был вынесен Московским окружным военным судом (ныне 2-й Западный окружной военный суд) в ноябре 2019 года. Кунджумов получил восемь лет колонии за подготовку теракта, участие в террористической ячейке, а также оборот оружия и взрывчатки. Изначально его отправили в ИК №6 в Брянской области, а затем перевели в саратовскую тюрьму за нарушение режима. В марте этого года он вышел на свободу.

«По предварительным данным, мотивом нападения мужчины стала ненависть к полиции. В настоящее время он задержан, нападавшего отправят на психиатрическую экспертизу», — сообщил ТАСС источник в силовых структурах.