«Есть, за что критиковать»: почему сейчас не стоит читать «Википедию»

— Почему Илон Маск критикует «Википедию»?

— Потому что есть, за что критиковать. Фраза Илона Маска о том, что историю пишут победители, а «Википедию» исправляют проигравшие, точно бьет в одну из болевых точек «свободной энциклопедии»: редактировать статьи может любой (зачастую ангажированный) аноним. Действуя активно и настойчиво, он может протолкнуть любую точку зрения, в том числе исказить «историю, написанную победителями».

Кроме того, Маск близок к политическим силам правого спектра, а потому может критиковать Википедию за ее леволиберальный уклон и за «зеленый свет» для пропаганды от Демократической партии США. Это относится к повестке ЛГБТ, Black Lives Matter, экоактивизму с Гретой Тунберг, украинскому кризису, критике Дональда Трампа, русофобии и т.д. «Википедия», как и финансирующая ее Google, являются инструментами влияния вполне определенных американских политических кругов. Критика Илона Маска в адрес Википедии — заслуженная.

— Правда ли, что в «Википедии» уменьшилось количество участников из России?

— Да, это правда. За последние два года, а если точнее — после начала Специальной военной операции, количество википедистов из России резко снизилось. Это связано с позицией «Фонда Викимедиа» — владельца платформы, который вторит политике США и поддерживает откровенно антироссийские тенденции. Выражается это в написании статей исключительно с точки зрения ангажированных СМИ стран Запада и Украины, в запрете использования российских источников, в ограничении и блокировках участников из России, которые не соглашаются с насаждаемой русофобией и настаивают на нейтральном подходе.

Перечисленное привело к резкому сокращению участников в русскоязычном разделе «Википедии». Однако ошибочным является мнение, что их совсем нет. Такой вывод был сделан из доступной статистики редактирования статей. Отсутствие данных по российским и белорусским редакторам было интерпретировано неверно. Они есть, просто «Фонд Викимедиа» скрывает по ним статистику. Почему он это делает? Видимо, есть что скрывать, а именно — спад активности.

О снижении активности можно судить по косвенным признакам. Так, в период ускоренного развития «Русской Википедии» одной из наиболее редактируемых была страница «Википедия: Запросы к администраторам». В последние годы ситуация изменилась: в 2019 году — 20 тыс. правок, в 2022 — 16 тыс., в 2023 (по данным на октябрь) — 11 тыс.

Надо отметить, что не только в «Русской Википедии» постепенно становится «тихо, как на кладбище». В октябре в англоязычном разделе забеспокоились о том, как мало людей желают стать администраторами: Where have all the administrators gone? Кризис «Википедии» реален.

— Нейтральна ли «Википедия»?

Если кратко, то нет. Постулируемые благие принципы, давно стали пустыми лозунгами.

Суть викимеханизма «нейтральности» очень проста. В теории нейтральным называется текст, в котором в равной степени изложены все точки зрения из авторитетных источников. На практике поле для манипуляций здесь огромное.

Все начинается с отсеивания неугодных источников. Например, по оценкам сооснователя «Википедии» Ларри Сэнгера, 80% источников правого политического спектра запрещено к использованию в английской «Википедии», они объявлены не вызывающими доверия. В этих условиях авторы могут излагать только те точки зрения, которые можно — то есть левые. С одной стороны, они цитируют все доступные источники и будто бы следуют принципу нейтральности, а, с другой стороны, на выходе получается левая пропаганда. Вот такая нехитрая манипуляция под прикрытием лозунгов о «нейтральности».

— Как правильно читать статьи «Википедии»?

— Как опытный редактор «Википедии» скажу, что в текущее время лучше их вообще не читать. Но если вы вдруг вы столкнулись со статьей, то читайте ее с конца. Что это значит? Первым делом надо окинуть взором расположенный внизу раздел с литературой, использованной при написании, приглядеться к «Примечаниям»: на какие источники опирается автор? Кем они написаны? В какую сторону могут, в связи с этим, быть искажения?

Вы наверняка обнаружите ссылки на первоисточники. Подумайте, не почитать ли лучше их, а не википедийный пересказ (зачастую в стиле «Рабинович по телефону напел»). Если все-таки решили выбрать викистатью, то помните, что использованные источники могут отразить неверную картину и редакторы «Википедии» могут намеренно или невольно исказить сведения. Например, вырвать информацию из контекста, фальсифицировать и т.п.

— Почему статьи о СВО в русском разделе «Википедии» так отличаются от того, что пишут российские СМИ?

— В «Русской Википедии» практически все российские источники информации запрещены для использования в статьях о Специальной военной операции (за исключением СМИ, являющихся иноагентами). Оправдание: Россия — сторона военного конфликта. Для видимости украинские источники тоже под запретом. Но, во-первых, на практике этот запрет игнорируется, а, во-вторых, весь украинский нарратив воспроизводится в западных СМИ, которые не только не запрещены, но и приветствуются. Западные страны поставляют Украине оружие, развединформацию, инструкторов и наемников, но факт вовлеченности Запада в конфликт активно игнорируется. В итоге статьи о СВО наполнены антироссийской пропагандой и откровенными фейками, а российская точка зрения подается так, будто ее пересказал спикер Госдепа США.

Важно также понимать, что «Фонд Викимедиа» (США), владеющий «Википедией», официально поддерживает антироссийские тенденции, лукаво утверждая, что это соответствует принципу нейтральности и другим «столпам» Википедии.

— Почему «Яндекс» выдает ссылки на «Википедию», если она нарушает законодательство России?

— От властных структур нередко поступают противоречивые ответы на вопрос о том, будет ли заблокирована «Википедия». Текущий правовой механизм наложения Роскомнадзором блокировок на сайты приводит к следующей ситуации: с одной стороны, есть решения судов о том, что часть статей «Википедии» нарушает законодательство РФ, но, с другой стороны (судя по ответам из Роскомнадзора), нет возможности обязать поисковые системы не выдавать ссылки на подобные статьи.

Пока что ограничить поисковую выдачу можно только посредством дополнительных технических средств. Например, с помощью расширения для браузера, которое будет удалять ссылки на «Википедию» или заменять их на российские энциклопедии.

— Есть ли в России замена «Википедии»?

— Вряд ли кто-то станет создавать в России аналогичный мультиязычный проект. Собирать еще одно сообщество волонтеров-энциклопедистов из разных стран сегодня нецелесообразно. В России есть развивающиеся интернет-энциклопедии, они на слуху, поэтому нужна не замена Википедии, а защита российского информационного пространства от американской монополии. Это даст импульс развития имеющимся отечественным проектам, которые уже сейчас способны закрывать практически все «энциклопедические потребности» и заполнить нишу, в которой засела «Википедия».

Не надо ждать появления какого-то мегапроекта, надеясь заменить одного монополиста другим. Нужно помочь российским энциклопедиям, приняв протекционистские меры, как это было сделано для защиты российского сельского хозяйства, и дать новый толчок развитию.