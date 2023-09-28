Инфаркт и инсульт. Как защититься и распознать?

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), сердечно-сосудистые заболевания (ССЗ) является основной причиной ухода из жизни во всем мире. Ежегодно ССЗ уносят жизни 17,9 млн человек. Россия в этом плане не исключение: только в 2020 году нарушения работы сердца и сосудов окончили жизни более 900 тысяч россиян. На эти заболевания приходится 47% всех летальных исходов в стране.

Необходимо знать, патология кровеносных сосудов, лежащая в основе заболевания, длительно протекает бессимптомно. И первыми клиническими проявлениями этой патологии может сразу стать инфаркт или инсульт.

В основе инфаркта миокарда лежит значительный недостаток кислорода, который возникает из-за закупорки коронарной артерии. Поскольку сердечная мышца не может долго жить без кислорода, иногда счет идет не на часы, а на минуты. Поэтому время — главный фактор в методике оказания помощи пациенту и дальнейшем лечении в стационаре.

Инсульт — это закупорка или разрыв сосудов головного мозга, который наносит вред организму по похожему принципу. Кровоснабжение в мозге нарушается, из-за чего ткани органа стремительно начинают отмирать, что может нести за собой необратимые последствия.

В зависимости от того, какой участок мозга поврежден, у пациента может нарушиться речь, координация, когнитивные и двигательные функции. По статистике, 15 млн человек в мире каждый год сталкиваются с инсультом и более 6 млн умирают в результате этого заболевания. Кроме того, эта болезнь является основной причиной инвалидности.

Типичные признаки

Для инфаркта наиболее характерный признак — давящая боль, обычно проявляющаяся в середине груди. Пациенты описывают ее как сдавливание или сильную тяжесть за грудиной. Это также могут быть внезапные жгучие, разрывающие, сжимающие боли в этой области, которые могут отдавать в спину, обе руки, и даже в челюсть или живот. Все это как правило сопровождается чувством тревоги и одышкой и иногда потоотделением.

Признаки инсульта можно запомнить по первым буквам УДАР. У — это улыбка. Человек с инсультом не сможет ровно улыбнуться, уголки рта будут асимметричны. Д — это движение. При инсульте у больного не получается поднять две руки одновременно — одна из них будет подниматься медленнее или вообще не сможет двигаться. А — артикуляция. Речь человека становится спутанной, невнятной и заторможенной — он может быть не способен даже произнести свое имя. Р — решение. Последняя буква слова напоминает при обнаружении хотя бы одного из этих признаков принять решение о вызове неотложной помощи.

Также пациенты могут испытывать нехарактерные для себя сильные головные боли, головокружение, нарушения координации, равновесия и сознания. Такие симптомы указывают на серьезность течения болезни.

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Первая помощь и лечение

При появлении признаков инфаркта нужно измерить артериальное давление. Если его верхний показатель менее 90 мм рт. ст., при сохранении симптомов в течение более пяти минут нужно вызвать скорую. Если более — нужно принять таблетку нитроглицерина. Ее нужно рассасывать под языком — так препарат быстрее начинает действовать. Принимать лекарство лучше сидя или лежа, чтобы последствия расширения сосудов и снижения давления переносились легче. И одновременно необходимо вызывать скорую помощь.

Обнаружив у себя или у близкого симптомы инсульта, стоит сразу вызвать скорую помощь. Это главное правило при подозрении на оба заболевания — не терять драгоценное время.

Основа тактики лечения инфаркта — восстановление проходимости артерии сердца. Сейчас «золотым стандартом» восстановления кровотока считается чрескожное коронарное вмешательство с установкой в артерию стента, рассказал генеральный директор Национального медицинского исследовательского центра кардиологии (НМИЦК) имени Чазова Сергей Бойцов. При этом лекарственное растворение тромба не теряет своей актуальности.

«Важную роль играет национальная программа создания во всей стране сети сосудистых центров для лечения острых сосудистых катастроф (в том числе инфаркта миокарда). Благодаря ей значительно увеличилась доля пациентов, которым удается в ранние сроки восстановить кровоток — сегодня их уже более 70%. Активно ведется и научный поиск новых средств для уменьшения объема повреждения сердечной мышцы в результате инфаркта миокарда. Например, сейчас в нашем НМИЦК разрабатываются препараты, позволяющие уменьшить зону повреждения и ограничить выраженность отека сердечной мышцы», — добавил Бойцов.

У неврологов есть правило «золотого часа» — это 4,5 часа от начала развития заболевания, когда пострадавшего нужно доставить в отделение, чтобы ввести лекарства и восстановить кровоток в сосудах головного мозга. Современные методы лечения ишемического инсульта — это тромболизис и тромбоэкстракция. В первом случае пациенту системно вводят препарат, растворяющий тромб. Во втором тромб извлекается хирургическим путем через мини-доступ под контролем лучевой диагностики.

Ключевой элемент восстановления организма после такого тяжелого заболевания — это поэтапная реабилитация, в которой должны принимать участие неврологи, психологи, физиотерапевты, логопеды и другие специалисты.

С помощью эффективных методов терапии и мультидисциплинарного подхода после перенесенного инсульта человек вполне может вернуться к нормальной жизни. Однако эффективность лечения и реабилитации во многом зависит от момента начала терапии и способности к восстановлению поврежденной нервной ткани.

Новые разработки в российской кардиологии

По словам Сергея Бойцова, за последнее время в клиническую практику кардиологов получилось внедрить много отечественных разработок. Уже несколько лет используются стенты с лекарственным покрытием для лечения ишемической болезни сердца российского производства. Еще одним важнейшим достижением можно считать создание отечественных протезов аортального клапана для транскатетерной имплантации. В НМИЦК имени академика Чазова разработали новый антиаритмический лекарственный препарат, который по эффективности лечение приступов мерцательной аритмии можно сравнить с электрической кардиоверсией. Также в этом же центре ведутся клинические исследования специальной формы препарата для применения в машинах скорой медицинской помощи и таблеток для профилактики повторных нарушений сердечного ритма.

По мнению главного внештатного кардиолога Минздрава России, санкции и другие трудности, связанные с геополитической обстановкой, по кардиологии не ударили.

«Конечно, любые стрессовые ситуации, будь то природные катастрофы, вирусные эпидемии или экономические и геополитические факторы, влияют на систему здравоохранения. Однако на протяжении всего 2022 года на оказании медпомощи кардиологическим больным геополитические проблемы реально не отражались. Более того, в целом ряде регионов даже вырос ее объем в сравнении с 2021 годом. Такая способность не только адаптироваться к текущей ситуации, но и нарастить объем оказываемой населению помощи подтверждает высокий уровень стабильности и устойчивости системы здравоохранения в нашей стране», — заметил Бойцов.

Он также обратил внимание на значительный вклад в поддержку кардиологии федерального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями», который входит в структуру национального проекта «Здравоохранение». Благодаря его реализации переоснащаются региональные сосудистые центры и первичные сосудистые отделения, создается и оснащается реабилитационная инфраструктура, улучшается диспансерное наблюдение. Проектом также предусмотрено льготное лекарственное обеспечение больных из групп высокого и очень высокого риска.

«Важно отметить, что пациенты, перенесшие инфаркт миокарда, коронарное стентирование и шунтирование или острое нарушение мозгового кровообращения, в течение двух лет обеспечиваются в рамках бесплатной программы льготного лекарственного обеспечения самыми современными препаратами, включая дорогостоящие. Причем не так давно список этих препаратов был расширен», — резюмировал Бойцов. Благодаря нацпроекту «Здравоохранение» более 825 000 пациентов, перенесших инфаркт или операцию на сердце, бесплатно получили лекарства в 2022 году.

Позаботьтесь о здоровье своего сердца!

Всероссийская акция «Оберегая сердца» при поддержке Минздрава России, ВОД «Волонтеры-медики» и АНО «Национальные приоритеты» проходит в этом году в пятый раз. Волонтеры-медики в регионах проводят мероприятия, которые призваны повысить грамотность населения в вопросах сохранения здоровья и снижения рисков сердечно-сосудистых заболеваний. В этом году особенностью акций станет организация выездных центров здоровья. Участников ждет экспресс-обследование организма.

Партнер акции кардио-портфель АО «Нижфарм» поддерживает социально-значимый проект с целью напомнить о важности профилактики сердечно-сосудистых заболеваний и своевременного обращения к специалистам!