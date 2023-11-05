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Кража ребенка и 18-часовой коллапс аэропорта: как мужчина пытался увезти дочь из Германии в Турцию

Полиция Гамбурга: мужчина, забаррикадировавшийся в машине с ребенком, сдался

Аэропорт Гамбурга не работал почти сутки из-за того, что вооруженный мужчина, пробив ограждение, выехал на территорию воздушной гавани и требовал посадить его на борт самолета Turkish Airlines. Причиной инцидента стал спор об опеке: 35-летний Салман Э. находился в машине не один, с собой он взял четырехлетнюю дочь, которую выкрал у бывшей жены. Сейчас девочка находится в больнице с матерью. Подробнее — у «Газеты.Ru».

Вооруженный мужчина, почти на сутки заблокировавший работу международного аэропорта Гамбурга, все-таки сдался правоохранительным органам, сообщила городская полиция в соцсетях.

«Ситуация с захватом заложников разрешилась. Подозреваемый Салман Э. вместе со своей дочерью вышел из машины. Мужчина был задержан оперативниками без сопротивления. Ребенок, по предварительным данным, не пострадал», — говорится в сообщении.

Четырехлетняя девочка Аслихан была передана бригаде врачей. Ее вместе с матерью доставили в детскую больницу, написало издание Bild.

Операция по ее освобождению длилась 18 часов.

«Сейчас мы проверяем, есть ли в машине взрывные устройства», — сообщила пресс-секретарь полиции Сандра Левгрюн.

Мэр города Питер Ченчер поблагодарил полицию за работу и планомерный подход, которые позволили освободить девочку и обойтись без жертв.

«Я желаю матери, ребенку и их семье много сил, чтобы пережить случившееся», – добавил он.

Коллапс в аэропорту

С вечера 4 ноября аэропорт Гамбурга не принимал и не отправлял авиарейсы. Руководитель его отдела коммуникаций Катя Бромм вечером 5 ноября сообщила, что первые полеты возобновились:

«Возобновились первые взлеты и посадки. Однако сегодня по-прежнему значительно число рейсов отменены или задержаны».

В аэропорту призвали пассажиров и встречающих следить за статусом своего рейса и при необходимости связываться со своей авиакомпанией.

В воскресенье аэропорт должен был обслужить 286 рейсов и 34,5 тыс. пассажиров.

К 11 часам утра 5 ноября в Гамбурге было отменено уже 126 полетов. Накануне отменили шесть рейсов. Еще 17 прибывающих воздушных судов были перенаправлены в другие аэропорты.

Что произошло

Вечером 4 ноября, около 19:20 (21:20 мск) по местному времени, 35-летний уроженец Турции Салман Э. проник в квартиру своей бывшей жены, 38-летней Севды Э., в Гамбурге. По информации Bild, женщина не желала с ним видеться, поэтому, чтобы связаться с ней, мужчина использовал чужой адрес электронной почты и, прикинувшись покупателем, ответил на рекламное объявление, которое мать ребенка разместила в интернете. Он организовал встречу со своей ничего не подозревающей бывшей женой. Между ними, предположительно, произошла ссора, в ходе которой он оттолкнул женщину в сторону и похитил дочь.

Около 20:00 Салман был в аэропорту. Там мужчину уже ждали: бывшая жена предупредила экстренные службы, что он хочет вылететь из страны с ребенком. Находясь за рулем черной Audi, он пробил заграждение и выехал на летное поле. В этот момент его четырехлетняя дочь находилась вместе с ним в салоне.

Автомобиль остановился рядом с самолетом авиакомпании Turkish Airlines, готовящимся к взлету. Пассажиры уже были на борту.

Салман потребовал, чтобы ему разрешили вылететь в Турцию вместе с дочерью. Чтобы продемонстрировать серьезность своих угроз, он выбросил из машины две горящие бутылки, «своего рода коктейль Молотова». Представитель федеральной полиции Томас Герберт сообщил, что мужчина несколько раз выстрелил в воздух.

«Мы предполагаем, что у него есть боевое огнестрельное оружие и, возможно, также взрывные устройства. Наш главный приоритет — защита ребенка. Согласно нашим текущим данным, ребенок физически в порядке», — сообщала полиция Гамбурга.

Аэропорт был оцеплен, более 3200 пассажиров эвакуировали и разместили в гостиницах. На место инцидента прибыл спецназ, переговорщики и переводчик.

В связи с инцидентом в аэропорту Гамбурга заместитель федерального председателя Союза полицейских Германии (DPolG) Хайко Теггац решительно призвал к усилению защиты аэродромов.

«Видимо, никто всерьез не заставляет администрации аэропортов усиливать меры безопасности до такой степени, чтобы подобные инциденты больше просто не могли бы произойти».

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