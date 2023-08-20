Что известно о крупном возгорании на складе Ozon в Подмосковье

В Подольске пожарные остановили распространение огня на складе Ozon. К тушению огня были привлечены 134 человека и 50 единиц техники. В пресс-службе компании сообщили, что товаров на данном складе не было. Это уже второй пожар склада популярного маркетплейса в Подмосковье за последний год. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

В подмосковном Подольске загорелся склад маркетплейса Ozon. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Московской области.

«Поступило сообщение о возгорании на складе Озон по адресу: деревня Гривно, территория промышленного парка Гривно, дом 1, корпус 13. Пожар на площади 375 кв. м произошел в 6-этажном здании, наблюдается дым из-под кровли. Проведена эвакуация сотрудников», – говорится в сообщении ведомства.

В результате пожара никто не пострадал.

В МЧС Подмосковья сообщили, что горела продукция в коробках на стеллажах. К тушению привлекли 134 человека и 50 единиц техники. Для замеров предельно допустимых концентраций вредных веществ в воздухе направили специалистов ГКУ МО «Мособлпожспас». Пожар был локализован на площади 500 кв. метров.

Для ликвидации использовали вертолет Ка-32 ГКУ «Московский авиационный центр». Кроме того, в готовность был приведен Ми-8 МЧС.

«(Загоревшийся) блок не эксплуатировался и там не хранились товары. Сотрудников эвакуировали. За медицинской помощью никто не обратился. Пожар локализовали экстренные службы. Угрозы для соседних блоков и зданий нет», – сообщили в пресс-службе Ozon «Газете.Ru».

Ozon горит второй раз

В начале августа прошлого года сообщалось о пожаре на другом складе Ozon – в подмосковной Истре. Тогда огонь охватил гораздо большую площадь – 55 тыс. кв. м, поврежденными оказались два из трех блоков складского комплекса. Более 1 тысячи сотрудников интернет-магазина смогли покинуть помещение самостоятельно. В пресс-службе скорой помощи Подмосковья тогда сообщили, что пострадали 11 человек, из них двое были госпитализированы, девятерым помощь оказана амбулаторно. Для тушения пожара было использовано два вертолета.

Ozon оценил убытки в 10,8 млрд рублей, сообщал «Интерфакс» со ссылкой на квартальный отчет компании.

Где еще были пожары

13 августа горел склад с удобрениями в подмосковном Раменском. Причиной пожара стало нарушение противопожарных требований при сварочных работах. Огонь полыхал на пластиковых поддонах. Площадь возгорания составила 2700 квадратных метров. О пострадавших не сообщалось.

11 августа возник пожар на складе пивной продукции в Одинцове (Московская область).

9 августа в подмосковном Сергиевом Посаде произошел взрыв на складе пиротехники на территории Загорского оптико-механического завода. 81 человек пострадал. Причина взрыва была в нарушении технологических процессов.

4 августа в подмосковной Яхроме загорелся склад с пластиком и резиной. Площадь возгорания составила 2,5 тысячи квадратных метров. Сведения о пострадавших не поступало.

1 августа в подмосковных Люберцах загорелись три ангара на строительной базе. Площадь возгорания достигла 1,2 тысячи квадратных метров. К ликвидации последствий возгорания привлечены более 70 человек и 21 единица техники. О пострадавших также не сообщалось.