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Безопасность в киберпространстве

Легко ли вас провести?

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Мы уже не можем представить свою жизнь без высоких технологий. Компьютеры, смартфоны, умные гаджеты, нейросети. Все это помогает нам в быту и повседневных задачах. Мы покупаем и продаем вещи и еду в онлайн-магазинах и на торговых площадках. К сожалению, в киберпространство перемещаются и злоумышленники. Схемы простые – позвонить или написать, застать врасплох, убедить вас перевести деньги или отдать личные данные прямо в руки манипулятора. Однако современные технологии могут помочь защитить себя и близких. Умеете ли вы ими пользоваться и знаете ли, какие правила надо соблюдать, чтобы не стать жертвой киберпреступников?

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