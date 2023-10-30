«Тщательно следим из-за подозрений в радикализации». Власти Франции депортируют 39 россиян

Глава МВД Франции Жеральд Дарманен заявил о намерении выдворить из страны 39 человек, которых подозревают в исламском радикализме. По предварительным данным, у них есть российские паспорта. Французские власти проверяют, смогут ли они депортировать подозреваемых в Россию, и уточняют наличие у них действующего российского гражданства. Подробнее о произошедшем читайте в материале «Газеты.Ru».

Французские власти намерены депортировать из страны 39 россиян. Их подозревают в приверженности радикальному исламу. Об это сообщил глава МВД Франции Жеральд Дарманен в эфире радиостанции RMC.

«Мы составили список из 39 граждан России, за которыми мы особо тщательно следим из-за подозрений в радикализации. На прошлой неделе мы представили его российским властям», — заявил Дарманен, цитирует РИА Новости.

Министр утверждает, что французские власти связались с российским посольством, чтобы уточнить, имеют ли данные лица российское гражданство. Однако российские дипломаты сказали, что им такого запроса не поступало. Сейчас Франция намерена начать процедуру депортации, но для этого им нужно получить согласие России. По словам Дарманена, до 2022 года Париж часто сотрудничал с Москвой по аналогичным вопросам.

Список S

В середине октября Дарманен заявил, что французские власти составили список лиц, которые могут представлять опасность государственной безопасности Франции и которых стоит депортировать, сообщает BFM TV. Его назвали «Fiche S» (список S). Министр утверждает, что около 60 человек — выходцы из России, в том числе из Чечни. Их подозревают в исламском радикализме, сейчас за ними ведется слежка. По словам Дарманена, 40 человек находятся в тюрьмах, остальные 20 — либо в центрах административного задержания, либо под домашним арестом. Последних могут депортировать, если французские власти договорятся об этом с Москвой.

Министр утверждает, что французский президент Эмманюэль Макрон разрешил передать список российским властям. Глава французского МИД заявил, что он готов возобновить с Россией переговоры о депортации граждан, находящихся в розыске.

Россиянин напал на французскую школу

13 октября в городе Аррас, который находится недалеко от Парижа, 20-летний уроженец России напал с ножом на среднюю школу Гамбетта, сообщает Le Figaro. Молодой человек ворвался в учебное заведение около 11 часов по местному времени (12 мск) с криками «Аллах Акбар». В результате произошедшего учитель французского языка погиб. Охранник лицея получил серьезные ранения, еще один учитель отделался легкими травмами.

Журналисты издания выяснили, что нападавшего зовут Мохамед Могоучков. Он чеченец по национальности, родился в России, а затем переехал во Францию. Могоучков учился в том же лицее, на который напал.

Злоумышленник находился под наблюдением Генеральной дирекции внутренней безопасности — одной из спецслужб Франции. Накануне произошедшего молодой человек сумел пройти полицейскую проверку: у него просмотрели телефон, изучили содержимое сумки и карманов, после чего отпустили.

В день инцидента возле другого учебного заведения сотрудники правоохранительных органов задержали брата нападавшего — Сулеймана Могоучкова. У него не было оружия. Также в полицейском участке оказались мать, сестра и дядя подозреваемого. Остальных родственников нападавшего допросили.

По предварительным данным, несмотря на подозрения в исламском радикализме, Могучкова не могли депортировать, так как он приехал во Францию в детстве и не имел судимостей.

ТАСС связался с посольством России во Франции. Там заявили, что подозреваемый переехал в страну в пятилетнем возрасте и с тех пор проживал во Франции.

«Совершенно очевидно, что его радикализация происходила не в России», — добавили в посольстве.

Российская дипмиссия утверждает, что французские власти практически прекратили с ними сотрудничество в правоохранительной сфере.

«Французы свернули сотрудничество с нами в правоохранительной сфере на межгосударственном уровне и в течение уже длительного времени часто даже не отвечают на наши запросы, направляемые в рамках действующих многосторонних и двусторонних соглашений», — заявили в посольстве.