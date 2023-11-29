Безопасность в киберпространстве

Мы уже не можем представить свою жизнь без высоких технологий. Компьютеры, смартфоны, умные гаджеты, нейросети. Все это помогает нам в быту и повседневных задачах. Мы покупаем и продаем вещи и еду в онлайн-магазинах и на торговых площадках. К сожалению, в киберпространство перемещаются и злоумышленники. Схемы простые – позвонить или написать, застать врасплох, убедить вас перевести деньги или отдать личные данные прямо в руки манипулятора. Однако современные технологии могут помочь защитить себя и близких. Умеете ли вы ими пользоваться и знаете ли, какие правила надо соблюдать, чтобы не стать жертвой киберпреступников?