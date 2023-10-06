«Никогда не тратил время». Избивший поджигателя Корана Адам Кадыров стал Героем Чечни

Адам Кадыров, сын главы Чечни Рамзана Кадырова, стал Героем республики. Об этом сообщил депутат Госдумы Адам Делимханов в своем Telegram-канале. В августе Адам в грозненском СИЗО избил задержанного за сжигание Корана Никиту Журавеля. Отец, Рамзан Кадыров, заявил, что гордится поступком сына. За что Кадыров-младший получил звание Героя Чечни и каких высот достиг — в материале «Газеты.Ru».

Сын Рамзана Кадырова Адам стал Героем Чечни. Об этом сообщил депутат Госдумы Адам Делимханов в своем Telegram-канале.

«Я с большим удовольствием поздравляю моего дорогого племянника <...> Адама Рамзановича Кадырова с присвоением высшего звания Чеченской Республики — Герой Чеченской Республики. <…> С самых юных лет он проявлял лидерские и организаторские качества, всегда стремился к собственному развитию и никогда не тратил время понапрасну»,

— написал Делимханов.

Кадырова-младшего он также назвал ярким примером исключительно грамотного, всесторонне образованного и целеустремленного молодого человека.

Звание Героя Чечни присваивают за выдающиеся заслуги перед регионом и народом республики, связанные с совершением геройского подвига. Награжденному вручают медаль «Герой Чеченской Республики» и соответствующую грамоту о присвоении. Обладатели звания пользуются региональными льготами.

Достижения Адама Кадырова

Адаму всего 15 лет. По словам Делимханова, Кадыров-младший стал хафизом после того, как выучил священную книгу мусульман — Коран.

Кроме того, отмечает депутат, Адам проявляет себя в учебе, изучает различные науки, интересуется историей, языками и литературой. Особенных успехов, отмечает Делимханов, Адам достиг в спорте, заняв первое место во внутреннем зачете в рамках 10-го открытого чемпионата по тактической стрельбе среди силовых подразделений на базе РУС в Гудермесе. «Там Адам проявил себя как истинный воин и настоящий боец», — отметил Делимханов.

Также он напомнил, что Адам одержал ряд ярких и безоговорочных побед в рамках престижных турниров по смешанным единоборствам.

Адам Кадыров действительно участвовал и побеждал в спортивных соревнованиях. Так, в апреле 2021 года 13-летний Адам вышел на пятый бой в своей карьере в рамках турнира «Время Легенд – 6». Предыдущие четыре поединка закончились для него победами. Адаму противостоял его ровесник Аслан Биттиров – уроженец Кабардино-Балкарии. Уже во втором раунде бойцы начали активный размен ударами, в результате которого Биттиров несколько раз тяжело попал по Кадырову, после этого рефери остановил бой и начал десятисекундный отсчет для Аслана Биттирова. Затем из зала бросили белое полотенце — символ добровольный сдачи. Адаму присудили победу техническим нокаутом из-за отказа команды соперника продолжать бой.

В феврале 2020 года в Москве, также на турнире «Время легенд», Адам Кадыров боксировал против своего ровесника из Уганды – Мукиса Укаши. Боец провел два боя на родине, в обоих одержал победу. По неизвестной причине угандиец в ходе поединка ни разу не ударил Адама. Кадыров-младший победил в начале второго раунда несильным попаданием в корпус, от которого соперник встал на одно колено.

Также в 2018 году Адам провел бой в рамках турнира по кикбоксингу К-1 против Алана Бейчекуева из Кабардино-Балкарии. В том поединке Адам показал весь арсенал, однако соперник отвечал лишь редкими ударами и не справлялся с давлением. Адам победил судейским решением, и оба бойца получили памятные кубки.

Успехов Адам Кадыров достиг и в смешанных единоборствах, как утверждал Делимханов. В 2017 году он выиграл Гран-при клуба Ахмат. Его соперниками были бойцы из Северной Осетии, Карачаево-Черкессии и Кабардино-Балкарии. В 2016 году восьмилетний Кадыров дрался по правилам ММА с осетином Давидом Халатовым. Бой сложился в пользу Кадырова-младшего.

Поединок вызвал резонанс, его осудил Федор Емельяненко – экс-глава Союза ММА России:

«Малыши, которым восемь лет, избивали друг друга на глазах у радостных взрослых. Возмущает, что за этим наблюдал Рамзан Кадыров».

На замечание Емельяненко ответил кикбоксер, боец ММА Абубакар Вагаев:

«Федор Емельяненко! Твое время прошло, смирись и не пытайся нас контролировать. Ты потерял последнюю каплю уважения к себе после своего гнилого хода. Это было подло и не по-мужски. Ты опустился в наших глазах. Петух».

Инцидент в СИЗО

25 сентября Рамзан Кадыров опубликовал видео, на котором его сын Адам избивает арестованного по делу о сожжении Корана Никиту Журавеля в грозненском СИЗО. «Побил и правильно сделал», — написал Кадыров, добавив, что гордится своим сыном.

На следующий день после этого пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что не будет комментировать ситуацию. «Не хочу», — сказал он.

В ночь на 26 сентября журналистка Ксения Собчак сообщила, что Кадыров позвонил ей по видеосвязи и сделал предупреждение после серии публикаций с осуждением действий Кадырова-младшего.

4 октября Telegram-канал Baza сообщил, что полиция закончила проверку по факту инцидента. МВД отказало в возбуждении уголовного дела, поскольку Адаму 15 лет, а наказание по уголовным статьям наступает с 16 лет.