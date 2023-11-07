В библиотеках российских регионов книги иноагентов начали выдавать по паспортам

Библиотеки в Омске, Красноярске и Новосибирске выдают книги иноагентов только совершеннолетним. Для подтверждения возраста сотрудники библиотек просят предъявить паспорт. Произведения иноагентов также убрали с полок. В министерстве культуры Омской области объяснили, что такие произведения должны маркироваться возрастным цензом 18+, с этим и связано нововведение. По словам сотрудника одной из библиотек Красноярска, все книги иноагентов в учреждении помечены знаком 18+, хотя многие из них — детские или подростковые.

В рамках закона

В библиотеках крупных городов Сибири ограничили выдачу книг авторов, признанных иноагентами. Как пишет издание «Подъем», литературу таких авторов там можно получить только по паспорту.

Новые требования к читателям предъявляют в библиотеках Омска, Новосибирска и Красноярска. Кроме того, читатели в местных группах в соцсетях жаловались, что произведения соответствующих авторов убрали из читательского зала, взять их можно по запросу.

В министерстве культуры Омской области «Подъему» заявили, что работают с книгами иноагентов по закону, однако спроса на них нет.

«В библиотеках Омской области работа с изданиями, авторы которых признаны иноагентами, ведется в рамках законодательства РФ. Запросов на выдачу книг, авторы которых включены в реестр иностранных агентов, в библиотеках региона в этом году не было», — сказали в ведомстве.

Маркировка 18+

При этом в областном Минкультуры объяснили, что произведения таких авторов должны маркироваться возрастным цензом 18+. С этим и связали новый порядок выдачи книг.

В новосибирских библиотеках, как пишет «Подъем», также рассказали, что ограничения обусловлены возрастной маркировкой. Изданию «Ъ-Сибирь» в местной Государственной публичной научно-технической библиотеке России заявили, что на все книги авторов со статусом «иноагент» распространяется ограничение 18+, также подобные произведения убраны из читательского зала, а получить их можно только по запросу.

В красноярском Минкультуры «Подъему» назвали просьбу показать паспорт «стандартной практикой сегодня, в том числе и для книжных магазинов, так как часть литературы имеет маркировку 18+».

Как сообщил Telegram-канал «Борус», в Красноярске по паспорту выдают книги иноагентов в краевой детской библиотеке. По словам одного из сотрудников учреждения, все книги таких авторов в библиотеке помечены знаком 18+, несмотря на то, что большинство из них — детские или подростковые. Также там убрали произведения с полок, случайно их не найти — нужно спрашивать у сотрудников целенаправленно. Среди авторов-иноагентов в библиотеке представлены в том числе Екатерина Шульман (признана в РФ иностранным агентом), Илья Колмановский (признан в РФ иностранным агентом).

Как сообщили порталу NGS55 в омском департаменте культуры, в библиотеках города есть книги восьми авторов-иноагентов: Андрея Макаревича (признан в РФ иностранным агентом), Бориса Гребенщикова (признан в РФ иностранным агентом), Виктора Шендеровича (признан в РФ иностранным агентом), Дмитрия Быкова (признан в РФ СМИ-иноагентом), Дмитрия Глуховского (признан в РФ СМИ-иноагентом), Линор Горалик (признана в РФ иностранным агентом), Татьяны Сотниковой (признана в РФ иностранным агентом) и Юлии Латыниной (признана в РФ иностранным агентом).

Распознать подвох

Депутат Госдумы Анатолий Вассерман в разговоре с изданием Daily Storm назвал инициативу омских, красноярских и новосибирских библиотек полезной и предложил распространить такой опыт на всю страну.

«Что такое иностранный агент по нашему законодательству? Это человек, занимающийся политической деятельностью и получающий деньги из-за рубежа. <…> Не зря сказано: кто платит, тот и заказывает музыку. И соответственно в творчестве (автора), даже художественном, могут содержаться некие мотивы, непросто полезные для тех, кто ему платит, но и, к сожалению, зачастую и вредные для нас», — сказал Вассерман.

Со слов парламентария, взрослый человек может «распознать такой подвох и не клюнуть на него», а ребенок «может всякую дрянь в красивой обертке проглотить».

Накануне писатель Глуховский сообщил, что «Яндекс» и «Литрес» ограничили доступ к его роману «Пост». Представитель «Литрес» объяснил ограничение доступа тем, что книги Глуховского снял с продажи правообладатель ООО «Эвербук» еще весной в связи с окончанием срока прав по договору.