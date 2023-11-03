«Эксперименты на людях». В США намерены опробовать новый метод казни

В Алабаме суд разрешил впервые казнить заключенного с помощью газообразного азота, так как исполнить приговор обычным методом — смертельной инъекцией — не получилось. Адвокаты мужчины намерены опротестовать это решение, поскольку такой протокол казни был только недавно опубликован и не был проверен. Противники использования азота называют происходящее «экспериментом на людях». Подробнее читайте в материале «Газеты.Ru».

В американском штате Алабама Верховный суд шестью голосами против двух разрешил казнить заключенного с помощью газообразного азота, сообщает Fox News. Несмотря на то, что такой способ исполнения высшей меры наказания разрешен в нескольких штатах, он будет применяться впервые.

Генеральный прокурор штата попросил суд выдать ордер на казнь Кеннета Юджина Смита. Его признали виновным в убийстве и приговорили к смертной казни. В 2022 году сотрудники исправительного учреждения не смогли ввести Смиту внутривенную смертельную инъекцию, поэтому прокурор и запросил другой метод исполнения решения суда.

Адвокаты Смита против

Газообразный азот для подобных целей можно использовать в Оклахоме и Миссисипи. Алабама также решила присоединиться к практике. При этом в США еще не использовали такой метод казни, из-за чего, вероятно, могут возникнуть юридические споры.

Команда адвокатов заключенного уже призвала суд отклонить ходатайство о казни.

«Штат стремится сделать мистера Смита испытуемым для первой в истории попытки казни с использованием непроверенного и только недавно опубликованного протокола казни осужденных новым методом гипоксии азота», — написали адвокаты Смита в судебном заявлении.

Сторона защиты добавила, что намерена добиться соблюдения всех прав, которые есть у заключенного.

«... мы по-прежнему надеемся, что те, кто пересмотрит это дело, увидят, что вторая попытка казнить мистера Смита на этот раз экспериментальным, никогда ранее не использовавшимся методом и с использованием протокола, который никогда полностью не раскрывался ему или его адвокату, — является необоснованной и несправедливой», — считают адвокаты.

Новый метод заключается в том, что приговоренного к казни заставят дышать чистым азотом. В атмосферном воздухе содержится около 78% азота, соответственно газ безвреден, однако отсутствие кислорода во вдыхаемом газе вызовет смерть от гипоксии. Сторонники данного метода заявляют, что он безболезненный. Его противники считают, что подобные казни — это эксперименты на людях.

Смит осужден за заказное убийство женщины

В 1988 году в округе Колберт в Алабаме убили Элизабет Сеннетт — жену местного пастора. Полицейские выяснили, что жизнь погибшей была застрахована, а ее супруг имел большое количество долгов. Пастор заказал свою жену двум мужчинам, одним из которых был Смит. Он заплатил им по тысяче долларов. Само убийство потрясло общину на севере Алабамы, а после оглашения имен виновников шок стал сильнее. Через некоторое время после осуществления задуманного пастор покончил с собой.

Одного из исполнителей казнили еще в 2010 году. Исполнить решение суда в отношении второго не могут до сих пор.

«Семья Элизабет Сеннетт ждала 35 лет, чтобы свершилось правосудие. Сегодня Верховный суд Алабамы разрешил казнить Кеннета Юджина Смита путем применения азотной гипоксии. Хотя ожидание было слишком долгим, я благодарен, что наши столичные юристы почти довели это дело до финиша», — считает генеральный прокурор штата Стив Маршалл.

Смертная казнь в США

Суды 27 американских штатов могут вынести высшую меру наказания — смертную казнь. При этом приговор не приводится в исполнение моментально. Заключенный может подать апелляцию, из-за чего в камерах смертников находятся тысячи людей, которые десятилетиями ожидают исполнения приговора.

В начале XIX века заключенных казнили через повешение. В конце столетия изобрели электрический стул, который практически заменил предыдущий метод исполнения приговора. В 1924 году в исправительных учреждениях стали применять газовую камеру, но широкого распространения она не получила.

Сейчас с преступниками расправляются в соответствии с законами штата, в котором их судили. Так, приговор может быть осуществлен путем повешения, расстрела, электрического стула, газовой камеры или смертельной инъекции. Чаще всего применяется последний метод, вторым по популярности, но со значительным отставанием, является электрический стул. В 2010 году расстреляли Ронни Ли Гарднера, который сам захотел умереть подобным способом. Чаще всего у преступников нет права выбирать способ казни, поэтому используют самый гуманный метод — укол.