«Все сожжено дотла». Пожар на Гавайях стал самым смертоносным за последние 100 лет в США

Hawai'i Department of Land and Natural Resources/Reuters

Уже 93 человека погибли при пожарах на гавайском острове Мауи.

«Число подтвержденных смертельных случаев возросло до 93, двое человек опознаны», — говорится в пресс-релизе округа Мауи.

Ранее на пресс-конференции губернатор Гавайев Джош Грин предупредил, что число жертв, вероятно, будет расти.

«Мы бы хотели, чтобы люди были к этому готовы», — предупредил Грин.

Местные власти назвали пожар самым разрушительным стихийным бедствием в истории региона (и в США за более чем столетие).

«Сейчас мы сосредоточены на том, чтобы воссоединить людей (многие были эвакуированы. – «Газета.Ru»), обеспечить их жильем и медицинским обслуживанием, а затем приступить к восстановлению», — рассказал губернатор Гавайев Джош Грин.

Глава гавайской полиции Джон Пеллетье сообщил, что бригады с собаками, способными искать тела людей, пока обследовали лишь 3% территории поиска (ее площадь составляет около 13 квадратных километров). Пока идентифицированы останки лишь двух человек. По словам Пеллетье, идентифицировать погибших чрезвычайно сложно, потому что когда полицейские «поднимают останки, они распадаются на части».

Пеллетье призвал тех, у кого пропали члены семьи, обратиться в центр помощи.

«Нам нужно, чтобы вы сделали тест ДНК. Нам нужно установить личности ваших близких», — сказал Пеллетье.

На восстановление уйдет «невероятное количество времени»

Губернатор Джош Грин сообщил, что в результате пожаров были уничтожены или повреждены около 2,2 тысячи строений, из них 86% — жилые. 4,5 тысячи человек сейчас нуждаются в жилье, 11 тысяч остаются без электричества. Наблюдаются перебои в работе сотовой связи.

«Это стихийное бедствие, на восстановление после которого уйдет невероятное количество времени», — заявил губернатор.

По его оценке, строительные работы обойдутся примерно в $6 млрд.

Сильнее всего от пожара пострадала популярная среди туристов Лахайна — город с населением 13 тыс. человек, который в XIX веке был столицей Королевства Гавайи. Его исторический центр практически уничтожен.

«Когда вы увидите масштабы разрушения, вы будете шокированы. Потребуется много лет, чтобы восстановить Лахайну», — сказал Джош Грин.

В Лахайне огнем уничтожены туристическая инфраструктура и историческая китобойная деревня.

«Ничего этого не осталось. Все это сожжено дотла», — сообщил мэр Мауи Ричард Биссен (цитата по CNN).

Прокуратура проверит работу местных властей

10 августа президент США Джо Байден распорядился выделить федеральную помощь для восстановления разрушенных районов штата Гавайи.

«Президент объявил о крупной катастрофе и распорядился предоставить федеральную помощь для поддержки штата и восстановления участков, разоренных природными пожарами», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте Белого дома.

Выжившие при пожаре пожаловались, что в городе не была включена пожарная тревога и не сработали системы оповещения. Расследовать дело по этим обвинениям будут американские следователи.

«Прокуратура намерена изучить решения, принимавшиеся до пожара и во время него, и сообщить о результатах расследования публике. Мы поддерживаем все усилия по оказанию помощи, но настало уже время начать разбираться в случившемся», — говорится в заявлении прокурора штата Гавайи Энн Лопес, распространенном ее офисом.

О проверке действий властей Мауи объявил также губернатор Джош Грин.

Люди искали спасение в океане

Пожар на острове Мауи — втором по величине в Гавайском архипелаге – начался 8 августа. Из-за сильного ветра и жаркой погоды огонь быстро распространился на туристический городок Лахайна — бывшую столицу острова.

В СМИ сообщают о многих драматичных случаях, произошедших во время пожаров.

Капитан пожарной охраны в отставке Джефф Богар и его друг Франклин Трехос остались в Лахайне, что помогать горожанам и спасти дом Богара. Когда огонь подобрался слишком близко, они сели в свои автомобили. Машина Богара не завелась, он выбрался через окно, его сумел забрать полицейский патруль и доставить в больницу.

«Трехосу повезло меньше. Когда Богар вернулся на следующий день, он обнаружил на заднем сиденье машины кости своего 68-летнего друга, лежащие поверх останков любимого трехлетнего золотистого ретривера Сэма, которого он пытался защитить», — пишет AP.

Многим людям пришлось спасаться от смертоносного огня в океане.

Более пяти часов в воде рядом с отвесной скалой вместе со своими соседями провела Аннелиз Кокран. По словам женщины, люди были вынуждены то отстраняться от летящих углей и токсичного дыма, то придвигаться ближе к огню, поскольку мерзли в воде. Некоторые хватали какой-то мусор и уплывали, однако девушка знала об опасности течения и не делала этого. Самый тяжелый момент наступил, когда стали взрываться автомобили, припаркованные вдоль береговой линии. В сторону людей летели ядовитые продукты горения, они чувствовали сильный жар.

«Я счастлива, что в итоге осталась жива», — приводит слова девушки The Washington Post.

Звезды страдают и помогают

На Мауи сгорел ресторан «Fleetwoods on Front Street» сооснователя группы Fleetwood Mac, барабанщика Мика Флитвуда. 76-летний музыкант принес соболезнования пострадавшим и заявил, что приоритетом для него является безопасность персонала ресторана.

«Мауи и город Лахайна несколько десятилетий были моим домом. Это страшный момент для Мауи, многие пережили невообразимые потери. «Fleetwood's on Front Street» больше нет, и для нас это горе», — написал он в соцсети X, ранее известной как Twitter.

На нужды пострадавших сделала пожертвование группа Metallica. Через свой благотворительный фонд All Within My Hands музыканты перевели 200 тысяч долларов организации Maui Strong Fund.

Американская телеведущая Опра Уинфри была замечена в приюте для пострадавших от пожаров. Об этом сообщила NY Post.

На Мауи сейчас полыхают по меньшей мере еще два пожара: в районе Кихей на юге острова и в горных районах внутри страны. О жертвах пока не сообщается. Пожар в Каанапали, прибрежном населенном пункте к северу от Лахайны, местным пожарным удалось потушить.