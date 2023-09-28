Как россиянка смогла вернуть детей, незаконно вывезенных в Финляндию

В Финляндии Верховный суд решил вернуть россиянке двоих детей, которых без ее ведома забрал отец. При этом во время первого разбирательства несовершеннолетних оставили с мужчиной, так как посчитали, что в России они осваивали неверные навыки, учась в кадетских классах. Детей вернули, когда россиянка пообещала перевести их в другую школу. О том, как матери удалось забрать детей из-за границы, читайте в материале «Газеты.Ru».

В Финляндии Верховный суд постановил вернуть детей 10 и 12 лет матери в Россию. Из родной страны их нелегально вывез отец. Об этом говорится в официальном постановлении суда.

По данным издания, в сентябре 2022 года россиянин пересек российско-финскую границу вместе с двумя несовершеннолетними, которые родились в апреле 2011 года и в июне 2013 года, после чего он подал заявление о международной защите и убежище для себя и своих детей в Финляндии.

Мать, узнав о произошедшем, обратилась в суд и потребовала вернуть детей. На заседании отец отрицал все обвинения, а несовершеннолетние сказали, что возвращаться в Россию не хотят.

Родители разошлись, когда детям было 3 и 5 лет. Они остались жить вместе со своей матерью и старшей сестрой, которой сейчас 17 лет. Отец регулярно навещал детей и даже иногда забирал их к себе. В какой-то момент он решил переехать в Финляндию и взял детей с собой без согласия матери.

Требование матери отклонили

Сначала россиянка обратилась в суд в России, который в декабре 2022 года постановил, что дети должны жить с матерью. Тогда отец обжаловал решение, заявив, что возвращение на родину не отвечает их интересам. Мужчина настаивал, что в России дети могут оказаться в невыносимых условиях. Более того, он заявил, что их возвращение противоречит основным принципам Финляндии в отношении защиты прав человека и основных свобод, так как они выразили желание остаться с отцом.

Затем дело рассматривал апелляционный суд Хельсинки. Он признал, что вывоз детей был незаконным. Во время заседания отец заявил, что в России дети учились в кадетских классах, где у них развивали военные навыки. Этот факт сильно беспокоил мужчину. Суд встал на его сторону и посчитал, что такого рода обучение не в интересах несовершеннолетних и может нанести им эмоциональный ущерб. По этой причине было принято решение оставить детей с отцом. Однако матери дали возможность подать апелляцию, что она и сделала.

Второе судебное разбирательство

Апелляцию рассмотрел Верховный суд. Он принял во внимание доводы отца. Старший ребенок действительно учился в кадетском классе и принимал участие в тренировках по развитию военных навыков. Среди прочего, он научился стрелять из пневматической винтовки и разбирать и собирать автоматическое оружие.

Младший ребенок учился в классе Юнармии, однако еще до переезда в Финляндию перешел в обычный класс.

Изучив материалы дела, Верховный суд посчитал, что российская школьная система действительно включает в себя военную подготовку, но только в некоторых школах, и там действительно учат обращению с оружием. В Финляндии же такого нет.

Однако идеологические различия финской и российской школьных систем не означают, что детям будет нанесен эмоциональный ущерб на родине. Суд решил, что «обращение, наносящее вред человеческому достоинству», им не угрожает.

Во время заседания мать заявила, что старший ребенок не будет продолжать обучение в кадетском классе. По мнению судьи, сомневаться в ее словах не стоит.

Доводы о том, что возвращение в Россию создаст серьезную опасность для детей и что на родине с ними будут недостойно обращаться, сочли бездоказательными.

Дети отказались возвращаться в Россию

Судья спросил у детей, хотят ли они вернуться на родину. Оба несовершеннолетних сказали, что мысль о возвращении их пугает. При этом они боялись возвращаться именно в школу. По их словам, там учителя постоянно кричат и бьют школьников палками. Также они рассказали о своих страхах быть призванными на военную службу.

Старший ребенок пояснил, что на родине их могут посчитать предателями из-за переезда в Финляндию, поэтому он хочет остаться в стране и жить с отцом. На вопрос, откуда у него возникли такие мысли, он ответил, что ходил в эту школу четыре года и знает, как там обстоят дела. По его словам, раньше он скучал по России, но сейчас уже не тоскует.

Судья принял во внимание слова 12-летнего подростка, поскольку эксперты сочли его рассуждения зрелыми. При этом желание младшего ребенка, который тоже хотел остаться в Финляндии, учитывать не стали. Специалисты заключили, что на мнение обоих детей повлияли родители.

Верховный суд посчитал, что мать может лучше удовлетворить интересы детей, чем их отец: она обеспечивает их питанием, следит за гигиеной, дает образование. Место жительства матери не находится в зоне боевых действий, поэтому конфликт на Украине никак не влияет на благополучие детей, а из-за их возраста им не грозит опасность быть призванными на военную службу. При этом в России у них есть сестра и другие родственники, а в Финляндии никого, кроме отца. По этим причинам суд обязал немедленно вернуть несовершеннолетних женщине.