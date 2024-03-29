Как быстро отрастить волосы: советы трихолога и народные средства Какие средства ускорят рост волос, сделают их сильными и красивыми

Длинные и ухоженные волосы издавна считаются признаком красоты. Отрастить их, и желательно быстрее, — мечта многих женщин. Хоть скорость роста волос во многом зависит от генетики, на этот процесс все же можно повлиять. Какие методы в этом помогут, работают ли народные средства, почему для роста волос важно правильное питание и что может быть опасно для шевелюры, «Газете.Ru» рассказала трихолог.

Как растут волосы на голове

Рост волос на голове человека — это сложный биологический процесс, который зависит от множества факторов, включающих генетику, гормоны, питание и общее состояние здоровья. Волосы растут из волосяных фолликулов и представляют собой роговые нитевидные производные кожи. Основные фазы роста волос:

Анаген — это активная фаза роста волос. Этот этап может продолжаться от двух до шести лет. Скорость процесса и продолжительность фазы во многом определяются наследственностью. В среднем волосы отрастают примерно на один сантиметр в месяц.

Катаген — короткая переходная фаза, которая длится около двух–трех недель. В этот период рост волос прекращается, а их фолликулы на время сжимаются. Примерно 3% всех волос постоянно пребывают в этом состоянии.

Телоген — это фаза покоя, когда старый волосяной покров выпадает, а новый только начинает расти из фолликула. Этот этап длится около трех–четырех месяцев. В конце старые волосы выпадают — обычно при мытье головы или расчесывании — и цикл начинается заново.

Как питание и витамины влияют на рост волос

Питание играет ключевую роль в поддержании здоровья и роста волос, поскольку волосяные фолликулы требуют подпитки полезными веществами для оптимального роста.

Помимо этого, на состояние волос влияют состояние нервной системы, сбалансированное питание и сон, рассказала «Газете.Ru» трихолог Галина Красноруженко. Именно поэтому стоит проанализировать, не связан ли медленный рост волос и их выпадение со стрессом или неправильным образом жизни.

Витамины и минералы влияют на каждый этап роста волос: от поддержания клеточного деления до улучшения кровоснабжения волосяных фолликулов.

Некоторые белки выступают волокнами, придающими жесткость клеткам: кератин, коллаген и эластин. Волосы состоят в основном из кератина, поэтому адекватное потребление белка жизненно важно для их роста . Недостаток этого компонента может привести к ослаблению структуры волос (они могут потерять натуральный блеск и стать тусклыми) и всплеску выпадения.

Железо помогает красным кровяным тельцам переносить кислород к клеткам, в том числе к волосяным фолликулам — это важно для здоровья и роста волос. Исследования показали, что облысение может быть связано с дефицитом этого компонента. Чтобы железо лучше усваивалось, рекомендуется пить витамин С, если вы не получаете его в достаточном количестве из продуктов.

Спровоцировать выпадение волос может железо-дефицитная анемия. Рекомендуется употреблять больше продуктов растительного происхождения: фрукты, овощи, бобовые, семечки, а также кисломолочные продукты, растительные масла первого отжима и жирную рыбу. Галина Красноруженко Трихолог

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Цинк способствует регенерации волосяных фолликулов и поддерживает работу сальных желез, окружающих фолликулы, что важно для предотвращения выпадения волос. Недостаток цинка может привести к истончению и ломкости волос. Исследования подтвердили, что цинковые добавки помогают бороться с этими проблемами, хотя переизбыток вещества тоже негативно сказывается на здоровье.

Суточная потребность в витамине С для взрослого человека — 90 мг, а железа — 18 мг. Суточная дозировка цинка для женщин составляет 10–12 мг в сутки (беременным до 15 мг), для мужчин — 15 мг в сутки.

Низкий уровень витамина D порой может приводить к такому заболеванию как алопеция и влиять на выпадение волос. Кроме того, этот «солнечный витамин» способствует созданию новых волосяных фолликулов и позволяет отрастить густую шевелюру.

15—20 мкг Суточная норма витамина D для взрослого человека.

Омега-3 и омега-6 — жирные кислоты, которые обладают противовоспалительными свойствами и могут помочь улучшить здоровье волос и кожи головы. Согласно данным ученых, добавки с омега-жирными кислотами способны преобразовать плотность волос и уменьшить выпадение волос.

Антиоксидантные свойства витамина E — токоферола — способствуют защите кожи головы от повреждений, вызванных свободными радикалами, и могут помочь отрастить красивые волосы.

15 мг Дневная норма витамина Е для взрослого человека.

Биотин — водорастворимый витамин группы В — важен для производства кератина и может помочь стимулировать рост волос и их качество. Однако дефицит биотина редок и обычно встречается при нарушениях питания. Именно поэтому важно включать в рацион бобовые, рыбу, цельнозерновые и молочные продукты.

Суточная потребность биотина для человека составляет 25-30 микрограмм, а витамина В12 — 2,4 микрограмм.

Волосы не просто украшают голову, они также отражают внутреннее здоровье и состояние. Как и любой другой аспект организма, уход за волосами требует внимания, знаний и понимания тонкостей процесса.

Как правильно мыть волосы

Частое использование шампуней может нарушить естественный липидный барьер кожи головы и волос — это приводит к их сухости и повреждению. Рекомендуемая частота мытья зависит от типа волос и активности сальных желез, которые выделяют кожное сало: людям с сухим типом волос может потребоваться мыть голову реже, чем тем, у кого волосы склонны к жирности.

Использование слишком горячей воды чревато дополнительной стимуляцией сальных желез, в то время как холодная вода неэффективно удаляет жир и грязь. Идеальный баланс — достаточно теплая вода, которая позволит мягко раскрыть кутикулы волоса. Это обеспечивает более глубокое очищение и улучшает проникновение питательных веществ из кондиционера или бальзама-ополаскивателя.

Массаж кожи головы во время мытья не только доставляет удовольствие, но и стимулирует кровообращение. Благодаря этому можно достигнуть лучшего питания волосяных фолликулов. Кроме того, это может помочь укрепить волосы и стимулировать их рост. Именно из-за массажного эффекта стоит делать пилинги. Также можно использовать специальные щеточки.

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Трихолог Красноруженко уточнила, что важно и правильно расчесывать волосы. Во время этого процесса происходит естественный массаж кожи головы и питание сосудов. Не стоит делать резких и дергающих движений. Если волосы длинные, то нужно их придерживать. Не рекомендуется расчесывать волосы сразу после душа, когда голова мокрая.

Как правильно выбирать уходовые средства

Первый шаг к правильному выбору уходовых средств — это понимание потребностей ваших волос и кожи головы, объяснила трихолог. Волосы бывают разных типов: жирные, сухие, нормальные, комбинированные.

Некоторые сталкиваются с различными проблемами: например, перхоть, чрезмерное выпадение, ломкость или повреждение. Кроме того, кожа головы может быть склонна к сухости, жирности или чувствительности.

Чтение этикеток — это не просто ритуал, а ваше главное оружие при выборе эффективного ухода. Обращайте внимание на наличие в составе различных компонентов: так вы сможете понять, что за средство перед вами.

Поверхностно-активные вещества. Они обеспечивают очищение, но выбирайте мягкие (например, лаурилсульфат аммония), чтобы избежать излишней жесткости и не испортить волос.

Увлажняющие ингредиенты. Глицерин, гиалуроновая кислота, масла (аргановое, кокосовое, репейное) и силиконы позволят смягчить и увлажнить ваши волосы и кожу головы. Однако их не должно быть очень много.

Белки и аминокислоты. Кератин, коллаген и шелк помогают восстановить структуру волоса и укрепить его. Это особенно важно для окрашенных волос.

Витамины и антиоксиданты. Витамин E, витамины группы B, витамин A подойдут для питания и защиты волос от окружающей среды.

Растительные экстракты и эфирные масла. Все они обладают питательными, увлажняющими и успокаивающими свойствами. Важно, чтобы их не было слишком много, иначе кожа головы может жирниться.

Если у вас есть конкретные проблемы с волосами или кожей головы — перхоть, потеря волос или чрезмерная ломкость — рассмотрите специализированные продукты, разработанные для борьбы с этими проблемами.

Научные исследования в области трихологии постоянно развиваются, предлагая новые решения и компоненты, которые могут эффективно справляться с различными проблемами волос и кожи головы. Тем не менее средства не всегда могут решить задачу, особенно если корень всех бед кроется в чем-то другом.

Не бойтесь экспериментировать с различными косметическими продуктами, но делайте это осмысленно. Начните с использования нового продукта в течение нескольких недель, чтобы оценить его эффект. Ваша цель — найти тот уход, который сделает волосы здоровыми, ухоженными и красивыми.

«На сегодняшний день существует огромное количество косметических средств для домашнего использования: и шампуни, и маски, и спреи, и концентраты, и ампулы. Необходимо оставлять те, которые воздействуют на кожу головы. Рабочие средства — те, которые прогревают, расширяют сосуды и питают волосы», — сказала эксперт.

Тест на выпадение волос Необходимо взять прядь волос ближе к корням и провести до кончиков. Если между пальцами остается менее восьми волос, значит, причин для волнения нет. В обратном случае — стоит нужно обратиться к врачу.

Как различные электроприборы влияют на рост волос

Лазерные расчески применяют низкоуровневое лазерное излучение (Low-Level Laser Therapy), которое проникает в кожу головы и достигает волосяных фолликулов. Теория заключается в том, что лазерное излучение стимулирует микроциркуляцию крови и увеличивает активность митохондрий в клетках фолликулов.

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Все это способствует ускорению роста волос и увеличению их плотности. Несколько исследований подтверждают положительное воздействие LLLT на рост волос у людей с андрогенной алопецией, хотя результаты могут варьироваться в зависимости от индивидуальных особенностей организма.

Аппараты Дарсонваля работают по принципу высокочастотной импульсной терапии. Они производят переменный высокочастотный ток, который при контакте с кожей головы создает микромассаж, стимулируя кровообращение и улучшая питание волосяных фолликулов. Это может способствовать укреплению волос и предотвращению их выпадения.

Помимо этого, дарсонваль помогает бороться с перхотью и избыточной жирностью кожи головы, улучшая общее состояние волос. Эффективность аппаратов Дарсонваля может значительно отличаться у разных людей, а для достижения заметных результатов требуется регулярное применение в совокупности с другими средствами.

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При использовании электроприборов для стимуляции роста волос обязательно нужно соблюдать инструкции производителя и не превышать рекомендованную продолжительность и частоту сеансов. Кроме того, перед началом использования стоит проконсультироваться с врачом-дерматологом или трихологом, особенно если у вас есть хронические заболевания кожи головы или другие медицинские противопоказания.

«Все средства, которые могут рекомендовать для улучшения роста волос должны преследовать определенные цели — разбудить спящий фолликул, активировать рост волос, а также регулировать работу сальных и потовых желез», — уточнила Красноруженко.

Вредные практики для волос

Многие повседневные привычки и стилистические решения, безобидные на первый взгляд, могут на самом деле наносить вред волосам и тормозить их рост. Понимание того, какие именно практики вредны, поможет избежать распространенных ошибок в уходе за волосами.

Чрезмерное использование тепловых инструментов

Постоянное использование фенов, плоек и утюжков для выпрямления или завивки волос может привести к их пересушиванию, ломкости и потере блеска. Тепло повреждает кератин волос и может привести к расщеплению кончиков.

Химические обработки

Частое окрашивание, химическая завивка или выпрямление могут серьезно сократить шевелюру, делая волосы слабыми и ломкими. Химические процедуры разрушают внутреннюю структуру волоса, что затрудняет его рост.

Тугие прически

Постоянное ношение тугих хвостов, кос или пучков может вызвать механическое повреждение волос и кожи головы. Это может привести к постепенному истончению волос и даже к выпадению волос. Чтобы минимизировать ущерб, используйте шелковые резинки.

Неправильное питание

Недостаток витаминов, минералов и белка в рационе может существенно повлиять на здоровье и состояние вашей гривы. Волосы нуждаются в питательных веществах для поддержания своего роста и здоровья. Особенно важны белки, железо, цинк, витамины A, C, D, E, комплекс витаминов B.

Слишком частое мытье головы

Ежедневное мытье головы может лишить волосы и кожу головы естественных жиров, поддерживающих их здоровье. Это приводит к сухости, раздражению и усилению выработки кожного сала.

Пренебрежение кондиционером

Пропуск этапа использования кондиционера после мытья шампунем может сделать волосы уязвимыми для повреждений. Ведь кондиционер помогает восстановить липидный слой волоса и защищает его от внешних воздействий. Эта процедура особенно важна для кудрявых волос, которые часто подвержены ломкости.

Игнорирование защиты от солнца

Продолжительное воздействие ультрафиолетового излучения без защиты может привести к не самым лучшим последствиям. Использование средств с УФ-фильтрами для волос и головные уборы могут предотвратить это. Не забывайте про это во время поездок на море.

Недостаток ухода за кожей головы

Здоровье волос начинается с кожи головы. Накопление омертвевших клеток кожи, излишек кожного сала (себума) и грязи может заблокировать волосяные фолликулы, замедляя рост волос. Регулярный мягкий пилинг и массаж кожи головы способствуют улучшению кровообращения и здоровью волос.

Народные методы для роста волос

Народные средства для стимуляции роста волос часто основаны на использовании натуральных ингредиентов, которые содержат полезные вещества и способствуют улучшению кровообращения кожи головы, питанию волосяных фолликулов и укреплению волос.

Для проведения курсов восстановления трихолог Красноруженко посоветовала отдавать предпочтение маскам, которые работают на прогревание. При их приготовлении в домашних условиях в смесь можно добавлять перец, никотиновую кислоту, витамины А и Е и яйцо. Самую маску, по ее словам, стоит наносить на корни волос. Далее обмотать голову пленкой и укрыть полотенцем. Для лучшего эффекта можно использовать фен.

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Маска из касторового масла

Касторовое масло богато рицинолевой кислотой, которая укрепляет волосяные фолликулы, уменьшает выпадение волос и стимулирует их рост.

Рецепт. Смешайте две столовые ложки касторового масла с одной столовой ложкой кокосового масла. Нанесите смесь на кожу головы и волосы, оставьте на один час, а затем тщательно смойте шампунем.

Маска с алоэ вера

Алоэ вера содержит витамины и минералы, которые способствуют здоровью волос и кожи головы. Оно также увлажняет волосы и кожу головы.

Рецепт. Смешайте две столовые ложки геля алоэ вера с одной столовой ложкой кокосового масла и соком половины лимона. Нанесите на кожу головы и волосы на 30 минут, затем смойте водой и шампунем.

Репейное масло

Репейное масло издавна используется для улучшения роста волос и укрепления корней волос. Это удается достичь благодаря его богатому содержанию витаминов и минералов.

Рецепт. Нагрейте несколько столовых ложек репейного масла до теплого состояния, нанесите на кожу головы и волосы. Оставьте на один час под теплой влажной маской, затем смойте.

Яично-медовая маска

Яйца богаты белками и питательными веществами, которые способствуют восстановлению и укреплению волос. Мед обладает увлажняющими и антибактериальными свойствами.

Рецепт. Смешайте одно яйцо с одной столовой ложкой меда и нанесите на волосы и кожу головы. Оставьте на 20-30 минут, затем помойте волосы с шампунем.

Маска из зеленого чая

Зеленый чай богат антиоксидантами, которые могут стимулировать рост волос и предотвратить их выпадение.

Рецепт. Заварите крепкий зеленый чай, остудите до комфортной температуры и используйте как ополаскиватель для волос после мытья шампунем. Не смывайте — оставьте на волосах.

Трихолог также подчеркнула, что народные средства не могут заменить дорогостоящие препараты, но они точно не помешают. Тем не менее она напомнила о противопоказаниях — онкологические заболевания, гемофилия, паралич лицевого нерва, очаги воспаления на голове и беременность.

Когда нужно обратиться за помощью к трихологу

Интенсивное выпадение волос. Если вы заметили, что ваши волосы выпадают гораздо интенсивнее обычного в течение длительного времени (более двух–трех месяцев), это может быть признаком алопеции или других заболеваний. Особенно если вы находите волосы в большом количестве на подушке, после расчесывания или мытья головы.

Заметное истончение волос или облысение. Появление лысин или заметное истончение волос, особенно в определенных областях головы, может быть признаком андрогенетической алопеции или других видов облысения.

Изменения в структуре волос. Если волосы стали слишком тонкими, ломкими, сухими, изменяется их текстура без видимых на то причин, это может быть сигналом к тому, что пора обратиться за профессиональной консультацией.

Проблемы с кожей головы. Перхоть, зуд, жжение, покраснение, шелушение или другие видимые изменения кожи головы, которые не проходят после использования специализированных средств, требуют внимания специалиста.

Неэффективность средств по уходу. Если после использования различных шампуней, бальзамов, масок и других средств по уходу за волосами и кожей головы проблемы сохраняются, это может указывать на более глубокие проблемы, требующие профессионального подхода.

Наличие общих заболеваний. Некоторые общие заболевания — гормональные нарушения, аутоиммунные заболевания, проблемы с щитовидной железой — могут влиять на состояние волос и кожи головы.

Если у вас есть такие заболевания, консультация с трихологом может быть стать первым шагом на пути вашего комплексного лечения. Специалист проведет необходимые исследования, возможно, назначит анализы и на основе полученных данных разработает индивидуальную программу лечения или ухода, которая поможет сохранить здоровье волос и кожи головы.