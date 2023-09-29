Какие документы нужны для въезда с Украины в Россию

Российский президент Владимир Путин подписал указ, устанавливающий документы, на основании которых граждане Украины могут пересечь границу РФ. Теперь украинцы смогут въехать в Россию без виз и с истекшими внутренними паспортами. О том, какие документы понадобятся гражданам Украины для пересечения границы и как им упрощенно получить российские паспорта, читайте в материале «Газеты.Ru».

29 сентября президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому граждане Украины смогут въезжать на территорию страны и выезжать за ее пределы без виз на основании внутреннего паспорта. Документ опубликован на официальном портале правовых актов.

Согласно указу, для пересечения границы гражданам Украины необходимо предъявить один из следующих документов:

— паспорт гражданина Украины;

— паспорт гражданина Украины для выезда за границу;

— дипломатический паспорт;

— служебный паспорт;

— свидетельство о рождении — для детей до 16 лет;

— паспорт гражданина Украины для выезда за границу законного представителя несовершеннолетнего гражданина, в который внесена информация о ребенке;

— удостоверение личности моряка, если есть судовая роль или выписка из нее;

— удостоверение личности для возвращения на Украину (подходит только для выезда);

— удостоверение члена экипажа воздушного судна.

В документе также значится, что украинцы смогут пересечь границу РФ и с просроченными документами. Если гражданин Украины не имеет перечисленных выше бумаг, но МИД РФ выдал ему заключение об установлении личности, в качестве исключения он сможет пересечь сухопутную границу. Однако это правило распространяется только для выезда.

В указе также говорится, что несовершеннолетние граждане Украины могут уехать из России только с одним из родителей или в сопровождении доверенного лица, у которого есть нотариально заверенное согласие на выезд одного из законных представителей ребенка.

Документ вступает в силу 29 сентября.

Получить гражданство РФ стало легче

Согласно указу президента от 11 июля 2022 года, все жители Украины, в том числе лица без гражданства или ранее отказавшиеся от гражданства РФ, могут упрощенно получить российский паспорт.

Им не нужно проживать на территории России в течение пяти лет, успешно сдавать экзамен по русскому языку и иметь источник дохода. Однако заявитель должен предъявить документ, доказывающий, что он действительно постоянно проживал на территории Украины. Также необходимо показать или миграционную карту, или разрешение на временное проживание, или вид на жительство, или удостоверение беженца, или свидетельство о предоставлении временного убежища, или свидетельство участника Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом.

«Речь идет о нашем братском народе Украине, о людях, которые столько лет находились под гнетом этого нацистского режима. Мы единоверцы, мы славяне, мы люди одной культуры, у нас очень похожий язык, у нас очень много родственных, дружеских связей. Мне кажется, что это [указ Путина] достойный ответ на проект «Антироссия», — прокомментировала принятие документа глава Совфеда Валентина Матвиенко.

Кроме этого, получить паспорт по упрощенной схеме могут иностранцы, у которых один из родителей россиянин, постоянно проживающий на территории РФ, носители русского языка и представители некоторых профессий. Также опекуны и попечители детей-сирот могут упрощенно получить для несовершеннолетних гражданство.

Уголовное наказание за получение паспорта РФ

Издание «Страна.ua» сообщает, что в сентябре 2022 года украинское правительство согласовало законопроект, согласно которому получение российского гражданства является уголовно наказуемым преступлением.

«К сожалению, международное право не содержит адекватных норм по противодействию незаконной российской паспортизации на территории Украины. Поэтому мы должны реагировать путем усиления уголовного законодательства», — сказала вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции неподконтрольных территорий Украины Ирина Верещук.

Так, украинскому госслужащему грозит до 15 лет лишения свободы. За принуждение украинцев к получению российского паспорта могут приговорить к наказанию в виде 8-12 лет заключения. За создание условий, в которых отказ от получения российского гражданства поставит гражданина в невыгодное положение, — 8-12 лет. За пропаганду российского гражданства — 5-8 лет.

При этом авторы законопроекта признают, что гражданин Украины может получить российский паспорт, если он ему нужен для возвращения на родину.

Позднее Ирина Верещук уточнила, что обычным гражданам наказание не грозит.

«... за сам факт наличия паспорта ответственности нет. Есть ответственность за коллаборационизм и пособничество агрессору. В наших предложениях за получение паспорта будут наказываться публичные служащие», — отметила Верещук.

Уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец в конце апреля этого года в эфире национального телемарафона заявил, что жителям новых регионов России стоит получить российский паспорт.

«Я бы посоветовал брать российский паспорт, все же для себя принять решение выжить. Это самое главное», — добавил Лубинец.

По словам омбудсмена в Киеве разрабатывают закон, согласно которому украинцы смогут отказаться от российского гражданства.