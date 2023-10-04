Четвероклассница исчезла в парке. Ее похитителя нашли, потому что 24 года назад он ездил пьяным

ФБР, полиция, водолазы, дроны и сотни добровольцев несколько суток искали внезапно исчезнувшую в кемпинге девочку. Найти девятилетнюю Шарлотту в течение первых и критически важных 48 часов так и не удалось, но похититель сам вышел на связь, положив в почтовый ящик семьи письмо с требованием о выкупе. Его вычислили, а девочку нашли в шкафу его матери. Подробности дела — в материале «Газеты.Ru».

Девятилетняя Шарлотта Сен пропала в минувшие выходные в национальном парке Moreau Lake State Park, примерно в 70 километрах от столицы штата Нью-Йорк Олбани. Девочка отдыхала в местном кемпинге вместе с родителями и их друзьями. Как сообщает Би-Би-Си, Шарлотта уехала кататься на велосипеде недалеко от палаток, но так и не вернулась.

«Ее родители сразу поняли, что что-то не так», — сообщила на брифинге для прессы губернатор штата Нью-Йорк Кэти Хокул.

«Я обещала ее родителям, что мы найдем их дочь. Она — все наши дочери», — добавила глава штата.

В течение нескольких дней шла поисково-спасательная операция, в которой участвовали не только полиция и родственники, но и сотни добровольцев. Власти штата задействовали рейнджеров, дроны и подводные поисковые группы. По всем каналам были разосланы приметы пропавшей: белокожая девочка со светлыми волосами и зелеными глазами, ростом примерно четыре фута и шесть дюймов, одета в темно-синие брюки, оранжевую футболку с изображением покемона и черные сандалии Croc.

Однако ни ребенка, ни каких-либо зацепок обнаружить не удавалось. Велосипед Шарлотты обнаружили недалеко от кемпинга, и вскоре версия о похищении стала приоритетной.

Внезапно родители Шарлотты получили письмо с требованием о выкупе.

Как вычислили похитителя

Когда записка попала к полицейским, они первым делом сняли отпечатки пальцев, оставленные на бумаге, и проверили их по базе осужденных. Дело было раскрыто за пятнадцать минут: отпечатки принадлежали 46-летнему Крейгу Нельсону Россу. Примечательно, что мужчина двадцать лет не нарушал закон, а отпечатки были сняты в далеком 1999 году, когда его задержали за вождение в нетрезвом виде.

Сразу после этого две группы спецназа подъехали к дому матери Росса, в котором, как выяснилось позже, он и спрятал ребенка. В момент задержания мужчина попытался оказать сопротивление и получил легкие травмы.

Шарлотту обнаружили запертой в шкафу.

«Это расследование стало кульминацией совместной работы нескольких агентств ради общей цели — вернуть этого ребенка домой к ее любящей семье», — заявили в полиции штата.

Похитителю предъявили обвинения в похищении первой степени. К категории А-1 относятся наиболее тяжкие преступления, которые могут наказываться высшей мерой. Росс находится в тюрьме округа Саратога, штат Нью-Йорк.

По имеющейся на данный момент информации, девочка не пострадала, но находится в состоянии стресса, что может в дальнейшем повлиять на ее психику.

«Огромное спасибо ФБР, полиции штата Нью-Йорк, всем мобилизованным агентствам, всем семьям, друзьям, сообществу, соседям и сотням добровольцев, которые поддерживали нас и неустанно работали, чтобы вернуть Шарлотту домой», — сказала семья Сен в своем видеообращении.

Система оповещения, названная в честь похищенной девочки

Для поисков Шарлотты была задействована система оповещения о похищении детей Amber Alerts. Она была так названа в честь девятилетней Эмбер Хагерман (Amber Hagerman), похищенной в Техасе в 1996 году. Ее тело нашли спустя четыре дня. За 25 лет дело так и не было раскрыто, хотя следствие выдвинуло уже более семи тысяч версий.

Многие американские СМИ проводили параллели между этими двумя случаями: Эмбер тоже ехала на велосипеде, когда ее похитили. Кроме того, девочки были одного возраста.

Сигналы Amber Alert распространяются с помощью коммерческих радиостанций, спутникового радио, телевизионных станций, систем кабельного телевидения, электронной почты, дорожных табло, электронных коммерческих рекламных щитов и SMS-рассылки.