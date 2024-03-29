Как быстро отрастить волосы: советы трихолога и народные средства

Как растут волосы на голове
Рост волос на голове человека — это сложный биологический процесс, который зависит от множества факторов, включающих генетику, гормоны, питание и общее состояние здоровья. Волосы растут из волосяных фолликулов и представляют собой роговые нитевидные производные кожи. Основные фазы роста волос:
- Анаген — это активная фаза роста волос. Этот этап может продолжаться от двух до шести лет. Скорость процесса и продолжительность фазы во многом определяются наследственностью. В среднем волосы отрастают примерно на один сантиметр в месяц.
- Катаген — короткая переходная фаза, которая длится около двух–трех недель. В этот период рост волос прекращается, а их фолликулы на время сжимаются. Примерно 3% всех волос постоянно пребывают в этом состоянии.
- Телоген — это фаза покоя, когда старый волосяной покров выпадает, а новый только начинает расти из фолликула. Этот этап длится около трех–четырех месяцев. В конце старые волосы выпадают — обычно при мытье головы или расчесывании — и цикл начинается заново.
Как питание и витамины влияют на рост волос
Питание играет ключевую роль в поддержании здоровья и роста волос, поскольку волосяные фолликулы требуют подпитки полезными веществами для оптимального роста.
Помимо этого, на состояние волос влияют состояние нервной системы, сбалансированное питание и сон, рассказала «Газете.Ru» трихолог Галина Красноруженко. Именно поэтому стоит проанализировать, не связан ли медленный рост волос и их выпадение со стрессом или неправильным образом жизни.
Витамины и минералы влияют на каждый этап роста волос: от поддержания клеточного деления до улучшения кровоснабжения волосяных фолликулов.
Некоторые белки выступают волокнами, придающими жесткость клеткам: кератин, коллаген и эластин. Волосы состоят в основном из кератина, поэтому адекватное потребление белка жизненно важно для их роста. Недостаток этого компонента может привести к ослаблению структуры волос (они могут потерять натуральный блеск и стать тусклыми) и всплеску выпадения.
Железо помогает красным кровяным тельцам переносить кислород к клеткам, в том числе к волосяным фолликулам — это важно для здоровья и роста волос. Исследования показали, что облысение может быть связано с дефицитом этого компонента. Чтобы железо лучше усваивалось, рекомендуется пить витамин С, если вы не получаете его в достаточном количестве из продуктов.
Цинк способствует регенерации волосяных фолликулов и поддерживает работу сальных желез, окружающих фолликулы, что важно для предотвращения выпадения волос. Недостаток цинка может привести к истончению и ломкости волос. Исследования подтвердили, что цинковые добавки помогают бороться с этими проблемами, хотя переизбыток вещества тоже негативно сказывается на здоровье.
Суточная потребность в витамине С для взрослого человека — 90 мг, а железа — 18 мг. Суточная дозировка цинка для женщин составляет 10–12 мг в сутки (беременным до 15 мг), для мужчин — 15 мг в сутки.
Низкий уровень витамина D порой может приводить к такому заболеванию как алопеция и влиять на выпадение волос. Кроме того, этот «солнечный витамин» способствует созданию новых волосяных фолликулов и позволяет отрастить густую шевелюру.
Омега-3 и омега-6 — жирные кислоты, которые обладают противовоспалительными свойствами и могут помочь улучшить здоровье волос и кожи головы. Согласно данным ученых, добавки с омега-жирными кислотами способны преобразовать плотность волос и уменьшить выпадение волос.
Антиоксидантные свойства витамина E — токоферола — способствуют защите кожи головы от повреждений, вызванных свободными радикалами, и могут помочь отрастить красивые волосы.
Биотин — водорастворимый витамин группы В — важен для производства кератина и может помочь стимулировать рост волос и их качество. Однако дефицит биотина редок и обычно встречается при нарушениях питания. Именно поэтому важно включать в рацион бобовые, рыбу, цельнозерновые и молочные продукты.
Суточная потребность биотина для человека составляет 25-30 микрограмм, а витамина В12 — 2,4 микрограмм.
Волосы не просто украшают голову, они также отражают внутреннее здоровье и состояние. Как и любой другой аспект организма, уход за волосами требует внимания, знаний и понимания тонкостей процесса.
Как правильно мыть волосы
Частое использование шампуней может нарушить естественный липидный барьер кожи головы и волос — это приводит к их сухости и повреждению. Рекомендуемая частота мытья зависит от типа волос и активности сальных желез, которые выделяют кожное сало: людям с сухим типом волос может потребоваться мыть голову реже, чем тем, у кого волосы склонны к жирности.
Использование слишком горячей воды чревато дополнительной стимуляцией сальных желез, в то время как холодная вода неэффективно удаляет жир и грязь. Идеальный баланс — достаточно теплая вода, которая позволит мягко раскрыть кутикулы волоса. Это обеспечивает более глубокое очищение и улучшает проникновение питательных веществ из кондиционера или бальзама-ополаскивателя.
Массаж кожи головы во время мытья не только доставляет удовольствие, но и стимулирует кровообращение. Благодаря этому можно достигнуть лучшего питания волосяных фолликулов. Кроме того, это может помочь укрепить волосы и стимулировать их рост. Именно из-за массажного эффекта стоит делать пилинги. Также можно использовать специальные щеточки.
Трихолог Красноруженко уточнила, что важно и правильно расчесывать волосы. Во время этого процесса происходит естественный массаж кожи головы и питание сосудов. Не стоит делать резких и дергающих движений. Если волосы длинные, то нужно их придерживать. Не рекомендуется расчесывать волосы сразу после душа, когда голова мокрая.
Как правильно выбирать уходовые средства
Первый шаг к правильному выбору уходовых средств — это понимание потребностей ваших волос и кожи головы, объяснила трихолог. Волосы бывают разных типов: жирные, сухие, нормальные, комбинированные.
Некоторые сталкиваются с различными проблемами: например, перхоть, чрезмерное выпадение, ломкость или повреждение. Кроме того, кожа головы может быть склонна к сухости, жирности или чувствительности.
Чтение этикеток — это не просто ритуал, а ваше главное оружие при выборе эффективного ухода. Обращайте внимание на наличие в составе различных компонентов: так вы сможете понять, что за средство перед вами.
- Поверхностно-активные вещества. Они обеспечивают очищение, но выбирайте мягкие (например, лаурилсульфат аммония), чтобы избежать излишней жесткости и не испортить волос.
- Увлажняющие ингредиенты. Глицерин, гиалуроновая кислота, масла (аргановое, кокосовое, репейное) и силиконы позволят смягчить и увлажнить ваши волосы и кожу головы. Однако их не должно быть очень много.
- Белки и аминокислоты. Кератин, коллаген и шелк помогают восстановить структуру волоса и укрепить его. Это особенно важно для окрашенных волос.
- Витамины и антиоксиданты. Витамин E, витамины группы B, витамин A подойдут для питания и защиты волос от окружающей среды.
- Растительные экстракты и эфирные масла. Все они обладают питательными, увлажняющими и успокаивающими свойствами. Важно, чтобы их не было слишком много, иначе кожа головы может жирниться.
Если у вас есть конкретные проблемы с волосами или кожей головы — перхоть, потеря волос или чрезмерная ломкость — рассмотрите специализированные продукты, разработанные для борьбы с этими проблемами.
Научные исследования в области трихологии постоянно развиваются, предлагая новые решения и компоненты, которые могут эффективно справляться с различными проблемами волос и кожи головы. Тем не менее средства не всегда могут решить задачу, особенно если корень всех бед кроется в чем-то другом.
Не бойтесь экспериментировать с различными косметическими продуктами, но делайте это осмысленно. Начните с использования нового продукта в течение нескольких недель, чтобы оценить его эффект. Ваша цель — найти тот уход, который сделает волосы здоровыми, ухоженными и красивыми.
«На сегодняшний день существует огромное количество косметических средств для домашнего использования: и шампуни, и маски, и спреи, и концентраты, и ампулы. Необходимо оставлять те, которые воздействуют на кожу головы. Рабочие средства — те, которые прогревают, расширяют сосуды и питают волосы», — сказала эксперт.
Как различные электроприборы влияют на рост волос
Лазерные расчески применяют низкоуровневое лазерное излучение (Low-Level Laser Therapy), которое проникает в кожу головы и достигает волосяных фолликулов. Теория заключается в том, что лазерное излучение стимулирует микроциркуляцию крови и увеличивает активность митохондрий в клетках фолликулов.
Все это способствует ускорению роста волос и увеличению их плотности. Несколько исследований подтверждают положительное воздействие LLLT на рост волос у людей с андрогенной алопецией, хотя результаты могут варьироваться в зависимости от индивидуальных особенностей организма.
Аппараты Дарсонваля работают по принципу высокочастотной импульсной терапии. Они производят переменный высокочастотный ток, который при контакте с кожей головы создает микромассаж, стимулируя кровообращение и улучшая питание волосяных фолликулов. Это может способствовать укреплению волос и предотвращению их выпадения.
Помимо этого, дарсонваль помогает бороться с перхотью и избыточной жирностью кожи головы, улучшая общее состояние волос. Эффективность аппаратов Дарсонваля может значительно отличаться у разных людей, а для достижения заметных результатов требуется регулярное применение в совокупности с другими средствами.
При использовании электроприборов для стимуляции роста волос обязательно нужно соблюдать инструкции производителя и не превышать рекомендованную продолжительность и частоту сеансов. Кроме того, перед началом использования стоит проконсультироваться с врачом-дерматологом или трихологом, особенно если у вас есть хронические заболевания кожи головы или другие медицинские противопоказания.
«Все средства, которые могут рекомендовать для улучшения роста волос должны преследовать определенные цели — разбудить спящий фолликул, активировать рост волос, а также регулировать работу сальных и потовых желез», — уточнила Красноруженко.
Вредные практики для волос
Многие повседневные привычки и стилистические решения, безобидные на первый взгляд, могут на самом деле наносить вред волосам и тормозить их рост. Понимание того, какие именно практики вредны, поможет избежать распространенных ошибок в уходе за волосами.
Чрезмерное использование тепловых инструментов
Постоянное использование фенов, плоек и утюжков для выпрямления или завивки волос может привести к их пересушиванию, ломкости и потере блеска. Тепло повреждает кератин волос и может привести к расщеплению кончиков.
Химические обработки
Частое окрашивание, химическая завивка или выпрямление могут серьезно сократить шевелюру, делая волосы слабыми и ломкими. Химические процедуры разрушают внутреннюю структуру волоса, что затрудняет его рост.
Тугие прически
Постоянное ношение тугих хвостов, кос или пучков может вызвать механическое повреждение волос и кожи головы. Это может привести к постепенному истончению волос и даже к выпадению волос. Чтобы минимизировать ущерб, используйте шелковые резинки.
Неправильное питание
Недостаток витаминов, минералов и белка в рационе может существенно повлиять на здоровье и состояние вашей гривы. Волосы нуждаются в питательных веществах для поддержания своего роста и здоровья. Особенно важны белки, железо, цинк, витамины A, C, D, E, комплекс витаминов B.
Слишком частое мытье головы
Ежедневное мытье головы может лишить волосы и кожу головы естественных жиров, поддерживающих их здоровье. Это приводит к сухости, раздражению и усилению выработки кожного сала.
Пренебрежение кондиционером
Пропуск этапа использования кондиционера после мытья шампунем может сделать волосы уязвимыми для повреждений. Ведь кондиционер помогает восстановить липидный слой волоса и защищает его от внешних воздействий. Эта процедура особенно важна для кудрявых волос, которые часто подвержены ломкости.
Игнорирование защиты от солнца
Продолжительное воздействие ультрафиолетового излучения без защиты может привести к не самым лучшим последствиям. Использование средств с УФ-фильтрами для волос и головные уборы могут предотвратить это. Не забывайте про это во время поездок на море.
Недостаток ухода за кожей головы
Здоровье волос начинается с кожи головы. Накопление омертвевших клеток кожи, излишек кожного сала (себума) и грязи может заблокировать волосяные фолликулы, замедляя рост волос. Регулярный мягкий пилинг и массаж кожи головы способствуют улучшению кровообращения и здоровью волос.
Народные методы для роста волос
Народные средства для стимуляции роста волос часто основаны на использовании натуральных ингредиентов, которые содержат полезные вещества и способствуют улучшению кровообращения кожи головы, питанию волосяных фолликулов и укреплению волос.
Для проведения курсов восстановления трихолог Красноруженко посоветовала отдавать предпочтение маскам, которые работают на прогревание. При их приготовлении в домашних условиях в смесь можно добавлять перец, никотиновую кислоту, витамины А и Е и яйцо. Самую маску, по ее словам, стоит наносить на корни волос. Далее обмотать голову пленкой и укрыть полотенцем. Для лучшего эффекта можно использовать фен.
Маска из касторового масла
Касторовое масло богато рицинолевой кислотой, которая укрепляет волосяные фолликулы, уменьшает выпадение волос и стимулирует их рост.
Рецепт. Смешайте две столовые ложки касторового масла с одной столовой ложкой кокосового масла. Нанесите смесь на кожу головы и волосы, оставьте на один час, а затем тщательно смойте шампунем.
Маска с алоэ вера
Алоэ вера содержит витамины и минералы, которые способствуют здоровью волос и кожи головы. Оно также увлажняет волосы и кожу головы.
Рецепт. Смешайте две столовые ложки геля алоэ вера с одной столовой ложкой кокосового масла и соком половины лимона. Нанесите на кожу головы и волосы на 30 минут, затем смойте водой и шампунем.
Репейное масло
Репейное масло издавна используется для улучшения роста волос и укрепления корней волос. Это удается достичь благодаря его богатому содержанию витаминов и минералов.
Рецепт. Нагрейте несколько столовых ложек репейного масла до теплого состояния, нанесите на кожу головы и волосы. Оставьте на один час под теплой влажной маской, затем смойте.
Яично-медовая маска
Яйца богаты белками и питательными веществами, которые способствуют восстановлению и укреплению волос. Мед обладает увлажняющими и антибактериальными свойствами.
Рецепт. Смешайте одно яйцо с одной столовой ложкой меда и нанесите на волосы и кожу головы. Оставьте на 20-30 минут, затем помойте волосы с шампунем.
Маска из зеленого чая
Зеленый чай богат антиоксидантами, которые могут стимулировать рост волос и предотвратить их выпадение.
Рецепт. Заварите крепкий зеленый чай, остудите до комфортной температуры и используйте как ополаскиватель для волос после мытья шампунем. Не смывайте — оставьте на волосах.
Трихолог также подчеркнула, что народные средства не могут заменить дорогостоящие препараты, но они точно не помешают. Тем не менее она напомнила о противопоказаниях — онкологические заболевания, гемофилия, паралич лицевого нерва, очаги воспаления на голове и беременность.
Когда нужно обратиться за помощью к трихологу
- Интенсивное выпадение волос. Если вы заметили, что ваши волосы выпадают гораздо интенсивнее обычного в течение длительного времени (более двух–трех месяцев), это может быть признаком алопеции или других заболеваний. Особенно если вы находите волосы в большом количестве на подушке, после расчесывания или мытья головы.
- Заметное истончение волос или облысение. Появление лысин или заметное истончение волос, особенно в определенных областях головы, может быть признаком андрогенетической алопеции или других видов облысения.
- Изменения в структуре волос. Если волосы стали слишком тонкими, ломкими, сухими, изменяется их текстура без видимых на то причин, это может быть сигналом к тому, что пора обратиться за профессиональной консультацией.
- Проблемы с кожей головы. Перхоть, зуд, жжение, покраснение, шелушение или другие видимые изменения кожи головы, которые не проходят после использования специализированных средств, требуют внимания специалиста.
- Неэффективность средств по уходу. Если после использования различных шампуней, бальзамов, масок и других средств по уходу за волосами и кожей головы проблемы сохраняются, это может указывать на более глубокие проблемы, требующие профессионального подхода.
- Наличие общих заболеваний. Некоторые общие заболевания — гормональные нарушения, аутоиммунные заболевания, проблемы с щитовидной железой — могут влиять на состояние волос и кожи головы.
Если у вас есть такие заболевания, консультация с трихологом может быть стать первым шагом на пути вашего комплексного лечения. Специалист проведет необходимые исследования, возможно, назначит анализы и на основе полученных данных разработает индивидуальную программу лечения или ухода, которая поможет сохранить здоровье волос и кожи головы.