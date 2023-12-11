Из аварийных домов в новые: более полумиллиона россиян покинули опасное жилье За 4 года в России расселили почти 10 млн кв. м аварийного жилья

Новый дом и новая жизнь

С 2019 года в России реализуется федеральный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда», входящего в нацпроект «Жилье и городская среда». По нему за это время удалось расселить 9,8 млн кв. м аварийного жилья — из аварийных домов в новые квартиры переехало более 578 тыс. человек.

При этом за 10 месяцев текущего года по программе переезд в новые дома осуществили 106,6 тыс. человек — всего в этом году получилось расселить 1,85 млн кв. м аварийного жилья.

Российские регионы активно расселяют граждан из ветхого жилья, и некоторые субъекты делают это с опережением графика, несмотря на удорожание строительства из-за роста цен на земельные участки, строительные материалы и высокие затраты на благоустройство, что связано с объективными причинами на рынке недвижимости.

Нацпроектом было запланировано до конца 2024 года расселить 536 560 человек — это значит, что текущие результаты уже опередили намеченные цели.

«Такое перевыполнение стало возможным в том числе благодаря опережающему финансированию, одобренному правительством. То есть для регионов появилась возможность оперативно получить средства, предусмотренные только на следующие годы, что позволило быстрее переселять людей. На сегодня действующую программу, которая предусматривает расселение аварийного жилья, выявленного до 2017 года, завершили 16 субъектов Российской Федерации, и до конца года к ним присоединится еще 34 региона. Остальные субъекты продолжают выполнение программы», — рассказал заместитель председателя правительства Марат Хуснуллин.

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Как рассказал министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Ирек Файзуллин, чтобы важная социально-значимая работа по переселению людей не останавливалась, в 2022 году запустили новую программу, к которой приступили 14 субъектов — по ней из жилья общей площадью 259 тысяч кв. м уже переехали почти 13 тыс. человек.

Кроме того, в сентябре 2023 года по поручению Владимира Путина приняли постановление о создании с 1 января 2024 года условий для ускоренного расселения людей из ветхого жилья.

Если раньше регионам сначала нужно было завершить первый этап и расселить жилье, которое было признано аварийным до 2017 года, и только потом перейти к следующему этапу, то теперь реализовывать обе программы можно параллельно, если ликвидация непригодного жилья осуществляется в рамках проектов комплексного развития территорий (КРТ).

Финансируется программа нацпроекта по переселению из аварийного жилого фонда за счет средств федерального бюджета, консолидированных бюджетов Российской Федерации, а также из внебюджетных источников. При этом некоторые субъекты дополнительно расселяют аварийное жилье за счет средств своих бюджетов. Так, из отмеченных выше полумиллиона человек более 150 тыс. переехали в новые квартиры по собственным программам субъектов.

Результаты в людях

Регионом-лидером по переселению граждан из непригодного жилья стал Ханты-Мансийский автономный округ, где за время реализации программы расселено более 44 тыс. человек. На втором месте — Пермский край, где из ветхих домов переехали более 40 тыс. жителей. Закрыл тройку лидеров Ямало-Ненецкий автономный округ, где аварийное жилье на новое сменили порядка 38 тыс. людей.

При этом в Ханты-Мансийском округе расселение аварийного жилищного фонда продолжает идти опережающими темпами. За 2023 год здесь переехали в новые дома 8472 человека из более чем 130 тыс. кв.м ветхого жилья. В 2024 году планируется расселить еще 63 тыс. кв.м аварийного фонда.

В начале этого года по программе нацпроекта «Жилье и городская среда» переехала семья Марии Сергеевны Колодько из Сургута. Она жила в квартире, которая находилась в двухэтажном деревянном доме, который признали аварийным еще в 1989 году. В нем не было капитального ремонта, но были деревянные полы, которые прогнили и рассохлись от погодных условий, дом осел, а в окнах появились огромные щели. Также в квартире были постоянные проблемы с горячей водой, и обогревательные котлы приходилось постоянно менять из-за плохих труб.

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«Почти 34 года мы жили надеждой на переселение. И только 5 лет назад, когда запустилась программа по расселению из аварийного жилья, начали вырисовываться перспективы на переезд. Два года назад мы начали собирать необходимые документы и уже в феврале этого года переехали в новую квартиру в многоэтажном доме. Новая квартира площадью 51 кв.м — на 15 метров больше нашей старой. Многоэтажный дом построен по современным технологиям, в квартире установлен двухфазный счетчик,

бойлер на 100 литров воды. Проблем с водой у нас за 8 месяцев ни разу не было, воды хватает. А семья у нас немаленькая: я с мужем и дочкой и мама с отчимом. Мы все очень довольны», — рассказала свою историю Мария Колодько.

До конца 2023 года досрочно завершить программу по переселению граждан планируют и в Солнечногорске. В комфортные квартиры вот-вот переедут более 900 человек.

Среди них — семья Натальи и Евгения Рябининых, которые вынуждены снимать квартиру, поскольку в их собственном жилье прогнили полы, обветшала кровля и давно нет горячей воды.

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«Большое спасибо администрации муниципалитета за то, что приложили все усилия для улучшения наших жилищных условий. Реальность оказалась лучше всех ожиданий. Здесь просторные комнаты, в том числе и кухня, большой коридор, два санузла и застекленный балкон. Все увиденное нас с мужем очень порадовало», — поделилась своими эмоциями Наталья Рябина. Супругам уже показали квартиру в новостройке, которую вскоре им передадут по программе переселения из ветхого жилья.

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«Расселение аварийных домов направлено в первую очередь на улучшение жилищных условий граждан и повышение комфорта и безопасности их проживания. Мероприятия программы в целом выполняются хорошими темпами», — добавил генеральный директор Фонда развития территорий Ильшат Шагиахметов.

Напомним, что программа переселения граждан из аварийного жилищного фонда реализуется по инициативе президента Владимира Путина с 2008 года. Оператором программы выступает ППК «Фонд развития территорий».

За этот период жилищные условия улучшили 1,64 млн россиян. С 2019 года переселение из ветхих домов осуществляется в рамках национального проекта «Жилье и городская среда», который также реализуется по поручению президента. Главная цель нацпроекта — улучшить жилищные условия и создать комфортную и безопасную среду для жизни.