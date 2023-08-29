В Геленджике пожар окружил отели и перекинулся на лес. Виновника задержали

Пожарные тушат отрытый огонь, окруживший несколько отелей в Геленджике. Горит в том числе лесной массив. По информации регионального МВД, местный житель готовил электрокабели к продаже, оголил провода, и поджег земляную подстилку. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Тушат 50 человек и вертолет

В Геленджике Краснодарского края тушат загоревшуюся сухую растительность на площади 1,5 га,сообщила пресс-служба управления МЧС по региону в своем Telegram-канале.

Пожар вспыхнул в микрорайоне Куприянова щель. По данным Telegram-канала SHOT, огонь окружил несколько отелей.

«В эти минуты тушим пожар в районе Бобруковой Щели. Горит лесная подстилка. Тушение пожара осложнено горно-лесистой местностью и сильным ветром», — сообщил мэр Геленджика Алексей Богодистов и добавил, что угрозы для жилых сооружений нет.

Всего, по данным регионального МЧС, возгорание тушат, по меньшей мере, 50 человек, привлекли 20 единиц техники, в том числе вертолет Ми-8. Пожару присвоен повышенный ранг. Огонь уже перекинулся на лес, сообщили в МЧС агентству ТАСС.

Подозреваемый в поджоге задержан

Как сообщили в полиции региона, устроившего пожар в Геленджикском районе уже задержали. Им оказался 40-летний мужчина — он всего лишь хотел продать провода и подготавливал их.

«Предварительно установлено, 40-летний местный житель, находясь на территории своего домовладения в районе Бобруковой щели Геленджикского района, подготавливая электрокабели к продаже, оголил провода, ввиду высокой пожароопасности спровоцировал возгорание земляной подстилки», — сообщили в региональном МВД.

Затем, по информации полицейских, огонь перекинулся на деревья в лесу. В отношении действий мужчины организовали проверку.

Часом ранее пожарные, по информации регионального МЧС, ликвидировали возгорание поля площадью 100 кв. м в районе микрорайона «Парус» в Геленджике.

Несколько пожаров за последние дни

Как рассказала «Газете.Ru» очевидец Наталья, она увидела из окна быстро разрастающийся дым от пожара, причем возгораний, по ее информации, было несколько.

«Видно из окна было с противоположного берега бухты. Дым от пожара быстро разрастался. Пожаров сегодня было несколько. Один в районе завода Шато де Талю. Один в Джанхоте и в Бобруковой щели большой пожар», — рассказала она.

Местный житель Алексей рассказал, что за последнюю неделю в Геленджике вспыхивали четыре пожара. Утром загорелось поле, которое уже горело два дня назад, в районе винодельни Шато де Талю, вслед за ним сразу же загорелась и территория на Маркхотском хребте.

«Первый пожар, не успев [завершиться], разгорелся снова, за вторым — службы пожарной безопасности выехали позже. Где-то часа через два подключили вертолеты — ровно в тот момент когда в местных пабликах об этом возмутились», — поделился местный житель.

По данным «Авиалесоохраны», особый противопожарный режим действует в 56 российских субъекта, в том числе в Краснодарском крае. За последние 24 часа в 9 регионах России потушили 18 пожаров. На момент написания материала, тушат еще 28 очагов.

Наиболее тяжелая обстановка сложилась на Черноморском побережье, по данным Краснодарского филиала «Центрального управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды». Атмосферную засуху зафиксировали в Туапсинском районе, Анапе, Новороссийске и Геленджике. Дело в том, что эффективные осадки (от 5 мм) не выпадали на территории побережья в течение 30 дней при средней температуре за этот период на уровне 30-38 градусов тепла.