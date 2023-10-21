«Жители Газы едят раз в день»: более 200 грузовиков с гумпомощью ждут проезда на КПП Египта

Грузовики с гуманитарной помощью проезжают через египетский контрольно-пропускной пункт Рафах, 21 октября 2023 года

Первые 20 грузовиков с гумпомощью для сектора Газа прибыли в анклав через египетский КПП «Рафах». Они привезли лекарства, предметы медицинского назначения и консервы. Всего у пропускного пункта в Египте выстроились более 200 машин с гуманитарным грузом, однако сейчас проезд снова закрыт. В ближайшее время через него должны пропустить находящихся в Газе иностранцев. В ХАМАС заявили, что помощь «не изменит катастрофических медицинских условий» в анклаве.

Египет разрешил провоз гуманитарной помощи для сектора Газа через свою территорию, первые грузовики уже начали проезжать через контрольно-пропускной пункт «Рафах», сообщил телеканал Al Arabiya.

Проезд через «Рафах» — единственный маршрут в сектор Газа, который не контролируется Израилем. 21 сентября на территорию КПП въехали 20 грузовиков египетского Красного Полумесяца, осуществляющего доставку гумпомощи от различных агентств Организации Объединенных Наций (ООН).

Arab News со ссылкой на AFP сообщило, что со стороны Газы также приехали 36 пустых трейлеров, которые должны загрузить на египетской стороне. Подтверждений этой информации не поступало.

По данным CNN, в настоящее время транспортные средства уже прошли КПП, его вновь закрыли. Канал со ссылкой на контролируемое радикальной организацией ХАМАС управление СМИ сектора Газа сообщил, что поставленные в анклав грузы включают в себя лекарства, предметы медицинского назначения и «ограниченное количество» консервов. Египетский Красный Полумесяц объявил о передаче груза палестинскому подразделению организации.

При этом телеканал Al Hadath сообщил, что более 200 грузовиков с гуманитарной помощью выстроились в очередь на египетской стороне КПП и ждут возможности въехать в Газу.

«Многие жители Газы вынуждены есть один раз в день, не имея достаточного количества воды для питья, и отчаянно ждут помощи. Работники больниц также остро нуждаются в медикаментах и топливе для генераторов», — говорится в сообщении канала.

Al Hadath также отмечает, что возможности переправиться из Газы в Египет ожидают «сотни владельцев иностранных паспортов».

В ХАМАС прокомментировали доставку гумпомощи, заявив, что она «не изменит катастрофических медицинских условий» в секторе, передает Al Arabiya.

Эвакуация через «Рафах»

По информации канала Al Arabiya, в ближайшее время должен начаться выезд остающихся на территории Газы иностранцев в Египет для их дальнейшего возвращения в родные страны.

При этом посольство США в Израиле сообщало, что не знает, «в какой степени контрольно-пропускной пункт останется открытым для иностранных граждан, покидающих сектор Газа».

Канал Al Hadath со ссылкой на Палестинское общество Красного Полумесяца сообщил, что на данный момент не удалось добиться соглашения об эвакуации через «Рафах» раненых и пациентов в критическом состоянии. Также в организации выразили сожаление из-за того, что в Газу «не были отправлены бензовозы» с топливом.

«Помощь не может быть единичным случаем»

Министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли поприветствовал открытие КПП «Рафах» и подчеркнул, что Лондон продолжает настаивать на обеспечении гуманитарного доступа в сектор Газа.

«Эта помощь является спасательным кругом для тех, кто страдает. Но это не может быть единичным случаем», — написал он в социальной сети X (бывшая Twitter).

Канцлер Германии Олаф Шольц также назвал открытие пункта «хорошей и важной новостью». Он подчеркнул, что население Газы нуждается в воде, еде и лекарствах, которые «будут предоставлены». По словам Шольца, германские власти намерены «работать по всем каналам, чтобы облегчить страдания в этом конфликте».

Заместитель генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс заявил, что доставка помощи последовала за «днями глубоких и напряженных переговоров». Он подчеркнул, что ситуация в Газе «достигла катастрофического уровня» и выразил надежду на продолжение «устойчивых усилий» по обеспечению населения Газы продовольствием, водой, лекарствами и топливом.

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен назвала открытие пограничного перехода «важным первым шагом» в облегчении «страданий невинных людей».

20 октября пропускной пункт «Рафах» посетил генеральный секретарь ООН Антониу Гуттериш, он выступил с призывом обеспечить доступ гуманитарной помощи в анклав.

«Мы не гонимся за победой. Мы хотим, чтобы <...> грузовики ежедневно отправлялись в Газу, чтобы обеспечить достаточную поддержку жителям», — заявил генсек.

Он назвал «парадоксом», что за стенами КПП в Газе находятся «два миллиона человек, которые ужасно страдают», а на египетской стороне пункта скопилось множество грузовиков с водой, продуктами и медикаментами, в которых нуждаются жители сектора.