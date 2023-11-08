«Начало эпидемии»: в Роспотребнадзоре рассказали о резком увеличении числа больных COVID-19

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в этом сезоне россиянам не предлагают вакцинироваться от COVID-19, так как специалисты посчитали, что сейчас риски получить осложнения после инфицирования стали ниже. Однако Попова посоветовала пройти вакцинацию против вируса гриппа. При этом глава Роспотребнадзора отмечает всплеск заболеваемости COVID-19 в России, что говорит о начале новой волны эпидемии. Подробнее об этом читайте в материале «Газеты.Ru».

Этой зимой Роспотребнадзор не просит россиян прививаться от COVID-19. Об этом рассказала глава ведомства Анна Попова в рамках «правительственного часа» в Совете Федерации.

«Сегодня они (риски) таковы, что мы не требуем и не предлагаем иммунизироваться от ковида в этом сезоне», — сказала Попова, ее слова цитирует РИА Новости.

По словам главы Роспотребнадзора, вакцинация не требуется, поскольку риски получить осложнения после болезни снизились. При этом Попова рекомендует сделать прививку против вируса гриппа.

Несмотря на то, что в России в последнее время увеличилось число людей, заболевших гриппом и респираторными вирусным инфекциям (ОРВИ), Роспотребнадзор спокоен, поскольку тяжесть течения заболеваний не вызывает озабоченности.

Согласно статистике, которую собрал федеральный оперативный штаб, показатель заболеваемости COVID-19 на сто тысяч населения за последние семь дней увеличился на 31,7%. Сейчас он составляет 24,13 случая. Количество больных, которым потребовалась госпитализация, также увеличилось: в больницах находится 5042 человека — на 33,4% больше, чем неделю назад. При этом статистика показывает положительные данные по числу выздоровевших — их стало на 10,8% больше.

В России новая волна COVID-19

Попова отметила, что сейчас на территории РФ наблюдают вторую осеннюю волну коронавируса. По ее словам, за месяц количество инфицированных в два раза увеличилось.

«Если говорить о ковиде, то на сегодняшний день мы видим вторую, более высокую волну, чем первая, которая была в сентябре. Она (заболеваемость) поднимается. Сегодняшняя регистрация недельная составляет 35-36 тысяч, вот за прошедшую неделю. И это в два раза больше, чем месяц назад», — добавила Попова, сообщает «Интерфакс».

По словам главы ведомства, 30% заболевших проживают в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге.

«Это говорит о том, что волна начинается, дальше будет распространяться по всей стране. <...> Сегодняшняя ситуация, она расценивается как уже начало эпидемии, начало подъема», — отметила Попова.

Она добавила, что чаще всего россияне болеют «омикроном».

Новый вариант коронавируса «пирола»

В рамках «правительственного часа» в Совете Федерации Попова также рассказала, что сейчас в России появился новый штамм COVID-19 — «пирола». Пока что зарегистрированы всего десять случаев заболевания данным видом, они все завозные. Однако ожидается распространение штамма по всей стране. Примечательно, что до 3 ноября подобного штамма в России зафиксировано не было.

«Пока, по нашим наблюдениям и по наблюдениям коллег за рубежом, он не вызывает течения более тяжелого», — сказала Попова, ее слова передает РИА Новости.

По словам главы Роспотребнадзора, первые дни болезни проходят тяжело, у человека наблюдается высокая температура тела. По этой причине Попова рекомендовала продолжить соблюдать правила безопасности: носить маски, где это возможно, мыть руки и следить за чистотой гаджетов, а также оставаться дома при первых симптомах недомогания.

Кроме этого, Попова рассказала о реализации проекта «Санитарный щит — безопасность для здоровья». По ее словам, к концу этого года в субъектах с наибольшим трансграничным потоком появятся 14 мобильных лабораторий для экспресс-диагностики заболеваний. 30 новых тест-систем могут указать на наличие вируса в течение часа.

Специалисты Роспотребнадзора создают специальные базы, с помощью которых можно прогнозировать эпидемиологические риски, выявлять инфекции, разрабатывать тесты и вакцины.

Данная работа проводится не только в Москве, но и в регионах.

В России разрабатывают безопасную вакцину от COVID-19

Российские ученые завершили вторую фазу клинических испытаний вакцины от COVID-19 на основе вируса гриппа. Сейчас они готовят отчет, после чего смогут приступить к третьей фазе исследования.

«Уже понятно, что вакцина безопасна и иммуногенна. Вопрос ее эффективности — это результат следующей, третьей фазы исследования, в которую должно быть включено большое количество добровольцев», — сказал директор Научно-исследовательского института гриппа им. А. А. Смородинцева Минздрава России Дмитрий Лиознов в беседе с «Газетой.Ru».

По словам ученого, специалисты будут ежегодно менять вирус в вакцине. Так, она сможет защитить россиян и от COVID-19, и от гриппа.